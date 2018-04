Samsung E800/820 - podzimní hit Samsungu? (recenze)

Kdo pečlivě sleduje novinky Samsungu, možná se bude podivovat, co že to ten model E820 vlastně je zač. Oficiálně jej výrobce nepředstavil a zatím se ani nikde neprodává. Přesto se o žádnou úplnou novinku nejedná, výrobce tento model představil nepřímo již na veletrhu CeBIT, a to pod označením E800. Verze E820, kterou testujeme, je určena výhradně pro operátora T-Mobile. Od Samsungu E800 se odlišuje jiným barevným provedením krytu telefonu a specificky provedeným menu telefonu. Jinak se oba modely od sebe neliší. U nás bude v prodeji jak verze E820 pro T-Mobile, tak i ve volném prodeji verze E800. Tu bude nabízet i Eurotel.

Testovaný vzorek telefonu byl modelem E820, ale s „univerzálním“ menu odpovídajícímu modelu E800. Telefon s menu upraveným pro T-Mobile zatím nemáme k dispozici.

Samsung na letošním CeBITu představil ještě jeden velmi podobný model - E810. Ten vypadá skoro stejně, má jen trochu jinak tvarovanou klávesnici a otočný fotoaparát. Je třípásmový, ale má menší paměť než modely E800 a E820. Jestli se i tento model dostane k nám do prodeje, v této chvíli nevíme, pravděpodobnější je ale varianta, že se u nás prodávat nebude. Tento týden jsme vám přinesli informace i o modelu E830, který ale zatím nebyl oficiálně představen. Má pozměněný design, ale funkčně by měl být identický s modely E800/820.

Oficiální fotografie Samsungu E800. Vedle zobrazené stříbrné verze se bude prodávat ještě verze s modrým předním panelem a možná i červeným. Na všech dalších fotografiích v článku je zobrazen Samsung E820.

Vzhled – vysouvací vajíčko

Samsung E800/820 (dále budeme v textu používat jen označení E820, pokud nebude uvedeno jinak) je vysouvací telefon. Není to první pokus Samsungu na tomto poli, již nějakou dobu se prodává model D410 stejné koncepce. Tyto dva telefony si ale nejsou nikterak podobné. Novinka vypadá jako vajíčko a inspirací jí možná byl doyen vysouvacích telefonů, Siemens SL55. Nový Samsung je mu velmi podobný. Naopak Samsung D410 je o poznání hranatější a také větší.

Testovaný telefon byl stříbrno modrý, podobně jako je tomu u Samsungu E700. Verze pro volný prodej E800 je celá stříbrná, pravděpodobně ale budou k dispozici i další barevné varianty: červená a modrá. Telefon má integrovanou anténu a celkově je velmi kompaktní a na první pohled i nenápadný. Na horní části telefonu je displej a funkční klávesy, na spodní alfanumerická klávesnice. Dvojité tlačítko pro regulaci hlasitosti je na levém boku telefonu, na pravém je infraport, tlačítko pro aktivaci fotoaparátu a umně skrytý konektor pro HF sadu, jehož krytka vypadá také jako tlačítko. Standardní systémový konektor je ve spodní části telefonu. Modely E800 a E820 se liší jen tvarem klávesnice. A to jak té horní – funkčních kláves -, tak klávesnice alfanumerické. Rozdíly jsou ale minimální a posoudit je můžete z fotografií.

Konektor HF sady již není obvyklý mini jack, ale úplně nový konektor vzdáleně připomínající mini USB konektor. Dodávaná HF sada je velmi praktická. Je integrována do šňůrky na krk včetně úchytu na jinak volně se klimbající sluchátko. Podobný typ HF sady již Samsung k některým modelům přibaloval dříve, vinou jiného typu konektoru ale nejsou tyto sady navzájem zaměnitelné.

Jak je u Samsungu zvykem, zpracování telefonu je bezchybné a i použité materiály jsou velmi kvalitní. Vysouvací mechanismus je velmi precizně provedený. O tom se můžete přesvědčit sami na fotografiích.

Baterie – solidní výdrž

Standardní baterie je typu Li-Ion a má kapacitu 800 mAh. Telefon s ní vydrží na příjmu okolo čtyř dnů, a to včetně zhruba půl hodiny hovoru. S častějším voláním se výdrž baterie samozřejmě zkracuje, ale nikterak podstatně. Výdrž je o něco lepší, než tomu je u modelu E700.

