Když nemáte na „es šestku“. Recenze Samsung Galaxy A7

Kovová konstrukce není u Samsungu výsadou jen těch nejdražších modelů. Samsung pro cenově dostupnější kovové smartphony vyčlenil celou řadu Galaxy A. Ta zahrnuje tři modely. Samsungy Galaxy A3 a Galaxy A5 se už nějaký pátek prodávají a nedávno zamířil do prodeje nejlepší model z řady Galaxy A.

Původně tento model nebyl určen k prodeji na našem trhu, ale Samsung se nakonec rozhodl ho nabízet i u nás. Vhodně doplňuje jeho nabídku. Nové modely Galaxy S6 a Galaxy S6 edge jsou totiž tak drahé, že je logická potřeba mít v nabídce i cenově dostupnější chytrý telefon s kvalitním zpracováním.

Novinka Galaxy A7 je opravdu luxusní smartphone se stále přijatelnou cenou. Nízká není, ale oproti špičkovým samsungům je pořád skoro poloviční, přitom Galaxy A7 majiteli rozhodně ostudu neudělá.

Vzhled a konstrukce – nejtenčí smartphone od Samsungu

Vzhledem k tomu, že výbava moderních smartphonů se dotkla současných limitů, tak se řada výrobců zaměřuje na nabídku stylových smartphonů. Ty mají ušlechtilejší materiály a skvělé zpracování. Výroba takových chytrých telefonů je samozřejmě dražší, výrobci si za jejich styl mohou účtovat více. Zákazník si připlácí za styl.

Plusy a mínusy Proč koupit? atraktivní design

zpracování

kvalitní displej

kvalitní fotoaparát

Proč nekoupit? horší ergonomie

vyšší cena

chybí senzor otisků Kdy? V prodeji Za kolik? 13 590 Kč

A nový Galaxy A7 je právě ten případ. Samsung nevymýšlel žádné složitosti a nový kovový smartphone postrádá jakékoliv výstřelky. Je to prostě placka, ale placka elegantní. Výrobce si dal záležet na detailech a ty posouvají novinku do první ligy.

Minimalistický design se projevuje v čistý linkách a plochách. Probarvený kovový rámeček vyvedený v barvě telefonu obepíná rovnoměrně celý telefon. Jen ve spodní části se rámeček rozšiřuje.

Nechybí pro výrobce typické tlačítko pod displejem. Vedle něj jsou (pro Samsung taktéž běžné) senzorové klávesy. Ústřední tlačítko je poměrně malé, ale s jeho ovládáním nejsou žádné problémy. Má minimální zdvih, přesto reaguje na každý dotyk.

Další ovladače jsou na bocích. Na tom levém je tlačítko pro regulaci hlasitosti, které by mohlo být buď delší, nebo by mohlo mít více oddělené směry. Je totiž vytvořeno z jednoho kusu, a dochází tak k přehmatům. Na pravém boku potom najdeme pro rozměrný telefon vhodně umístěné vypínací tlačítko.

Na spodní hraně najdeme microUSB konektor a pro někoho možná ne zcela ideálně umístěný konektor pro sluchátka. Na pravém boku jsou pak šuplíčky pro SIM kartu a paměťovou kartu. Šuplíčky lze vysunout jen za pomoci „šperháčku“.

Designérům v Samsungu je třeba vyčíst vystouplou čočku fotoaparátu. Ta celkově kazí tenký profil a navíc je čočka dost na ráně. Telefon mohl být klidně o něco tlustší, ale v jedné linií. Navíc by mohl mít větší baterii. Vystouplý fotoaparát má také tu nepříjemnou vlastnost, že se telefon položený na stole kolébá. Na zadní straně najdeme i externí reproduktor.

Předností novinky od Samsungu je tedy povedený design a špičkové zpracování. A to opravdu špičkové. Troufáme si říci, že v dané cenové kategorii žádný lépe zpracovaný smartphone nenajdete.

Ale samotný vzhled nemusí být každému po chuti. Model Galaxy A7 je zatím nejtenčí smartphone od Samsungu. Minimální tloušťka a ostré hrany mají za následek, že ergonomie trpí. Navíc nový model je dost rozměrný, a tak pohodlný úchop není jeho největší předností.

Na zádech telefonu v testovaném bílém provedení nezůstávají otisky prstů. Ovšem pozor na drobné odřeninky, na které je nový samsung náchylný. Na jinak elegantní a draze vypadající telefon může být při nešetrném zacházení nepěkný pohled.

