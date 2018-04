Nová generace Samsungů Galaxy A3 a A5 bude mít skleněná záda

Samsungy Galaxy A3 a A5 byly prvními chytrými telefony výrobce, které měly kovové kryty. Nová generace obou modelů dostane pozměněný vzhled a výrobce na jejich tělo použije jiné materiály.

Základní tvar však zůstane zachován. Opět tedy půjde o celkem hranaté smartphony s mírným zaoblením v rozích. Pod displejem zůstává pro Samsung typické ústřední tlačítko.

Místo kovového krytu na zádech má ale nová generace smartphonů zadní kryt skleněný. Oba telefony se tak podobají vrcholnému modelu Galaxy S6. Po jeho vzoru je zpracována i spodní hrana.

Nová generace modelů Galaxy A3 a A5 dostane také větší displeje. Pro připomenutí: současný model Galaxy A3 má 4,5palcový displej a model Galaxy A5 má pětipalcový displej.

Samsung Galaxy A3 nové generace bude mít podle serveru SamMobile 4,7palcový displej s HD rozlišením 1 280 × 720 obrazových bodů. Procesor bude čtyřjádrový s taktem 1,5 GHz.

Operační paměť by měla mít kapacitu 1,5 GB, uživatelská 16 GB. Hlavní fotoaparát by měl být 13megapixelový, ten přední pro selfie autoportréty potom pětimegapixelový. Fotoaparáty by měly mít modely Galaxy A3 a A5 shodné.

Model Galaxy A5 v nové generaci dostane 5,2palcový displej s Full HD rozlišením 1 920 × 1 080 obrazových bodů. Procesor Exynos bude osmijádrový s taktem 1,6 GHz.

Operační paměť většího modelu bude mít kapacitu 2 GB. Ve výbavě obou chystaných novinek by neměl chybět senzor otisků prstů.

Oba modely v nové generaci budou mít podle všeho ještě Android 5.1.1 Lollipop. Nový Android 6.0 Marshmallow dostanou nové samsungy až později.