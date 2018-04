Kovový velikán, po kterém můžete jen toužit. Preview Samsung Galaxy A7

Samsung Galaxy A7 je na první pohled dalším atraktivním smartphonem z dílny Samsungu. Nová kovová řada A se prostě povedla a ačkoli má možná až příliš unifikovaný design (jednotlivé modely jdou rozeznat na obrázku jen těžko), musíme uznat, že designéři se vydali správným směrem.

Typ A7, který se nám do rukou dostal jako nejnovější zástupce této řady, opět nepřestává v některých směrech udivovat. Kovové tělo možná na omak nepůsobí v ruce tak bytelným a masivním dojmem, jak by někdo čekal. Ale o to pevnější ve skutečnosti je a překvapuje svou lehkostí. Lehkostí překvapuje i uživatelská nástavba TouchWiz, která se zbavila řady zbytečných cingrlátek.

Jenže pokud si na tento nejlépe vybavený (a celkově opravdu dobře vybavený) a povedený samsung brousíte zuby, máme pro vás dvě špatné zprávy. Hned ta první je samozřejmě zásadní, typ A7 se u nás s nejvyšší pravděpodobností nebude prodávat. Důvod? Tím je ta druhá špatná zpráva, typ A7 by byl na našem trhu příliš drahý. Vzhledem k nastavení cen menších modelů A3 a A5 by se jeho cena vyšplhala někam k úrovni luxusního typu Galaxy Alpha a dalších špičkových samsungů. Vzhledem k úhlopříčce displeje by přitom A7 mohl být konkurentem pro modely řady Note – loňský Note 3 se přitom prodává za necelých 13 000 korun a má lepší výbavu než A7. Pod tuto částku by se A7 nejspíš nedostal.

Design ze stejné škatulky

Jak jsme již zmínili, smartphony z řady A mají docela unifikovaný design. Ten je ovšem velmi povedený, takže to přístrojům nemůžeme vyčítat. V ruce působí A7 velmi dobrým dojmem, kovové tělo není tak robustní jako u některých konkurentů. Vlastně působí až nečekaně lehkým dojmem, což ostatně potvrzuje hmotnost pouhé 141 gramy. To je slušná hodnota i na mnohem menší kousky z kvalitního materiálu, natož na model s velikým 5,5palcovým displejem a rozměry 151 x 76,2 x 6,3 mm.

Z těchto parametrů můžeme vyčísti i další chválu – telefon je opravdu velmi tenký, přitom je konstrukce i přes svou lehkost hodně tuhá. Tohle se povedlo. Půdorysné rozměry jsou o trochu menší než u Galaxy Note 4, což odpovídá tomu, že i displej je o trochu menší. V době krátkého testu A7 jsme měli k dispozici i Galaxy Note Edge, oproti němu je A7 výrazně užší a je stejně vysoký. Oba špičkové phablety samsungu ovšem A7 zahanbí svým tenkým profilem. Jediná výtka může směřovat k vystouplé čočce fotoaparátu, ale tu mají i zmíněné modely note.

Tenké tělo přitom v rukou nijak neřeže, designérům se i přes celkově docela hranatý dojem z tvarů podařilo důležitá místa jemně zaoblit a „zabrousit“ tak, že A7 sedí v ruce překvapivě dobře. Modely Note sice oproti A7 působí luxusnějším dojmem, ale typu z nové řady nelze upřít eleganci, vizuální lehkost a svěžest a nadčasové tvary.

Odlehčení i u softwaru

Stejně jako modely A3 a A5, i Galaxy A7 dostal novou odlehčenou verzi uživatelského rozhraní TouchWiz. Tentokrát jsme si již mohli krátce vyzkoušet jeho funkcionalitu po dobu několika dní a musíme konstatovat, že pokud Samsung nic nezbastlí, má u modelů A i tady nakročeno správným směrem. A7 je po dlouhé době první špičkový samsung, který nás nepřekvapil nepříjemnostmi už při zadávání gmailové adresy při prvotním nastavení telefonu. Zatímco i u supervýkonných modelů Note si tu počkáte třeba na to, než vám vyskočí klávesnice, a smartphone se tu čas od času různě zadrhává, úvodní nastavení bylo u Galaxy A7 plynulá pohoda. Jistě, neměli bychom se nad tím tak rozplývat, tohle by měla být u moderních smartphonů samozřejmost. Jenže u samsungu to tak není.

