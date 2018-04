Malý zázrak na řemínku. Recenze Samsung Galaxy Gear

Teprve před rokem to velké společnosti začaly myslet s hodinkami propojenými s mobilním zařízením skutečně vážně a po firmě Sony a jejich SmartWatch se rozhodl vykročit kupředu i Samsung. Jde na to však s trochu odlišnější filozofií a tam, kde SmartWatch evokují spíše mobil s velmi malou úhlopříčkou, si dal Samsung po stránce uživatelského prostředí naopak záležet na každém detailu.

Nešetřil ani na funkční výbavě, a s Galaxy Gear si tak zavoláte, nafotíte či natočíte zajímavou momentku nebo vám ukáže ušlou vzdálenost. Na první pohled se to nezdá, ale celé zařízení pohání upravená verze operačního systému Android ve verzi 4.2.2, což vývojářům umožňuje připravit další speciální aplikace a rozšířit stávající nabídku. Jak již bylo řečeno, nazývat tak celý koncept pouze chytrými hodinkami by nebylo zrovna férové.

Plusy a mínusy Proč koupit? propracované prostředí

dílenské zpracování a vzhled

možnost volání

integrovaný fotoaparát

spousta malých užitečných funkcí Proč nekoupit? prozatím méně aplikací

vyšší cena

slabá výdrž baterie

málo podporovaných zařízení Kdy? V prodeji Za kolik? 7 299 Kč

Galaxy Gear však trpí několika nedostatky, z nichž některé časem postupně vymizí: například vazba pouze na model Galaxy Note 3 (během listopadu a prosince dojde rozšíření o modely Galaxy S4 a Note 2) nebo omezené zobrazení notifikací z některých aplikací. Výraznější zlepšení však nečekáme po stránce výdrže baterie a ani ceny, která se točí zhruba okolo sedmi tisíc korun.

Vzhled a konstrukce: elegance vítězí

Oproti fotografiím vypadají Galaxy Gear ve skutečnosti mnohem lépe a elegantně, obzvláště v šedivé variantě, která je v reálu o něco tmavší. Ostatní barvy jsou podle našeho soudu příliš křiklavé a příliš se k zařízení nehodí. Musíte počítat také s tím, že díky přítomnosti reproduktoru v přezce a fotoaparátu na boku řemínek za úplně jiný nevyměníte. To je ostatně jedna z výhod SmartWatch 2, kde lze pásek prohodit. Přicházíte tím však o výše vyjmenované funkce.

Řemínek je vyroben z tvrdého plastu, který nás naštěstí nijak neobtěžoval. Uvítali bychom však menší velikost vlastního zařízení a na hubenějších rukou mohou hodinky povlávat, ať si nastavíte řemínek na jakoukoliv úroveň zapínání. K rozepnutí pásku dochází poměrně snadno a občas musíte být na pozoru, zda si hodinky neuvolníte při sundávání oděvu. Pozor si dejte také na možnost poškrábání sklíčka a přezky. Galaxy Gear rozhodně nepatří k těm nejodolnějším zařízením na trhu.

Tmavě šedý pásek krásně ladí s kovovým povrchem hodinek, kde kromě jediného bočního tlačítka nenaleznete nic, co by narušovalo jinak perfektně oblé linie. Na spodní straně zařízení je pětice vodičů k připojení k dokovací stanici. Ta má podobu spíše cestovního krytu pokrytého imitací kůže. Teprve v této skořápce najdete microUSB konektor sloužící k dobíjení. Přenos dat je možný pouze přes Bluetooth do připojeného mobilního telefonu.

Vnitřní paměť zařízení však činí 4 GB, takže se do ní vejde spousta dalších fotek, videí či jiných dat. Rozměry Galaxy Gear činí 36 × 56 × 11 mm při hmotnosti 73 gramů, což je sice více než u obyčejných hodinek, ale po chvíli nošení si rozdílu nevšimnete a hodinky ani neucítíte.

Ovládání: propracované prostředí

Musíme pochválit Samsung za to, jakou si dal práci s odladěním a přizpůsobením uživatelského prostředí, kde dominují velké a jednoduché ikony, přehledné nabídky a pohodlné ovládání pomocí gest. Boční tlačítko slouží jako návrat na domovskou stránku a pro zapnutí displeje. Ostatní povely zadáváte již výhradně přes dotykový displej. Pohybem shora dolů vyvoláte akci zpět, gesta doprava a doleva slouží především k procházení základních nabídek. Z pohotovostní obrazovky pohybem dolů spustíte fotoaparát a opačné gesto zobrazí číselník. Na displej se vejdou vždy zhruba tři větší řádky textu.

Nutno podotknout, že celé uživatelské prostředí, postavené na Androidu 4.2.2, je velmi plynulé a žádných zádrhelů jsme si nevšimli. Přeci jenom zařízení pohání 800MHz procesor s 512 MB RAM, což je konfigurace odpovídající některým levnějším Android zařízením.

Lehce kontroverzní je fakt, že displej je vždy zhasnutý a pouze správný pohyb a natočení ho mohou (vyjma bočního tlačítka) probudit k životu. Na jednu stranu se tak šetří baterie, ale na druhou je úspěšnost senzoru zhruba devadesát procent. V těch zbývajících deseti procentech budete muset pohyb zopakovat, nebo sáhnout po bočním tlačítku. Z výše uvedeného lze rovněž vyčíst, že se občas displej zapne při náhodném pohybu.

