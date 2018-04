Samsung údajně chystá nový Facebook phone. Dostane virtuální realitu?

Šéf Facebooku Mark Zuckerberg, vrcholný představitel Samsungu Lee Jay-yong a šéf mobilní divize jihokorejského výrobce Shin Jong-kyun se podle serveru The Korea Herald sešli v sídle Samsungu, aby doladili detaily ohledně smartphonu upraveného pro využívání sociální sítě Facebook.

Podle analytiků by Facebook phone mohl Samsungu pomoci proti čínské konkurenci. Samsungu se ve třetím čtvrtletí propadly zisky meziročně o 60 procent, a tak hledá, jak se vrátit na vítěznou vlnu.

S Facebook smartphonem už ale dříve pohořelo konkurenční HTC. A to dokonce dvakrát. Modely ChaCha a First se staly naprostými propadáky. Velký zájem o obdobný přístroj od Samsungu by tak byl překvapením.

Samsung s Facebookem už spolupracuje. Nedávno představené brýle pro virtuální realitu Gear VR vyvinul Samsung se společností Oculus. Tu nedávno koupil právě Facebook.