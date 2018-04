Samsung Galaxy Alpha odhalen. Je to jen trochu „kovový“ luxusní model

Na Samsung s kovovým tělem se čeká dlouho. Řada uživatelů si sice dlouhodobý „plastový styl“ Samsungu pochvaluje, ale na druhou stranu Samsung trochu přestřelil s cenovkou nového modelu Galaxy S5, který plastový kryt jako řada předchůdců stále má.

Cena přes 17 000 korun je možná ospraveditelná u nového HTC One M8 s perfektním zpracováním kovového těla, ale chtít podobnou sumu za stále plastový Galaxy S5 je od Samsungu troufalost, která se mu podle posledních informací příliš nevyplácí (více o prodejích Samsungu Galaxy S5 zde).

V Samsungu si tedy řekli, že to s kovem zkusí. Dlouho kolovaly spekulace o špičkovém modelu označovaném jako Galaxy S5 Prime nebo Galaxy F, který měl být vylepšeným modelem Galaxy S5. Skutečnost je ale jiná. Jak dokazují uniklé snímky a informace ze serveru SamMobile, chystaný model Galaxy Alpha bude stylovka s výbavou pod současným vrcholným modelem Galaxy S5.

A ani s tím kovem to není tak horké. Nový Samsung totiž bude mít pouze kovový rámeček. Záda telefonu budou opět ve stylu modelu Galaxy S5, tedy plastová s perforací. Vzhled telefonu připomíná starší hranatější Samsung Galaxy S II, jihokorejský výrobce se tak možná odvrací od svého současného zakulaceného designu.

Výbava sice není prozatím zcela známá, ale z fotografií je patrné, že model Galaxy Alpha s typovým označením SM-G850 je o poznání menší než model Galaxy S5. Potvrzují se tak informace o použití 4,7palcového displeje. Rozlišení displeje prozatím známé není, pravděpodobně bude mít pouze HD rozlišení 1 280 x 720 obrazových bodů. Server SamMobile informuje o stejném displeji, jaký používá model Galaxy S III. Ten má však úhlopříčku 4,8 palce.

Že jde v případě modelu Galaxy Alpha o stylovku, dokazuje absence slotu pro paměťové karty. Tedy něčeho, čeho se Samsung doposud nechtěl vzdát. Novinka by tak měla být prvním Samsungem s Androidem bez rozšířitelné paměti, pokud tedy nepočítáme modely Galaxy Nexus vyráběné na zakázku pro Google. Ovšem vestavěná paměť 32 GB by měla vystačit i náročným uživatelům.

Jak dokazují snímky ze serveru Tinhte.vn, Samsung nadále zůstává věrný alespoň výměnné baterii. Stejně jako nové modely řady Galaxy S5 i připravovaná novinka bude mít senzor otisků prstů v ústředním tlačítku pod displejem. A stejně jako nové iPhony i nový Samsung bude používat nanoSIM kartu.

Nový Samsung Galaxy Alpha by měl být představen 13. srpna (více zde). Hovoří se o omezeném uvedení. To by mohlo znamenat prodej pouze na domácím jihokorejském trhu, jako v případě modelu Galaxy S5 LTE-A s displejem s ultravyskovým rozlišením QHD.

Připravovaný „kovový“ model by se ale Samsungu hodil globálně, aby ho postavil proti novému iPhonu 6. Ten má mít v základní verzi rovněž 4,7palcový displej. Absence slotu pro paměťové karty se v případě iPhonů na prodejích nijak nepodepisuje. Podle známého ruského novináře Eldara Murtazina má být nový Samsung Galaxy Alpha o něco levnější než model Galaxy S5.