Odlehčené TouchWiz sice na první pohled vypadá stejně jako systém v jiných modelech samsungu, ale chybí tu celá řada přebytečných aplikací a některé funkce, které systém zpomalovaly. Samsung tentokrát do systému nenacpal své všemožné S-aplikace, ty si budou moci uživatelé doinstalovat dle své vlastní vůle. To znamená také více místa pro to, co opravdu potřebují. Jen škoda, že smartphone je stále vybaven operačním systémem Android 4.4, na nový model s verzí 5.0 Lollipop od Samsungu zatím stále čekáme.

Solidnímu výkonu systému pomáhá samozřejmě i to, že A7 tentokrát dostal konvenční Full HD displej. Úhlopříčka 5,5 palce je jen o dvě desetiny palce menší než u Note 4, v praxi je to ovšem zanedbatelný rozdíl. A ani samo nižší rozlišení není žádné drama. Displej je velmi povedený a bude vyhovovat i náročným uživatelům. O pohon systému se v našem případě staral procesor Qualcomm Snapdragon 615, to proto, že jsme měli dvousimkovou variantu. Jednosimková verze spoléhá na Exynos 5 Octa. Oba jsou to osmijádrové procesory slušného výkonu a pro pohon A7 bohatě stačí.

Nechybí nic podstatného

Výbava Galaxy A7 sice není špičková, což už dokázaly předchozí řádky, ale dovede uspokojit i velmi náročné uživatele. Vnitřní paměť tu má kapacitu 16 GB a ani u kovového modelu nechybí slot na paměťové karty microSD. Dvousimková varianta postrádá NFC, v jednosimkové je tato technologie k dispozici.

Se softwarovou výbavou to samsung nijak zásadně nepřeháněl, takže jsou tu v podstatě jen základní obvyklé programy. Ovládání telefonu je zcela v souladu s dalšími modely výrobce, stále se spoléhá na tlačítka pod displeje – dvě senzorová a jedno hardwarové, které tentokrát nemá čtečku otisků prstů. U takto velkého smartphonu může trochu budit obavy napevno vestavěná baterie s kapacitou 2 600 mAh.

Foťák s potenciálem

Modely řady A mají v poměru ke své výbavě také nadstandardní fotoaparáty. U A7 tomu sice už možná tak není, ale velmi dobré kvality se drží nadále. Hlavní foťák má rozlišení 13 megapixelů a nemůže mu chybět automatické ostření nebo diodový blesk. Čelní pak disponuje stále nadstandardním rozlišením 5 megapixelů, takže i vaše selfie budou vypadat dobře.

Hlavní foťák sice nemá stabilizaci obrazu ani další vymoženosti, ale snímky z něj i přesto vypadají velmi slušně. A to hovoříme o obrázcích, které jsme pořídili během velmi pošmourného odpoledne v okolí naší redakce. Nepříznivé světelné podmínky sice ze snímků trochu vymývají barvy, ale úroveň detailů zůstává i v tomto případě velmi dobrá. K nejlepším fotomobilům na trhu se A7 nezařadí, ale ostudu rozhodně neudělá.

Škoda ho

Prazvláštní cenová politika samsungu upřela českým zákazníkům překvapivě povedený veliký smartphone. Přitom vysokou cenovku by u něj možná zákazníci akceptovali spíše než u menších modelů řady A. Ale kdo ví, phablety jsou na našem trhu stále relativně málo žádané zboží a Samsung si tu tak nechtěl zavádět další konkurenci do vlastních řad. Raději zaujme specialitou v podobě Note Edge, než aby riskoval, že tu neuspěje s vlastně relativně masovým modelem A7.

Škoda, protože je to povedený smartphone, který odstraňuje dva zásadní nedostatky, které směrem k řadě samsungů z poslední doby míváme: letargický a přeplácaný software (byť vzhled TouchWiz by ještě zasloužil uhladit) a nepřesvědčivý design i materiály.

Kdo ví, třeba se nechá samsung časem přesvědčit a Galaxy A7 u nás nabídne. Vždyť ani u unikátu Note Edge nebylo jasné, jestli se k nám vůbec dostane. Případně se budou muset čeští zájemci o tento model spolehnout na dovoz ze zahraničí.