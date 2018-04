Samsung má novou řadu smartphonů. Odstartuje ji Galaxy C5

Samsung a kovové tělo? Dlouho nemyslitelné Samsung byl jedním z výrobců, kteří s nasazením kovu u svých smartphonů dlouho otáleli, třebaže šlo o vrcholné modely. Vždyť ještě Galaxy S5, uvedený v roce 2014, měl plastová záda a obvodový rámeček byl kovový jen na oko. Naproti tomu třeba HTC ve stejnou dobu uvedlo model One M8, který byl z hlediska dílenského zpracování etalonem. Tak dokonale zpracované kovové šasi z jednoho kusu do té doby nikdo nepřevedl. Mezníkem byl u Samsungu model Galaxy Alpha. Sice nešlo o topmodel, telefon byl spíše stylový a lákal elegantním štíhlým tělem z ušlechtilých materiálů, ale Samsung se tu konečně osmělil použít při konstrukci krytu kov. Rámeček tak měl model Alpha kovový a záda byla z měkčeného plastu. Celek tak navzdory slabším parametrům působil luxusně a značně hodnotněji než toho času stále ještě lépe vybavená S5. Parametry displeje a vůbec celkové pojetí tohoto modelu zajistily, že o několik měsíců později uvedený iPhone 6 byl z nabídky Samsungu srovnáván právě s prémiově vyhlížejícím modelem Alpha. Následný model Galaxy S6 provedení ještě zdokonalil, když obvodový rám z kovu doplnila skleněná záda. Ta sice byla k poškození náchylnější než plast, ovšem celek se mohl měřit s těmi nejlépe zpracovanými smartphony jako HTC One M8/M9, iPhone 6 nebo vrcholné Xperie od Sony.