S rozměry 151 x 76,2 x 6,3 milimetru je novinka opravdu velká. Okraje okolo displeje jsou přitom docela malé, což platí i o spodní a horní části čela telefonu. Rozměrný displej si prostě vybírá svoji daň. Hmotnost 141g je vzhledem k rozměrům docela nízká.

Displej – paráda typu Super AMOLED

Nový samsung má velmi rozměrný displej s úhlopříčkou 5,5 palce a solidním Full HD rozlišením (1 920 x 1 080 obrazových bodů). Na dané rozměry plně postačuje. Displej je velmi kvalitní s jemným rastrem. Na Super AMOLED displej je podaní barev až překvapivě věrné, ale na rozdíl od IPS displejů jsou až moc syté. Černá má mírný nádech do šeda. Pozorovací úhly jsou vynikající.

Samsung Galaxy A7 - ze zamčeného displeje lze rychle aktivovat fotoaparát. Samsung Galaxy A7 - prostředí TouchWiz se oproti předchůdcům na první pohled nijak výrazně nezměnilo. Samsung Galaxy A7 - hlavní menu se oproti starším Samsungům nijak výrazně graficky nezměnilo.

Telefon umožňuje vlastní nastavení barevného podání, takže si uživatel může sytost barev nastavit podle své chuti. Nechybí senzor pro automatické nastavení jasu, ale my jsme pro lepší čitelnost za všech podmínek využívali ruční nastavení. Čitelnost displeje na slunci je vcelku dobrá.

Díky jen o málo menšímu displeji, než má vrcholný Galaxy Note 4, je na modelu Galaxy A7 velmi pohodlné psaní. Jednotlivé klávesy na displeji by možná mohly být o něco větší, přesto nedochází ve větší míře k nežádoucím překlepům. Plusem je standardní zobrazení číslic v horní části klávesnice. Displej lze ovládat i v rukavicích.

Ovládání – odlehčený TouchWiz

Co se týče ovládání, tak nový samsung nepřináší nic nového. Často kritizovaná nadstavba TouchWiz je tu zeštíhlena a telefon na všechny povely reaguje rychle. V průběhu testování jsme nepostřehli žádný zádrhel, telefon reagoval bez záseků či jiných nepříjemností.

Samsung Galaxy A7 - notifikace v notifikačním panelu. Samsung Galaxy A7 - notifikační panel umožňuje aktivaci vybraných funkcí. Samsung Galaxy A7 - prostředí TouchWiz umožňuje zobrazení více „plovoucích“ aplikací najednou

Svůj podíl na tom má výkonné „pohonné ústrojí“. Galaxy A7 používá osmijádrový procesor Exynos 5430 z vlastních dílen Samsungu s taktem čtyř jader na frekvenci 1,8 GHz a zbylých čtyř na frekvenci 1,3 GHz. Operační paměť s kapacitou 2 GB plně dostačuje.

Nový samsung tak dokazuje, že i telefon s Androidem může být plynulý. Operační systém Android je u námi testovaného kusu ve verzi 4.4.4 KitKat a čekává se aktualizace na nejnovější Android 5.0 Lollipop. Vzhledem k tomu, že byl uvolněn už v listopadu, tak je na čase. Předpokládali bychom, že jím telefon bude vybaven přímo.

S náročnými aplikacemi či hrami nemá Galaxy A7 problém. Graficky náročné hry nepadají, ani se nijak nesekají. Přehrávání videa je plynulé opět bez jakéhokoliv zaškobrtnutí. Uvidíme, jak bude telefon pracovat po několika týdnech či měsících provozu. Zahřívání není nijak dramatické.

Samsung Galaxy A7 -menu nastavení. Samsung Galaxy A7 - grafiku uživatelského prostředí TouchWiz lze změnit pomocí schémat. Samsung Galaxy A7 - díky velkému displeji nabízí internetový prohlížeč přehledné zobrazení.

Galaxy A7 umožňuje i zobrazení více aplikací najednou nebo nabízí možnost zmenšit zobrazení pro snadné psaní jednou rukou. Ale kdo chce opravdu pohodlně ovládat smartphone jednou rukou, ten by se měl podívat po nějakém s menším displejem. V rámci Samsungu a kovové řady jsou k dispozici modely Galaxy A5 s pětipalcovým displejem nebo model Galaxy A3 se 4,5palcovým displejem.

Výbava

Uživatelská paměť má kapacitu 16 GB, pro uživatele je dostupných zhruba 11 GB, jelikož část paměti zabírá systém. Výrobce uvádí podporu karet až s kapacitou 64 GB.

