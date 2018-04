Samsung fandí Palmu - SGH-i500, SGH-i530

Samsung se snaží v segmentu chytrých telefonů bodovat na každém poli. Po úspěšné nabídce telefonů s Palm OS a nově také Microsoft Windows Mobile pro sítě CDMA na americkém trhu, Samsung připravuje modely pro sítě GSM. Samsung to tak nyní podruhé zkouší se symbianovým smartphonem Series 60, tentokrát vysouvací koncepce s názvem SGH-D710, připravuje véčko SGH-i250 s Windows Mobile a SGH-i700 s Pocket PC 2003 Phone Edition. Navíc, exklusivně pro čínský trh, nabízí i linuxový smartphone pro sítě CDMA SCH-i519.

Samsung se jako jediný z mamutích výrobců snaží zabodovat se smartphony s operačním systémem Palm. Vedle zajímavého véčka pro Ameriku a sítě CDMA SPH-i550, připravuje konečně odložený projekt palmového večka a nově to zkouší s véčkem s otočným displejem SGH-i500. To bude nabízené i pro americký trh pod názvem SGH-i505.

Samsung SGH-i530

Docela nenápadně, na veletrhu CeBIT, ukázal Samsung svůj nový smartphone s operačním systémem Palm, model SGH-i530. Nový smartphone nebyl součástí expozice, ale byl zcela nenápadně ukázán v rámci tiskové konference, která však tento model vůbec nezmiňovala. Nový smartphone stále halí rouška tajemství a tak vám přinášíme pouze základní informace, které se nám podařilo získat.

Nový smartphone byl poprvé představen již na loňském CeBITu. Tenkrát však pod názvem SGH-i500 v trochu odlišném designu a hlavně s odlišnou technickou specifikací. Samsung prezentoval poté tento model na výstavě ITU Telecom World v Ženevě, opět v novém designu a už s vylepšenou specifikací, ale stále pod názvem SGH-i500. Toto označení ale v současnosti používá jiný, Palmem vybavený, smartphone Samsungu.

Omluvte sníženou kvalitu fotografií. Samsung tento telefon oficiálně nevystavoval.

Nový smartphone SGH-i530 bude používat operační systém Palm 5.2 Garnet. Smartphone se systémem OS 6 Cobalt lze očekávat později. Použitý procesor zatím halí rouška tajemství. Předchozí varianty označované ještě jako i500 měly ve specifikaci procesor Intel PXA262 taktovaný na 300 MHz. Paměť připravovaného smartphone by měla být 64 MB RAM a 64 MB ROM. Paměť je možné zvětšit pomocí SD/MMC paměťových karet. Samsung SGH-i530 nabídne, jako jeden z prvních telefonů, displej vyrobený technologií UFS (Ultra Fine high Speed), který nabízí dvakrát až třikrát rychlejší překreslování než displeje TFT. Displej je dotykový (Grafitti 2) a nabízí rozlišení 324 x 352 obrazových bodů. Úhlopříčka displeje je 5,89 centimetrů. Displej podporuje zobrazení 65 536 barev. Venkovní displej je vyroben technologií OLED a při rozlišení 96 x 128 obrazových bodů, nabízí podporu zobrazení rovněž 65 536 barev.

Ve výbavě se nachází megapixelový fotoaparát s bleskem a možností pořízení videozáznamů. Další výbavu obstarávají přehrávače MP3 a MPEG4 souborů, Wap 2.0, SMS s podporou T9, MMS, e-mailový klient, Sync ML, hlasový záznamník a čtyřiašedesátihlasé polyfonní vyzvánění. V telefonu nechybí podpora Javy MIDP 2.0. Rozměry nového chytrého véčka SGH-i530 jsou 90 x 55 x 28 milimetrů. Hmotnost je trochu větší - 145 gramů. Připravovaný Samsung podporuje tři pásma GSM (900/1800/1900 MHz) a nabízí datovou podporu GPRS 4+1. Bluetooth v telefonu pravděpodobně chybí. Podpora bezdrátové technologie bude však možná, stejně jako jiná příslušenství, pomocí SDIO. Ve výbavě nechybí infraport a možnost spojení přes USB. O použité baterii nejsou žádné informace.

Nový Samsung by měl být poprvé k dispozici organizátorům Letních olympijských her v řeckých Aténách v rámci WOW (Wireless Olympic Works). WOW je služba pro bezdrátový přenos výsledků a dalších informací z prostředí a soutěží olympiády, kterou Samsung dlouhodobě sponzoruje. Nový Samsung SGH-i530 by se měl dostat do prodeje do konce roku.

Samsung SGH-i500

O dalším novém smartphone SGH-i500 jsme vás již podrobně informovali zde a dojmy z kongresu v Cannes jsme vám přinesli zde. Proto jen krátce. Samsung SGH-i500 je evropské dvojče americké varianty SGH-i505, která je určená exkluzivně pro tamní T-Mobile. Jak bylo napsáno výše, název i500 původně patřil jinému modelu. Samsung se rozhodl takto pojmenovat telefon odlišné koncepce s trochu odlišnou výbavou.

Nový Samsung SGH-i500 nabízí pouze jeden displej, ten je však otočný a dotykový. Po jeho překlopení je tudíž na něj možné psát pohodlněji než u telefonu, který je koncipovaný jako klasické véčko. Displej je TFT a nabízí rozlišení 162 x 176 obrazových bodů a dokáže zobrazit 65 536 barev. Nový Samsung je poměrně rozměrný, ale z telefonů s obdobnou výbavou patří spíše k těm menším. Přesné rozměry jsou 91,5 x 54 x 22,8 milimetrů a hmotnost je rovných 150 gramů. Samsung SGH-i500 bude používat operační systém Palm 5.2, ovšem ne vylepšený Garnet. Procesor je Motorola MX1 taktovaná na 200 MHz. Paměť je 32 MB RAM i ROM s možností rozšíření pomocí SD/MMC paměťových karet. Ve výbavě se nachází integrovaný fotoaparát s bleskem, který nabízí VGA rozlišení a možnost pořizovat videozáznamy. Další výbava zahrnuje SDIO, Wap 2.0, Javu MIDP 2.0, MMS, e-mail, podporu tří pásem GSM (900/1800/1900 MHz), datovou podporu GPRS, čtyřicetihlasé polyfonní vyzvánění a Grafitti Anywhere.

V zavřeném stavu nepůsobí smartphone od Samsungu s označením SGH-i500 příliš nápadně. Zaujala nás pohodlná klávesnice, která se podobá klávesnici "obyčejného" Samsungu SGH-V200. U smartphone nehrozí, že by klávesa ve středu čtyřsměrné navigační klávesy sloužila pro vstup na Wap.

Alfanumerickou klávesnici doplňují čtyři tlačítka rychlé volby pod displejem a samozřejmě dotykový displej. Ten nás však sklamal svými zobrazovacími schopnostmi. Působil dojmem, že nedokáže zobrazit 65 536 barev, ale pouze 4096. Netradičně, v pravém horním rohu na zádech telefonu, je umístněný integrovaný fotoaparát.