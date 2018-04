Samsung nepřestává chrlit. Zase rozšiřuje obtížně čitelnou nabídku

Model s kódovým označením SM-J200F podle této redakce dostane do vínku 4,5palcový displej s rozlišením 480 × 800 obrazových bodů (207 PPI). Panel takových parametrů ještě před pěti lety patřil na špičku, dnes je naopak doménou nejnižší výbavové a cenové kategorie. Tam má koneckonců Galaxy J2 také namířeno.

Hlavní rozměry 69 × 136 mm znamenají, že rámeček po stranách displeje nebude právě nejužší a hodnota 8,3 milimetrů v pase nezaručuje místo ani v desítce nejtenčích smartphonů.

Předinstalovaný Android 5.1.1 Lollipop je důkazem, že nejnovější verze systému není výsadou jen špičkových přístrojů. Chybět samozřejmě nebude uživatelské rozhraní TouchWiz, které se Samsung před časem zavázal citelně odlehčit (více zde).

Chod telefonu bude mít na starost firemní čipset Exynos 3475 se čtyřjádrovým 1,2GHz procesorem a 1,5 gigabytu operační paměti. Vnitřních 8 GB datového úložiště si přímo říká o možnost rozšíření, což dovolí vestavěný microSD slot.

Hlavní fotoaparát zaznamená nejvýše 5MPix momentky, příznivci autoportrétů si pak budou muset vystačit se dvěma megapixely. Použitá baterie má kapacitu 2 000 mAh.

Slabší čelní fotoaparát je v řadě Galaxy J nepříjemným úkazem, jelikož nedávno uvedená dvojice J5 a J7 disponuje 5MPix modulem a navíc i LED bleskem pro kvalitnější selfie za šera (představení zde).

Zatím není jasné, kdy bude Galaxy J2 oficiálně představen, měl by však být určen primárně pro Indii, kde si také odbude premiéru. Následně by měl být telefon dostupný i v dalších regionech a to včetně tuzemska, předchozí model J1 se u nás totiž prodává (čtěte srovnávací recenzi).