Výbava zahrnuje wi-fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0 a USB 2.0, GPS/Glonass nebo NFC. Nový model podporuje sítě čtvrté generace LTE Cat 4 (150 Mbps/50 Mbps) i datové přenosy HSPA+ (42 Mbps/5,76 Mbps).

Jako velmi kvalitní se ukázal hudební přehrávač. Zvukový přednes je při použití kvalitních sluchátek přirozený s věrným podáním výšek i basů. Docela nahlas hraje nový model i přes externí reproduktor. Ten je však jen jeden, a tak se novinka nevyrovná lépe disponovaným smartphonům na trhu. Výhodou je přítomnost FM rádia, které jinak špičkové samsungy postrádají.

Baterie – zabudovaná

Samsung u svých smartphonů dlouho lpěl na vyjímatelných bateriích. Změnu přinesla právě řada Galaxy A. Baterie u všech tří modelů nové řady jsou nevyměnitelné. Plusem nového řešení je bytelnější konstrukce.

Baterie modelu Galaxy A7 má slušnou kapacitu 2 600 mAh, která stačí na bezproblémový den a půl v provozu. Aby telefon vydržel na jedno nabití déle, je nutné se uskrovnit při využívání některých funkcí. K dispozici je úsporný režim Ultra Power Saving Mode, který však z výkonného smartphonu udělá prakticky obyčejný mobil.

Fotoaparát – vysoká kvalita

Samsung Galaxy A7 je vybaven 13megapixelovým fotoaparátem s automatickým ostřením a LED bleskem. Fotoaparát patří k tomu lepšímu, co lze dnes koupit. Snímky vypadají skvěle především na displeji, ale svoje kvality odhalí i na displeji počítače. Fotkám nechybí věrné podání barev ani dostatečná ostrost. Ale při zhoršených světelných podmínkách už fotoaparát neexceluje.

Nastavení fotoaparátu nabízí některé pokročilejší funkce, jako jsou hodnota expozice, vyvážení bílé nebo nastavení ISO. K dispozici jsou různé režimy, které zahrnují například focení autoportrétu pomocí zadního snímače nebo možnost pořizovat animované gif sekvence. K dispozici je i technologie HDR.

Samsung Galaxy A7 - rozhraní fotoaparátu. Samsung Galaxy A7 - detailní nastavení fotoaparátu. Samsung Galaxy A7 - zobrazení přehrávané skladby na zamčeném displeji.

Jako spoušť poslouží i tlačítko hlasitosti. Přední fotoaparát vyhoví milovníkům autoportrétů, má totiž nadprůměrné pětimegapixelové rozlišení. Autroportréty lze pořizovat i gestem ruky. Videa mohou mít až Full HD rozlišení, tedy 1 920 x 1 090 obrazových bodů.

Shrnutí

Celkově je Samsung Galaxy A7 povedený smartphone, který svým vzhledem majiteli určitě neudělá ostudu. Design a zpracování jsou opravdu na úrovni a testovaný smartphone míří do prémiového segmentu. Tomu odpovídá i vyšší cena.

Za 13 590 korun včetně daně lze koupit i vybavenější smartphony. Ovšem nový samsung je opravdu povedený kousek, co se týče vzhledu, a výbava vůbec není špatná. Jistě, chybí třeba už u lepších smartphonů téměř standardní čtečka otisků prstů nebo infraport pro ovládání domácí elektroniky.

Ale Samsung na rozdíl od víceméně předražených modelů Galaxy A3 a Galaxy A5 v novém modelu nic neošidil. Rozměrný displej je skvělý s povedený je i fotoaparát. Odlehčený TouchWiz nedělá problémy při ovládání.

Na Galaxy A7 je nutné se dívat jako na zdařilou a slušně vybavenou stylovku. Konkurentem pro ni tak bude třeba elegantní Kazam Tornado 348. Ten má sice o poznání horší výbavu, je však o dost levnější.

Za cenu podobnou jako u Galaxy A7 lze pořídit skvělé loňské HTC One M8, které má i na dnešní dobu špičkovou výbavu. I to je povedený designový kousek s kovovým tělem a navíc má v zásobě levnější novou verzi One M8s.

Za cenu nižší lze koupit třeba stále špičkové loňské LG G3, ale tolik parády s ním neuděláte. Povedené loňské modely Galaxy S5 a Galaxy Alpha ze stáje Samsungu jsou jen o něco dražší. Ale stále platí, že model Galaxy A7 je větší fešák.