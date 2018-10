Ohebný smartphone se blíží, ale Samsung v listopadu jen poodhalí výbavu

DJ Koh v rozhovoru pro server CNBC minulý měsíc naznačil, že oním místem, kde by Samsung měl skládací smartphone představit, by měla být vývojářská konference konaná ve dnech 7. a 8. listopadu v San Francisku (více viz Šéf Samsungu: ohebný smartphone bude ještě letos, nejspíš v listopadu). Jenže po více než měsíci se situace mění a na revoluční smartphone si pravděpodobně ještě pár týdnů počkáme.

Podle informací serveru SlashGear by měla totiž společnost na konferenci v San Francisku odhalit jen některé specifikace chystané novinky s označením Galaxy F, nebo Galaxy X. I tím by si přitom Samsung zajistil titul prvního výrobce skládacího smartphonu. Již dříve Koh informoval, že právě kvůli tomu bude muset společnost pravděpodobně předčasně odhalit parametry stále vyvíjené novinky.

Samsung totiž není jediným výrobcem, který na skládacím smartphonu pracuje. O prvenství usiluje i čínský Huawei, vlastní produkt by rád představil ještě před Samsungem. Pokud by zvolil taktiku jako jeho jihokorejský rival, pak by se mu to mohlo podařit. Již na úterý 16. října má totiž naplánovanou londýnskou premiéru modelů řady Mate 20. Právě zde by tedy mohla společnost odhalit specifikace skládacího smartphonu, podobně jako sesterská značka Honor během berlínské premiéry modelu Play nalákala na chystaný Honor Magic 2 (více viz Magický smartphone bude opravdu bez rámečků. Dostane vysouvací mechanismus).

Ať už specifikace vlastního skládacího smartphonu jako první odhalí kterýkoli z těchto výrobců, tak bude stejně záležet na tom, kdo jako první oficiálně představí finální produkt. V případě Samsungu se nyní opět hovoří o brzkém začátku roku 2019. Ve hře je tak znovu lasvegaský veletrh CES, který se v koná od 8. do 11. ledna 2019. Na únorovém Mobile World Congressu v Barceloně bychom se měli totiž tradičně dočkat nové generace smartphonů řady Galaxy S.

Je nicméně možné, že pro společnost bude skládací smartphone natolik důležitým milníkem, že by jeho premiéru mohla naplánovat na samostatný termín mimo tradiční veletrhy.

Zatím není stále jasné, jak bude skládací samsung vůbec vypadat. Nejnovější spekulace hovoří o přístroji s 4,6" displeji v telefonním módu, po rozložení zařízení pak jeho úhlopříčka naroste na 7,3 palce. Vzhledem ke skládací konstrukci není možné k jeho ochraně použít běžně využívané odolné sklo Gorilla Glass, Samsung prý vsadí na flexibilnější transparentní polyamid od společnosti Sumitomo Chemical.