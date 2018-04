Z virtuální reality na mobilu se nám zvedá žaludek. Ale je to fantastické

Gear VR jsou první brýle pro virtuální realitu, které lze aktuálně koupit. A to i na českém trhu, Samsung je začal oficiálně nabízet ke konci června za zhruba sedm tisíc korun. Brýle využívají technologii Oculus Rift, což je dnes asi hlavní hráč s virtuální technologií.

Brýle od Oculus Rift lze zatím koupit jen ve vývojářské verzi a vyžadují poněkud jiný hardware. Mají integrované displeje, to brýle od Samsungu nikoliv. Oculus Rift pak potřebují poměrně silný počítač, zatímco Samsung Gear VR si vystačí s mobilem (což dokazuje extrémní výkon současných top smartphonů), který nahradí i displeje. Na první pohled je to tedy zajímavější a levnější řešení.

Jenže ono to vyjde levněji jen o trochu (více o ceně sestavy s Oculus rift zde). Potřeba je totiž buď Samsung Galaxy S6, nebo dražší S6 edge. Takže vedle brýlí počítejte s další investicí minimálně 20 tisíc do mobilu, pokud ho už nemáte. K tomu je pak potřeba připočítat ještě necelé dva tisíce za herní ovladač.

Dohromady tedy dost peněz, co za to? V současné chvíli 360stupňové fotografie, několik videí, spektakulární video s Cirque du Soleil a především hry. Opět pár zdarma, další si můžete koupit buď od Samsungu, nebo Oculusu. Oba portály fungují i pro Česko.

Brýle Gear VR pro Samsungy S6 jsou druhou generací brýlí, první fungovala se Samsungem Note 4 a byl to v podstatě jen vývojářský kit (více zde). Rozdílů je několik. Nové brýle mají integrovaný větráček, mají konektor pro dobíjení telefonu, lépe řešené ovládání přes touchpad na boku a lehce se změnil i design.

Větráček je potřeba a i s ním se telefon při delším používání hodně zahřívá. To samé platí pro nabíjecí konektor. Spotřeba energie je velká. Ovšem to platí jen pro někoho. Někteří lidé, kterým jsme brýle na hlavu nasadili, totiž nevydrželi sledovat obraz déle než pár minut. Motala se jim hlava, někdo si dokonce stěžoval, že se mu zvedá žaludek. Nám videa nevadila, ale pohyb ve hrách nás donutil sundat brýle po pár minutách hry. Asi to bude chtít trénink.

Ale skoro každý byl z virtuální reality nadšený. Těžko se to popisuje, ale třeba video s Cirque du Soleil je neuvěřitelné. Jste uprostřed manéže, postavy na vás reagují a jsou samozřejmě všude okolo, můžete koukat nahoru i dolů. Stejně imponující jsou hry, jen budete při hraní vypadat jako blázni. Už jsme na to koukali u prototypů, ale nyní je vše dotažené a prostorový pocit je dokonalý.

Podrobnou recenzi Gear VR vám přinesou kolegové z Bonuswebu, přece jen je to především nástroj pro hry. V nabídce jsou sice i ukázky filmů, dokonce si můžete vybrat prostředí (kino, obývák), ale nepřijde nám pohodlné koukat na celý film. Brýle jsou sice docela lehké, ale vyloženě pohodlné to není. Navíc rozteč optiky je pevně daná, dá se jen doostřovat, a tak brýle nesednou každému dokonale.

Je nutné koukat rovně. Jakmile se chcete podívat bokem, obraz se v okrajích rozostří, musíte tedy pohnout hlavou. Díky větráčku by se optika brýlí neměla potit, ale v praxi se to občas stává. Stěžují si na to i zahraniční recenzenti. Lze to však vyřešit speciální utěrkou.

Ovládání je pohodlné, brýle vás napoprvé provedou návodem a nastavením. V podstatě mají touchpad na pravém boku, který reaguje na dotyk a gesta tahem. Pak je tu už jen tlačítko zpět, zbytek se ovládá pohybem hlavy. Oproti prototypu vše funguje snadno a přesně, stejně jako propojení s mobilem, automatické stažení aplikací a přístup do obchodu s obsahem.

Pokud si nezapnete diskrétní režim, tak vám i během hraní či sledování mohou do obrazu skákat třeba zprávy. A když byste se chtěli podívat skrz mobil, lze aktivovat fotoaparát, který vám promítá obraz z fotoaparátu před vámi.

Zatím jsou brýle Gear VR spíš technologickým výstřelkem pro geeky, ale věříme, že v budoucnu to bude velmi rozšířený a oblíbený systém pro sledování speciálních prostorových a multifunkčních videí a především pak pro hraní her.

A dále můžeme jen spekulovat, jaký byznys tuto technologii rychle adaptuje. Pokud vás napadl pornoprůmysl, tak jej tipujeme také.

Vyzkoušeli jsme předprodukční vzorek Gear VR: