Samsung E800/E810 - elegantní bratři (dojmy)

Samsung vsadil na vysouvací telefony a v novém katalogu má hned čtyři takto koncipované přístroje. Vedle již známého modelu D410 se jedná o vzhledově velmi podobný model D710 s operačním systémem Symbian a právě o dvojici modelů E800 a E810. Ty se řadí mezi ryze stylové přístroje, kterých Samsung nabízí velké množství. Obě novinky jsou ale výjimečné právě svou vysouvací konstrukcí a také miniaturními rozměry.

Rozměry obou telefonů jsou stejné a stejná je i hmotnost (88 x 44 x 23 milimetrů; 86 gramů). Design telefonů je povedený, hodně připomíná Siemens SL55, první stylový vysouvací telefon na evropském trhu, představený v loňském roce. Samsungy mají mají mnohem větší displej a mají integrovaný fotoaparát. Jinak je ale inspirace Siemensem více než nápadná.

Samsung E800 se může pochlubit zaoblenými tlačítky.

Samsung E800 se od modelu E810 liší jen v několika drobnostech. Zhruba platí, že lépe vybavený je model E810, ale neplatí to ve všech směrech. Hlavní rozdíl je v iontegrovaném fotoaparátu. Oba modely jej mají vzadu, ale model E810 jej má otočný. Navíc nabízí i natáčení maximálně 30 sekund dlouhých videosekvencí. To model E800 neumí. Jinak jsou parametry obou fotoaparátů stejné. Maximální rozlišení mají 640 x 480 obrazových bodů, čtyřnásobný digitální zoom, v obou případech je k dispozici pomocné diodové světlo a pro úpravu snímku lze použít několik efektů a rámečků. Na ispleji fotografie vypadají velmi dobře, ale jak tomu bude třeba na počítačovém monitoru, to netušíme. S ohledem na použitý CMOS čip ale lze předpokládat, že jejich kvalita bude stejná, jako u současných modelů výrobce.

Trochu jiný vzhled mají klávesnice obou modelů. Počet kláves je stejný, což platí i o jejich přibližném rozmístění. Samsung E800 má klávesy oblejší, druhý model spíš hranaté. Nám se víc líbila klávesnice druhého modelu, podstatné rozdíly ale mezi nimi nejsou. Celkově však dáváme přednost véčkovým telefonům, jejiž ergonomie klávesnice je podstatně lepší. Alfanumerická klávesnice vysouvacích modelů není příliš velká. Výhodou naopak je, že telefon lze ovládat i zavřený, kdy lze telefonovat, číst SMS a i procházet menu telefonu. Jen odblokování klávesnice je zbytečně složité a zdlouhavé. Vysouvací mechanismus je precizní a robustní a nelze očekávat, že by s ním byly nějaké problémy.

Z profilu vypadají oba telefony stejně.

Displej mají oba telefony stejný. Jedná se o TFT displej s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů a schopností zobrazit 65 000 barev. Displej je kvalitní a má solidní úhlopříčku 4,36 centimetru. Hlavní menu telefonu je již maticové, stejně jako u všech dalších novinek výrobce s výjimkou modelu D410. Jediným parametrem, v kterém je lepší model E800, je GPRS. U modelu E800 je třídy 10, u modelu E810 jen třídy 8. Jinak je v několika parametrech lepší model E810.

Vlevo je fotoaparát modelu E800, vpravo otočný u modelu E810.

Jedná se o možnost pořizování hlasových poznámek (testovaný vzorek E800 je uměl také, ale jen přes menu editace MMS) a o větší kapacitu telefonního seznamu. E810 pojme 2000 vícepoložkových záznamů, model E800 je polovinu, tedy 1000 záznamů. Jinak je výbava obou modelů stejná a zahrnuje Javu MIDP 2.0, šedesátičtyřhlasou polyfonii, podporu MMS, dlouhé SMS, kalendář, kalkulačku a další běžné funkce známé i z jiných současných modelů výrobce. Další parametry obou telefonů najdete v tomto článku.

Samsung E810 má hranatější klávesy, než jeho sourozenec.

Z výše uvedeného je zřejmé, že lepší volbou je Samsung E810. Pokud ale bude mezi oběma modely velký cenový rozdíl v neprospěch lépe vybaveného modelu, asi bude většině zákazníků stačit Samsung E800. Rozdíly nejsou příliš podstatné, ten asi nejzásadnější je otočný fotoaparát u modelu E810, který umí pořizovat i videozáznamy.

Oba nové vysouvací Samsungy se nám líbily, jedná se o ryze stylové mobily a tomu je také přizpůsobena jejich výbava. Cenu telefonů zatím neznáme, ale podle neoficiálních informací by se u levnějšího modelu E800 mohla pohybovat těsně nad 10 000 Kč. Oba modely se začnou prodávat již ve druhém čtvrtletí letošního roku a není jisté, jestli na všech trzích budou v prodeji oba modely. Často asi rozhodne, který z modelů si vybere některý operátor.