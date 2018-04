První dojmy: Luxusní Galaxy Alpha navazuje na nejlepší Samsung všech dob

Když se nás v redakci zeptáte, jaký model Samsungu považujeme za nejlepší v jeho historii, asi těžko dostanete jinou odpověď než Galaxy S II. V roce 2011 to byl podle nás ten nejlepší smarthpone, který konkurenci porážel ani ne tak na papíře, jako spíš celkovou praktičností a použitelností. Ve své době působil neuvěřitelně lehce a samozřejmě a tento dojem mu zůstal dodnes.

Každý další top-model samsungu sice přinášel víc a víc výkonu i funkcí, žádný z nich na nás ovšem tak dobře, jako S II nezapůsobil. Mimo jiné třeba i kvůli designovému směru, kterým se Samsung vydal.

Teď přichází nový luxusní Samsung Galaxy Alpha. A ačkoli to tak podle obrázků nevypadalo, při prvním setkání jsme měli jasno – tohle je návrat zpět ke kořenům ke skvělému Galaxy S II, jen s aktuální moderní výbavou. A také atraktivnějším zpracováním.

Vytříbený design

Galaxy Alpha nám model S II připomněl svými základními linkami – především rovné strany telefonu a zaoblení rohů jsou s legendárním modelem shodné znaky, v podstatě stejně řešená je tu i plocha nad displejem s mřížkou reproduktoru. Najdeme tu i několik dalších drobných podobností, na druhou stranu je Galaxy Alpha dostatečně svébytným modelem s originálními nápady. Mix je to ideální – telefon v nás vyvolává trochu nostalgických vzpomínek na S II a přidává moderní prvky, které z něj dělají designově mimořádně atraktivní kousek.

Po stránce vzhledu je Galaxy Alpha tím nejlepším ze současné produkce Samsungu – a není to dáno jen použitými materiály. Na fotografiích, především těch oficiálních, to tak příliš nevypadá, ale Galaxy Alpha je opravdu zásadním odklonem od stávající designové linie korejského výrobce. Namísto zaoblených tvarů je to návrat k hranatějším liniím a maximální eleganci.

Galaxy Alpha je jen o málo větší než Galaxy S5 mini, design je však mnohem propracovanější

Nejvíc diskutovaným prvkem nového luxusního modelu samsungu je jeho kovový rám. Rámeček obepíná tělo telefonu kolem dokola. Podobný má řada dalších smarpthonů, třeba povedený designový Alcatel One Touch Idol Alpha nebo Huawei Ascend P7. Samsung ovšem design ozvláštnil tím, že v rozích je materiál rámečku trochu tlustší než po stranách. Kov měl okolo displeje i S II, ale jen v podobě opravdu tenkého rámečku v čelní ploše.

Terčem kritiky se u Galaxy Alpha stává zbývající plocha telefonu – zadní kryt je totiž nadále z plastu. Jenže i tady došlo k výraznému pokroku. Materiál krytu je výrazně měkčený, na dotek příjemnější než u modelů S5 a S5 mini. Tečkování na krytu také nevypadá jako perforace u zmíněných modelů, víc připomíná právě vroubkované provedení u původního S II.

Upřímně, celkové sladění materiálů je parádní a Galaxy Alpha na nás působí opravdu prémiovým dojmem. V ruce sedí telefon velice dobře a pocit z něj je prvotřídní. Jenže musíme přiznat, že nikoli zcela na úrovni ceny, kterou Samsung nastavil na téměř 17 tisíc korun. Ne, není to o tom, že by model Alpha byl nějak špatně zpracovaný – vůbec ne, je to nejlépe provedený Samsung současnosti a možná i historie výrobce. Jenže konkurence umí nabízet v podstatě totéž i za mnohem nižší ceny. Ale pravdou je, že Samsung může být jako jeden z mála výrobců takto troufalý a cenovku nasadit vysoko.

Důraz na funkčnost

Samsung především u svých top-modelů vždy dbal nejen na skvělou papírovou výbavu, ale i praktickou funkčnost. S příchodem různých vychytávek jako čtečka otisků prstů nebo senzor pro měření tepu se ovšem tak trochu ona každodenní praktičnost začíná za těmito pozlátky ztrácet.