Displej – barevný a hezký

Samsung E820 má pravděpodobně úplně stejný displej jako dobře známý model E700. V nabídce Samsungu se tak jedná o pomyslný střed. Samsung nabízí jak horší, tak i lepší displeje. Displej je aktivní, umí zobrazit 65 000 barev a má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů. Displej je dobře čitelný, je jasný a má syté barvy.

Fotogalerie displeje: Velkou fotogalerii displeje Samsungu E800/820 vám nabízíme v druhé části recenze

Kvalitu displeje oceníte při fotografování, moc si ho ale neužijete v menu telefonu. Menu je totiž nyní ikonové a celé se vejde na jeden displej. K dispozici jsou animované tapety, jinak je skoro celé menu telefonu jen textové.

Na displej se vejde až osm řádků textu, pro práci jich je k dispozici jen šest - to v případě psaní zpráv -, nebo jen pět při čtení zpráv. Použitý font je poměrně tučný a tudíž dobře čitelný. Při přímém zadávání čísla je dokonce přímo obrovský.

Telefon nemá žádnou informační diodu. U zavřeného telefonu, pokud s ním zrovna nepracujete, což je možné, je pohaslý i displej. V menu ale lze nastavit informaci o čase, která na displeji problikne v nastaveném intervalu. Ten je v rozmezí sedmi sekund až jedné minuty. Případně lze tuto funkci úplně deaktivovat.

Ovládání – odblokování klávesnice se nevyplatí

S telefonem lze pracovat jak v zavřeném, tak otevřeném stavu. V prvním případě až do té doby, než budete potřebovat alfanumerickou klávesnici. Jinak jsou přístupné všechny položky menu.

V zavřeném stavu jsou funkční klávesy automaticky uzamknuté, což se stane okamžitě po uzavření telefonu, pokud tedy v menu telefonu tuto funkci nezrušíte, jinak s telefonem budete moci pracovat i nadále. Klávesnici lze odblokovat, k čemuž je nutné podržet zhruba pět sekund levou kontextovou klávesu a pak ještě odblokování klávesnice potvrdit. Pokud ještě displej svítí, což trvá asi deset sekund po uzavření, je odblokování klávesnice rychlejší. Díky tomu se nám ani jednou nestalo, že by se klávesnice telefonu samovolně aktivovala.

Na druhou stranu, než klávesnici odblokujete, tak telefon dvakrát otevřete a stejněkrát zavřete. V praxi je tak mnohem rychlejší telefon vysunout než odblokovávat klávesnici. Samotné vysunutí telefonu je hračka. Stačí lehce zatlačit na gumový výstupek pod displejem a otevření telefonu zajistí pružinka. Stejně pohodlné a precizní je i zavření telefonu.

Menu Samsungu E820 je ikonové, jak si doba žádá. Všech devět hlavních položek menu se tak vejde na jeden displej. Všechna ostatní menu jsou již jen textová a vertikálně řazená. Způsob ovládání je skoro stejný jako u jiných modelů značky s tímto typem menu (S500, E700, X100 a další), samozřejmě s rozdílem v hlavním menu, které je u starších modelů grafické a více stránkové. Druhý typ menu, které používají Samsungy S300, E600, V200, nebo D410, se nám ale zdá uživatelsky přívětivější.

Klávesnice (alespoň co se modelu E820 týče, verzi E800 jsme neměli možnost otestovat) je vcelku pohodlná, žádné výhrady nemáme k funkčním klávesám, u alfanumerických si jen musíte zvyknout, že všechny klávesy jsou rovné a těsně vedle sebe bez jakéhokoliv vyprofilování. Prostřední klávesa ovládacího kříže stále není potvrzovací, slouží jen pro přístup na Wap a v některých případech ji lze použít i při hraní Java her.

Telefonování – konečně hlasité handsfree

I při telefonování není nutné telefon otvírat. S úskalím odblokování klávesnice se lze promačkat telefonním seznamem, bez alfanumerické klávesnice ale hezky od začátku. Přímo číslo samozřejmě zadat nelze, ale můžete přijmout i ukončit hovor. Při aktivované funkci "aktivní flip" lze otevřením telefonu hovor přijmout, u testovaného vzorku ale nebylo možné hovor tímto způsobem ukončit. I po uzavření telefonu bylo spojení nadále aktivní.

Novinkou, u telefonů značky Samsung zatím nevídanou, respektive neslýchanou, je hlasitý odposlech. Aktivuje se po přijetí hovoru pod levou kontextovou klávesou a kvalita reprodukce je velmi slušná. Výhrady nemáme ani při telefonování s přístrojem u ucha, nebo pomocí dodávané HF sady. Zvuk je dostatečně hlasitý a i čistý. Dostatečně citlivý je i mikrofon, který je umístěný vedle systémového konektoru.

Telefonní seznam přístroje pojme 1000 vícepoložkových záznamů - co jedno jméno, to jeden záznam. Ke každému jménu lze přiřadit několik telefonních čísel, e-mailovou adresu, poznámku, grafický obrázek, melodie a také fotografii. Ta se pak zobrazí při příchozím hovoru. Po modelu E600 je novinka druhým Samsungem na našem trhu, který tuto funkci podporuje.

Kontakty lze třídit do jedné z deseti skupin volajících. Lze je i kopírovat, je možné je posílat jednotlivě i najednou pomocí infraportu a telefon umí zároveň pracovat s pamětí v přístroji a na kartě SIM. Kontakt ale nelze poslat pomocí SMS, což je v dnešní době zarážející nedostatek.

Samsung E820 nabízí šedesátičtyřhlasou polyfonii. V telefonu je přednastaveno velké množství melodií, které jsou z části jiné než u starších modelů výrobce. Další melodie pak lze do telefonu nahrát z počítače, jedná se o formát SMAF, který lze jednoduše vyrobit z jakékoliv MIDI melodie pomocí program PsmPlayer. Melodie lze kombinovat s vibracemi, a to ve variantě, kdy telefon nejdříve vibruje a pak začne teprve nahlas vyzvánět. Melodie jsou kvalitní a jejich nová nabídka v telefonu je mnohem lepší, než tomu bylo dříve.

SMS, EMS a MMS – třeba bez háčků a čárek

Pro všechny příznivce SMS máme dobrou zprávu. Telefon při použití českého slovníku T9 píše bez diakritiky. To je v této modelové řadě Samsungu novinka, předchozí modely (S500, E700, X100 a další) psaly s háčky a čárkami a zprávu tak i odesílaly. Pro pořádek uveďme, že druhá vývojová řada Samsungu (S300, E600, V200, nebo D410) i dříve u SMS diakritiku nepoužívala. U Samsungu E820 je možné ale psát i s diakritikou. Záleží, co si vyberete v menu nastavení. Buď verzi uni-code, nebo Abecedu GSM. Druhá volba píše bez diakritiky.

Při psaní SMS se na displej vejde šest řádků textu, při čtení o jeden méně. Klávesnice telefonu (platí pro model E820) je pro psaní SMS docela vhodná, ačkoliv jednotlivé alfanumerické klávesy nemají jasné oddělení.

Jedna SMS může být složená až z dvanácti jednotlivých zpráv. Telefon odpočítává znaky u jednotlivých zpráv a i ukazuje, kolikátou zprávu již píšete. Český slovník T9 umí docela hodně slov, další do něj lze přidávat. Telefon podporuje zprávy EMS, takže lze text formátovat a vkládat obrázky, melodie a animace. Telefon má doručenky a do paměti přístroje se vejde 200 SMS. Telefon automaticky ukládá odesílané zprávy, v menu mazání zpráv pak lze volit, kterou složku budete potřebovat vymazat.

V případě multimediálních zpráv telefon má stejný editor jako třeba model E700. Do jedné MMS se vejde 250 znaků textu a vkládat lze melodie, hlasové poznámky a samozřejmě fotky a obrázky. Zpráva může mít maximálně 95 KB, takže se do ní vejde v průměru jen jedna fotografie v plném rozlišení a maximální kvalitě. Fotografii a hlasovou poznámku lze pořídit přímo z editoru MMS. Do paměti telefonu se vejde 150 MMS.

Data, Wap a připojení k počítači

Samsung E820 disponuje GPRS třídy 10, které lze použít jak pro datové přenosy, tak pro Wap. Ten je ve verzi 2.0 a funguje bez problémů. Telefon lze připojit k počítači buď pomocí kabelu, který ale pravděpodobně nebude součástí balení, nebo pomocí infraportu. My jsme vyzkoušeli obě možnosti a v obou případech vše fungovalo bez problémů. Jen sériový kabel je v dnešní době již trochu anachronismus a nevíme o tom, že by Samsung připravil praktičtější kabel USB.

