Víme, co bude umět Samsung Galaxy A7, utekly výsledky testů

Galaxy A7 doplní již oficiálně představenou dvojici této série, modely A3 a A5 (více zde). A jak napovídá číselné označení, výbavou oba dva trumfne.

Podobně jako aktuální topmodel Galaxy S5 bude mít i Galaxy A7 Full HD displej velikosti 5,2 palce. Další známá výbava ovšem odhaluje mnohé rozdíly, A7 tak rozhodně nebude jen známá S5 převlečená do nového těla s kovovým rámečkem.

Samsung sice vyrábí vlastní mobilní čipsety řady Exynos, ale do smartphonů často montuje i hardware značky Qualcomm. A v případě Galaxy A7 tomu nebude jinak. O rychlost odezvy se totiž stará 64bitový Qualcomm Snapdragon 615 s osmijádrovým 1,5GHz procesorem, grafickou jednotkou Adreno 405 a operační pamětí 2 GB.

Hardware s podporou 64bitových instrukcí mají mít i základní modely A3 a A5, ale v jejich případě to znamená použití Snapdragonu 410, který je určen pro telefony nižší střední třídy.

Z 16 GB velké vnitřní paměti bude uživateli k dispozici 12 GB. Systém Android 4.4.4 KitKat spolu s uživatelskou nadstavbou TouchWiz tedy spořádá 4 GB prostoru. Hlavní fotoaparát charakterizuje rozlišení 12 MPix a schopnost pořizovat nahrávky v rozlišení Full HD. Čelní fotoaparát k zachycení autoportrétů má pak 4,7MPix snímač. Samsung Galaxy A7 by tak mohl být zajímavým smartphonem střední třídy.

Oficiální představení telefonu by mohlo proběhnout už během listopadu a ačkoli se konečné specifikace mohou nakonec mírně lišit, již několikrát se potvrdilo, že z benchmarků s předstihem uniklé parametry byly pravdivé. Podle serveru SamMobile by se cena novinky mohla pohybovat mezi 450 až 500 dolary bez daně, což by odpovídalo sumě 13 tisíc korun s daní. Jenže tak „levný“ telefon asi nebude. Již představený model A5 by měl stát okolo 12 tisíc korun, takže u A7 můžeme očekávat cenu okolo 14 až 15 tisíc korun.