Samsung Galaxy Alpha

Nikoli tak ovšem u Galaxy Alpha – ten má sice zmíněné prvky a spoustu chytrých funkcí s pochybným významem také, ale nepůsobí na nás tak, že se na nich snaží stavět. Navíc je to po dlouhé době první samsung, který jeho funkční vychytávky nezpomalují. Ačkoli jsme při našem krátkém testu zkoušeli prototypy telefonu, nikde se nic nesekalo a nezadrhávalo, svou rychlostí se konečně vyrovná moderní konkurenci. A to se prosím nezměnilo nic na prostředí TouchWiz, které je tradičním žroutem výkonu.

Samsungu se tentokrát nejspíš velmi dobře povedlo odladění systému s použitým procesorem. Tím je Galaxy Alpha také dost netypický, dostal totiž osm jader – čtyři s taktem 1,8 GHz, další čtyři pak s nižším taktem 1,3 GHz. RAM paměť má klasickou kapacitu 2 GB. Tovární osmijádro si očividně s prostředím TouchWiz rozumí víc než snapdragony od Qulacommu. Celkové plynulosti ovšem pomáhá i to, že Galaxy Alpha nemusí počítat tolik pixelů, jako některé špičkové telefony.

Jeho 4,7palcový displej totiž dostal rozlišení HD, tedy 1 280 x 720 pixelů. Může se to v dnešní honbě za jemností zdát málo, ale displej nám bohatě stačí. Má tradičně syté a živé barevné podání, které lze ovšem v nastavení trochu utlumit. Díky silnému procesoru a displeji s nižším rozlišením se Galaxy Alpha dostává mezi rekordmany v naměřeném výkonu. Benchmark AnTuTu X ukazuje špičkovou hodnotu těsně pod 40 000 body, čímž jasně deklasuje nejen top-model Galaxy S5, ale třeba i skvěle vyladěné HTC One M8.

Galaxy Aplha tak možná naznačuje, jakým směrem se budou špičkové telefony v blízké budoucnosti vydávat. Jednou větví budou přístroje s důrazem na opravdu maximální výbavu, tou druhou přístroje s umírněnějšími, ale o to funkčnějšími specifikacemi a důrazem na kvalitní zpracování.

Jestli je Galaxy Alpha prvním předvojem trendu, tak se máme na co těšit. A to i přesto, že Samsung mírně šetřil i na dalších součástech výbavy – oproti špičkovému S5 je tu nejen displej s nižším rozlišením, ale také zmizel slot na paměťové karty. A to navzdory tomu, že zadní kryt je nadále snímatelný a baterie je výměnná. Porce 32 GB paměti však bude většině uživatelů stačit. Fotoaparát dostal nižší rozlišení 12 megapixelů, ovšem snímky dělá opravdu povedené a opět ukazuje, že vyšší rozlišení neznamená automaticky lepší kvalitu. Ve špatných světelných podmínkách si foťák vede lépe než u S5, podobně jako u něj skvěle funguje funkce HDR v reálném čase.

Ústupky v praxi nemrzí

Samsung Galaxy Alpha je smartphone, na jehož existenci si budou muset někteří zákazníci zvyknout. Cenou 16 990 korun se řadí k tomu nejdražšímu na trhu, ve výbavě přitom najdeme oproti špičkovým modelům nějaké ústupky. Jenže tyto ústupky nejsou na úkor funkčnosti a praktičnosti, ba naopak. Kombinace osmijádrového procesoru Exynos a displeje s HD rozlišením z něj dělají jeden z v praxi nejvýkonnějších smartphonů současnosti.

Ze současného portfolia samsungu na nás Galaxy Alpha působí nejpříjemnějším a nejpřitažlivějším dojmem. Po stránce vzhledu a zpracování je to také jeden z nejpovedenějších telefonů na trhu. Cena je opravdu vysoká a možná až trochu absurdní. Na druhou stranu bychom určitě brali spíš Galaxy Alpha než velký model S5. Pak je tu ještě menší S5 mini, který bývá ke Galaxy Alpha přiřazován jako výbavově podobný model. Jenže tak jednoduché to není, Alpha má mnohem víc výkonu a přeci jenom některé lepší prvky výbavy, oba modely tak sbližuje spíš jejich velikost a „jen“ HD rozlišení displeje. Jinak je ovšem Galaxy Alpha ligou samou pro sebe.

Galaxy Alpha je jednoduše drahý a špičkový smartphone. Svým zaměřením, provedením i velikostí hodně netypický. Ale právě to se nám na něm líbí – v honbě za obřími přístroji s maximální výbavou tu máme přístroj, který se těmto v praxi skvěle vyrovná a přitom není přerostlý. A klade důraz na kvalitní materiály. Po dlouhé době si od nás tedy Samsung vysloužil velkou pochvalu.