Pro synchronizaci mobilu s počítačem je potřeba nainstalovat do PC software Easy Studio. Program lze bezplatně stáhnout z internetu. Pomocí něj lze stahovat fotografie z telefonu, nahrávat do něj obrázky a melodie a také synchronizovat kontakty, zprávy a kalendář. V případě fotografií nyní lze stahovat třeba všechny fotografie najednou. Bohužel jak přes kabel, tak přes infraport je to dost pomalé.

Fotoaparát – velká paměť na fotky

Integrovaný fotoaparát Samsungu E820 nabízí maximálně VGA rozlišení, tedy fotografie s rozlišením 640 x 480 obrazových bodů. Vybírat ale můžete i z tří dalších formátů (320 x 240, 160 x 120 a 128 x 120 obrazových bodů). Fotografii můžete pořídit ve čtyřech úrovních kvality, od „úsporné“ po „velmi jemnou“. Nastavit lze i pojmenování fotografií a zvuk uzávěrky.

Fotografie pořízené telefonem Fotografie pořízené integrovaným fotoaparátem Samsungu E800/820 si můžete prohlédnout v druhé části recenze

Samsung E820 má integrovaný blesk. Ten lze buď spustit vždy ručně, a to pomocí klávesy nula. V tomto případě blesk začne svítit a zhasne po exponování snímku. Druhou možností je automatická aktivace blesku, kdy se blesk automaticky aktivuje při zmačknutí spouště. Blesk je hodně intenzivní a fotografii ve špatných světelných podmínkách pomůže, pokud bude snímaný objekt vzdálen maximálně dva metry. Blesk může posloužit i jako velmi slušná svítilna.

Ještě před pořízením snímku si můžete vybrat, jestli fotografii nepořídíte s jedním z mnoha rámečků, nebo s efektem. Můžete také nafotit sekvenčně až 15 snímků, a to dokonce ve dvou rychlostech snímání. Kvalita fotografií je průměrná, což můžete sami posoudit v druhé části recenze. Fotek se do telefonu vejde velké množství, celková sdílená paměť telefonu totiž je přes 20 MB, což je velmi solidní hodnota.

Další funkce – tradiční výběr

Nabídka dalších funkcí je u Samsungu E820 stejná jako u některých starších modelů výrobce. Telefon podporuje Javu, takže v něm najdete dvě předinstalované hry: BubbleSmile a Koulovanou. Další hry nebo aplikace lze samozřejmě do telefonu nahrát, ale jen přes Wap, z počítače to možné není. Oproti starším modelům Samsungu má novinka i větší paměť pro Java aplikace. Ta se tradičně nepočítá do celkové sdílené paměti telefonu a má velikost přibližně 3 MB.

Telefon má i celkem přehledný kalendář, u kterého ale týden začíná stále nedělí a dny jsou označeny anglickými zkratkami. Kalendář má jen měsíční náhled. Poznámky lze přiřadit do jedné ze čtyř skupin a jedna poznámka může být dlouhá až 100 znaků.

V novém Samsungu nechybí ani jednoduchá kalkulačka, praktický převodník nejrůznějších fyzikálních veličin, světový čas, stopky a odpočítávač času.

Sečteno a podtrženo

Samsung E820 je stylový mobil stále populárnější vysouvací koncepce. Design telefonu je střízlivý a měl by se líbit širokému spektru zákazníků. Konstrukce telefonu je bezchybná, výhrady nemáme ani k ovládání, i když ovládat zavřený telefon vlastně ani nemá smysl. Odblokování klávesnice je mnohem zdlouhavější než vysunutí telefonu.

Porovnání: Samsung E800/820 můžete porovnat s konkurenčními telefony na trhu v druhé části recenze

Výbava telefonu je bohatá, i když se současnou špičkou manažerských telefonů se měřit nedá. To ale ani nebyl záměr konstruktérů. Čím se ale novinka Samsungu se současnou špičkou mobilů měřit může, to je jeho cena. Telefon bude stát ve volném prodeji okolo 13 000 Kč, což je poměrně hodně. Samsung podobně vysokou cenu nasadil loni i u předchozího modelu E700, který se přesto prodával velmi dobře. Konkurence o moc levnější nebude. Siemens SL65, přímý soupeř Samsungu E800/820, vystartoval na trh s cenou přes 12 000 Kč.

Samsung E800/820 je určen všem, kteří chtějí atraktivní mobil s bohatou výbavou a nebudou v telefonu postrádat třeba MP3 přehrávač, paměťové karty, nebo Bluetooth. Vše ostatní zvládá nový Samsung s přehledem a elegancí sobě vlastní.