Displej a výdrž baterie: za výkon se platí

Maličký displej má úhlopříčku 1,6 palce při rozlišení 320 × 320 pixelů, což značí zhruba 277 pixelů na palec. Takové číslo naleznete u většiny běžných zařízení, takže se nemusíte bát ostrých hran písma a podobných nedokonalostí. Displej využívá technologii Super AMOLED a na přímém slunečním světle je více než nadprůměrně čitelný. Pro zlepšení čitelnosti lze navíc zapnout venkovní režim, který zlepší kontrast a lehce promění barvy v uživatelském prostředí.

Za skvělý displej a vysoký výkon se bohužel platí vysoká cena v podobě výdrže baterie, která se točí zhruba okolo dvou dnů v závislosti na tom, jak často budete hodinky využívat. Lze je samozřejmě vybít již za jediný den, ale to je spíše extrémní případ. Pokud budete Galaxy Gear brát pouze jako ukazatel času s občasným spuštěním nějaké funkce, lze nabíječku schovat na tři až čtyři dny. Vzhledem k tomu, že přímo na těle není microUSB konektor, musíte mít dokovací stanici vždy při sobě, jinak budete brzy litovat.

Funkce a aplikace: všehochuť

Hodinky Galaxy Gear obsahují několik předinstalovaných aplikací jako S Voice, galerie, krokoměr, diktafon, časovač, program pro dnešní den z kalendáře nebo ovladač médií, kterým lze snadno ovládat hudbu na vašem velkém zařízení. Nutno podotknout, že ovládání funguje pro libovolný přehrávač, který podporuje zobrazení ovládacích prvků na zamknuté obrazovce. Šikovná je i funkce pro nalezení telefonu (a obráceně - telefon zvládne nalézt hodinky).

Další aplikace nahrajete do zařízení přes aplikaci Gear Manager a jsou k nalezení ve speciálním obchodu s aplikacemi. Nejvíce aplikací se zatím točí okolo vzhledu hodin, sportovních aktivit nebo různých malých notifikací. Zatím je jich v obchodě zhruba sto a věříme, že se jejich počet s rozšířenou podporou pro další zařízení bude jistě rozšiřovat.

Drobnou perličkou je, že do Galaxy Gear můžete dostat přes vývojářské nástroje i aplikace určené pro velká zařízení. S trochou šikovnost lze do chytrých hodinek dostat klidně i ty nejznámější hry. Rozměry displeje však příliš velkému hernímu zážitku nepřejí.

Hodinky jsou rovněž schopny zobrazit příchozí notifikace z těch nejpoužívanějších aplikací jako je e-mail, Google+, Hangout, kalendář, zprávy a další. Bohužel pro aplikace od Googlu platí to, že se na displeji nezobrazí žádné dodatečné informace, ale pouze název aplikace, která oznámení poslala. Nezbude tedy nic jiného, než vytáhnout mobilní telefon z kapsy.

Jak již bylo řečeno, hodinky jsou spárovány s Note 3 přes Bluetooth 4.0 v režimu Low Energy. Spárování probíhá velice jednoduše pouze přiložením dokovací skořápky k telefonu nebo případně manuálním výběrem ze seznamu aktivních zařízení v okolí. Obě zařízení se neustále synchronizují a případnou ztrátu spojení oznámí na displeji.

Telefonování probíhá tak, že si přezku hodinek přiložíte k uchu a budete využívat citlivý mikrofon na těle zařízení. Vše funguje perfektně a s kvalitou hovoru jsme neměli žádné problémy. Tedy až do chvíle, než přejdete do hlučnějšího prostředí, kde mikrofon začne sbírat ruchy z okolí i přesto, že z tohoto důvodu jsou k dispozici mikrofony rovnou dva. O tom, že tento způsob telefonování je hodně nezvyklý a na okolí bude působit zvláštně, snad není potřeba dlouze spekulovat.

Fotoaparát má rozlišení 1,9 Mpix, automatické ostření a možností záznamu videa v rozlišení 720p včetně zvuku. Od snímků nemůžete čekat žádné zázraky a celkově je hodnotíme podprůměrně s přítomností velkého šumu i při dobrých světelných podmínkách. To však při srovnání s běžnými mobilními telefony a Galaxy Gear jsou samozřejmě ve své kategorii unikátem a možnost pořizování momentek je občas k nezaplacení.

Konkurence: drahý špás

Ať už byste sáhli po Galaxy Gear, konkurenčních SmartWatch nebo některých dalších modelech, které se postupně začínají objevovat, mějte na paměti, že celý tento segment trhu je teprve na začátku a výrobci postupně prozkoumávají slepé větve a hledají cesty, jak zužitkovat malé zařízení připevněné k vašemu zápěstí. V současné době jsou největšími nepřáteli tohoto konceptu slabé kapacity baterií, menší počet aplikací a poměrně vysoká cena. Tedy přinejmenším v případě modelu Galaxy Gear, za který dáte okolo sedmi tisíc korun.

Navíc Galaxy Gear prozatím spárujete pouze s několika modely od Samsungu, což je pravý opak hodinek SmartWatch fungujících s každým androidím zařízením. SmartWatch rovněž vítězí v možnosti zvolit si vlastní pásek, ale na druhé straně přijdete o možnosti fotoaparátu a telefonování.

Ať už si tedy vyberete jakkoliv, vězte, že vývoj v tomto odvětví půjde raketovým tempem a za rok může být situace úplně jiná. Doufejme však, že celý koncept chytrých hodinek (případně Google Glass) nebude pouze slepou větví mobilního vývoje. Byla by to totiž neskutečná škoda.