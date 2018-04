Samsung představil svůj nejlepší celokovový model. Je 6,3 milimetru tenký

Dosud Samsung tvrdošíjně trval na krytech z plastu. Změnu přinesl model Galaxy Alpha a phablet Note 4. Tyto modely mají kovový rámeček. Naprostou změnu strategie pak přináší nová řada Galaxy A s celokovovými kryty, která zatím zahrnovala modely Galaxy A3 a Galaxy A5 (více zde).

Galaxy A7 navazuje na již představené modely této řady se slabší výbavou. Design je totožný, stejně jako konstrukce. Novinka tedy má unibody tělo z jednoho kusu bez výměnné baterie. Vyměnitelná baterie přitom byla jedním z poznávacích znaků smartphonů od Samsungu. Vestavěný akumulátor nemá nijak velkou kapacitu 2 600 mAh.

Nový model má tenké tělo s tloušťkou jen 6,3 mm. Půdorysné rozměry jsou 151 × 76,2 milimetru a hmotnost je 141 gramů. Není to tedy žádný drobeček, a to díky 5,5palcovému displeji. Ten svými rozměry už přesahuje do kategorie phabletů. Displej typu Super AMOLED má full HD rozlišení, ač původně samotný Samsung uváděl jen HD rozlišení. To by ale bylo na takový přístroj dost mizerné rozlišení.

Hlavní fotoaparát má rozlišení 13 megapixelů a je vybaven automatickým ostřením a LED bleskem. Přední snímač reaguje na oblibu autoportrétů, a má proto nadprůměrné pětimegapixelové rozlišení. Přední kamerka je širokoúhlá a nechybí řada funkcí pro autoportréty.

Novinka Galaxy A7 bude existovat ve dvou verzích. Běžné provedení doplní dvousimková varianta. Každá z variant bude mít jiný procesor. Běžný Samsung Galaxy A7 má osmijádrový procesor Exynos 5430 s taktem čtyř jader na frekvenci 1,8 GHz a zbylých čtyř jader na 1,3 GHz. Dual SIM verze má procesor Qualcomm Snapdragon 615 s taktem čtyř jader na frekvenci 1,5 GHz a čtyř jader na frekvenci 1 GHz. Procesor Qualcomm je 64bitový, čip Exynos od Samsungu je 32bitový.

V obou případech má nový Samsung operační paměť s kapacitou 2 GB. Uživatelská paměť má kapacitu 16 GB a jde rozšířit pomoci paměťových karet o 64 GB. Ve výbavě nového modelu najdeme wi-fi 802.11 a/b/g/n, navigaci GPS a Glonass, Bluetooth 4.0 a USB 2.0. Podpora technologie NFC je vyhrazena jen pro běžné provedení.

Jednosimková varianta podporuje sítě čtvrté generaci LTE Cat. 4 (150 Mbps/50 Mbps) a datové přenosy HSPA+ (42 Mbps). Verze pro dvě SIM podporuje LTE jen na jedné SIM kartě, na druhé je podpora pouze 3G sítí. Smartphone používá operační systém Android 4.4 KitKat s tradiční nadstavbou TouchWiz.

Cenu a dostupnost výrobce zatím neoznámil. V prodeji bude konzervativní bílé provedení, elegantní černá verze a chybět nebude v poslední době populární zlatá varianta.