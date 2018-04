Samsung E850 – vysouvací mobil na druhou

Samsung E850 si na první pohled můžete splést s již prodávaným modelem E800/820. Oba telefony si jsou velmi podobné. Při bližším prozkoumání ale zjistíte, že novinka je o trochu větší, má jinak tvarované klávesy a hlavně má úplně jinak tvarovanou horní část. V ní se totiž u novinky skrývá výsuvný a otočný fotoaparát.

Další vysouvací Samsung

Samsung v současné chvíli prodává, případně připravuje několik obdobných vysouvacích telefonů. Vedle modelu E800/820, který se již prodává, se jedná o model E800, který je v prodeji v zahraničí. Další modely se teprve připravují. Vedle dnes testovaného Samsungu E850 to je model E630 (dříve označovaný jako E830) a Samsung D500. Ten byl oficiálně představen před nedávnem a celé řadě se vymyká mnohem bohatší výbavou, která mimo jiné zahrnuje MP3 přehrávač a 1,3 MPX fotoaparát.

Válečkový fotoaparát

Samsung E800/820 má fotoaparát ukrytý na vnitřní straně zadní části telefonu. U zavřeného přístroje je tak fotoaparát ukrytý a je nepoužitelný. U novinky je tomu jinak. Fotoaparát se skrývá ve válečku na pravém boku telefonu. Pro jeho aktivaci stačí váleček zmáčknout a on se sám vysune. Tím je fotoaparát aktivovaný a připravený k použití.

Celým válečkem, kde je objektiv fotoaparátu, se dá otáčet a tak lze pořizovat i autoportréty s kontrolou obrazu na displeji. Fotoaparát lze zapnout i v menu telefonu, případně speciálním tlačítkem na pravém boku, ale jednodušší je to pouhým zatlačením na váleček s objektivem. Jeho zasunutím se fotoaparát deaktivuje.





Nové menu

Samsung E850 má nové menu. Nejdůležitější změnou je potvrzovací klávesa uprostřed ovládacího kříže. Není sice nikterak speciálně označena, ale funguje tak. V pohotovostním režimu však nadále slouží pro vstup na Wap. Nové menu má mírně pozměněnou grafiku, což se pozná již při přímém zadávání telefonního čísla – jednotlivé číslice jsou různobarevné. Vícebarevný je i indikátor síly signálu.

Hlavní menu je ikonové, vstup k jednotlivým položkám je možný jen přes prostřední potvrzovací klávesu. Levá kontextová, přes kterou se do menu vstupuje, je v hlavním ikonovém menu určena nejpoužívanějším funkcím. V menu Organizéru je to například budík, u Zpráv vytvoření nové a u Nastavení je to Seznam tapet. Tyto vybrané položky nelze měnit, jejich výběr je ale docela povedený.

Drobné změny v ovládání

V hlouběji zanořených položkách menu opět slouží levá kontextová klávesa pro potvrzení, stejně jako prostřední tlačítko ovládacího kříže. Hlouběji zanořená menu jsou standardně textová a vertikálně řazená. V menu se lze pohybovat jen pomocí kříže a to i mezi hlavními položkami. V tomto případě se vůbec nedostanete do hlavního ikonového menu, jen budete přecházet z jedné nabídky konkrétních funkcí do druhé. Vše se odehrává pomocí směrových kláves vlevo a vpravo. Každou volbu je nutné potvrdit, starší způsob s potvrzením pomocí klávesy vpravo a opuštění pomocí klávesy vlevo již u tohoto menu není možný.

Standardní výbava

Výbava telefonu je solidní, ale nikterak výrazně se od současných modelů neodlišuje. Celková paměť telefonu je asi 8,5 MB ale je pevně rozdělena mezi jednotlivé položky. Do telefonu se dále vejde 200 SMS a 2000 telefonních čísel. Fotoaparát má VGA rozlišení a další možnosti známé z modelu E800/820. Lze nahrávat i video, opět se stejnými parametry, jako u uvedeného příbuzného modelu. Telefon má GPRS třídy 10, Wap 2.0 a Javu. Nechybí ani další běžné funkce: SMS, EMS, MMS, budík, kalkulačku (v novém grafickém provedení), převodník měn, hlasový zápisník a další. Polyfonní melodie jsou šedesátičtyřhlasé a ještě jsme nezmínili displej. Ten je aktivní, umí zobrazit 65 000 barev a má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů. Displej se nám zdál subjektivně lepší, než u modelu E800/820.

Solidní stylovka

Samsung E850 je atraktivní telefon se slušnou výbavou. Novinkou je především nové menu s vylepšeným ovládáním. To je intuitivnější a potvrzovací klávesu uprostřed ovládacího kříže jistě ocení všichni zákazníci. Otočný a výsuvný fotoaparát je zajímavé konstrukční řešení, ale nikoliv nezbytné. Přeci jen většina zákazníků s mobilem především telefonuje.

V této chvíli neznáme ani datum zahájení prodeje ani cenu nového Samsungu. Pravděpodobně se nebude příliš lišit od současné ceny modelu E800/820. Očekávat tedy lze sumu okolo 11 000 Kč. Jakmile budeme mít k dispozici prodejní verzi telefonu, přineseme vám jeho podrobnou recenzi.

Další fotografie: