Samsung ukázal celokovové smartphony. Baterii si u nich nevyměníte

Samsung se letos potýká s propadem prodejů smartphonů. Ve třetím čtvrtletí jich meziročně prodal téměř o devět milionů méně (více zde). Přitom konkurence ve stejném období naopak rostla. Samsung proto již delší dobu pracuje na výrazné změně portfolia. S tím přichází i nové označení modelů.

Jako první přišel na trh Samsung Galaxy Alpha, který budou následovat nižší modely A3 a A5. Jsou to telefony střední třídy, které nesou nový designový styl značky. V podobném duchu pak můžeme očekávat i další nové modely, a to jak v nižších třídách, tak i u příštího top modelu, který nahradí Galaxy S5.

Nový design se vyznačuje velmi decentními křivkami s plochými bočními pásky. Tvarem se u novinek Samsung vrací o pár let zpět, Galaxy Alpha i oba nové modely A3 a A5 vypadají jako letitý Samsung Galaxy SII. To však není kritika, telefonům to sluší a konzervativní přístup zde není na škodu.

Podstatnou inovací je materiál, ze kterého jsou novinky vyrobeny. Galaxy Alpha má jen kovový rámeček a záda má stále plastová, ale u A3 a A5 jsou už i záda kovová. To se jistě bude líbit, na plastová těla samsungů žehralo hodně zákazníků.

Samsung Galaxy A5

Na druhou stranu obě novinky přijdou o odnímatelný zadní kryt, a tudíž snadno vyměnitelnou baterii. Oba nové modely A3 a A5 již mají zadní kryt pevně připevněný k tělu a baterii bude možné vyměnit jen v servisu. Sloty na paměťové karty a na SIM karty jsou umístěné z boku v šuplíčkách.

Oba nové modely se budou prodávat v několika barevných provedeních. Vedle obvyklé bílé a černé také ve stříbrné, růžové, světle modré a zlaté.

Výbava odpovídá zařazení do střední, respektive do nižší střední třídy. Model A5 má displej s rozlišením 720 x 1 280 pixelů při úhlopříčce pět palců. Menší A3 má rozlišení qHD (540 x 960 pixelů) při úhlopříčce 4,5 palce. V obou případech to bude displej typu Super AMOLED.

Nic zázračného nemůžeme očekávat ani pod kapotou obou modelů. Samsung v tiskové zprávě nedefinuje použitý procesor, uvádí jen to, že oba modely budou mít čtyřjádrový procesor s taktem jader 1,2 GHz. Galaxy A5 bude mít 2 GB operační paměti, menší model jen polovinu. Uživatelská paměť má u obou hodnotu 16 GB s možností rozšíření pomocí paměťových karet.

Oba přístroje podporují LTE kategorie 4 (pravděpodobně budou existovat i verze bez podpory LTE), mají všechny běžné senzory a liší se hlavním fotoaparátem. U Galaxy A5 má rozlišení 13 Mpix, u A3 pak 8 Mpix. V obou případech s automatickým ostřením a diodovým bleskem. Přední kamerka má v obou případech rozlišení 5 Mpix s množstvím režimů, které souvisí s dnes tak populárními autoportréty. Oba telefony budou umět číst i NFC tagy.

Větší Samsung Galaxy A5 má rozměry 139,3 × 69,7 × 6,7 mm. Hmotnost je 123 gramů při baterii s kapacitou 2 300 mAh. Menší model Galaxy A3 má rozměry 130 × 65,5 × 6,9 mm, hmotnost 110 gramů a baterii s kapacitou 1 900 mAh.

Ceny zatím výrobce neuvádí, zveřejní je až se zahájením prodeje v lednu příštího roku. Náš odhad je přibližně 10 až 12 tisíc korun u modelu A5, levnější A3 by měl stát 7 až 8 tisíc korun. Není to málo, ale v tomto případě musíme počítat příplatek za stylovost a lepší materiály. Samsung pravděpodobně nabídne i levnější alternativy s plastovým tělem. Ty však přijdou na trh později.