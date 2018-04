Samsung E760 - vytřeste si čísla sportky

Samsung chrlí velké množství mobilů, ne každý se dostane na náš trh. Dnešní novinka ale mezi ty vyvolené patří, takže se jí budeme věnovat podrobněji. Samsung E760 patří mezi modely vyšší třídy a můžeme jej zařadit po boku modelů E720, E530, ale i D500, které se na našem trhu prodávají. Příbuzných modelů je ovšem víc, většinou se však liší především designem, výbava bývá velmi obdobná. To v zásadě platí i o tomto modelu, ten je však v několika ohledech výjimečný.

Samsung na některých trzích prodává velmi podobný model E750, který je na první pohled k nerozeznání. Nemá fotoaparát na přední straně, je u něj umístěn na zádech a oba modely se liší i v některých dalších drobnostech. Model E750 se u nás prodávat nebude, takže si oba modely na trhu spletete jen stěží.

Vzhled - Kyklopovo oko

Vzhled novinky je vskutku originální. Stačí první pohled a okamžitě zaujme vnější kulatý displej asymetricky umístěný k pravému boku. Originální je i půdorys telefonu, směrem dolů se sužuje, Všechny boky jsou zaoblené. Tvar telefonu je originální, nezaměnitelný a to je v záplavě si podobných mobilů dobře. Každému se rozhodně líbit nebude, ale to ani nebylo záměrem. Jestliže příbuzný model E530 je telefonem pro ženy, tak tento můžeme nazvat mobilem pro muže.

Přední strana telefonu je kovová a stříbrná. Zbytek přístroje je vyroben z měkčeného černého plastu, který má pogumovaný povrch. Telefon působí lehkým dojmem a i ve skutečnosti patří mezi nejlehčí mobily své třídy. Rozměry odpovídají jiným produktům Samsungu se stejnou či obdobnou výbavou, s rozměry 90 x 44 x 20 mm patří mezi menší mobily na trhu. Nízká je i hmotnost, 88 gramů mají většinou jen hůře vybavené mobily.

Zpracování je na tradičně vysoké úrovni, výhrady nemáme ani k použitým materiálům. Design má sportovní nádech, ale není nikterak výrazně výstřední. Výhrady téměř nemáme ke klávesnici, tedy až na časté přehmaty z ovládacího kříže na korekční klávesu. Naštěstí například z rozepsané zprávy nelze omylem vyskočit bez toho, aniž by telefon nenabídnul její uložení.

Baterie - dobrá výdrž

Standardní baterie má kapacitu 800 mAh a jedná se o Li-Ion článek. Podle výrobce s ní vydrží telefon na příjmu až 12 dnů. To je samozřejmě hodně nadnesený údaj, přesto je výdrž telefonu velmi dobrá. V našem testu vydržel telefon na příjmu čtyři dny a to včetně půl hodiny hovoru a několika přijatých a odeslaných SMS. Co nás však zaráží, je politika Samsungu co se nabíječek a především konektorů týče. Příbuzné modely E530 a E720 mají nový konektor (každý jiný) s diodou. Tato novinka ale používá starý konektor, který používají všechny starší modely výrobce. Konektor omezuje použití datových kabelů, ke každému modelu je třeba jiný. Naštěstí na tento starší konektor se kabel shání poměrně dobře.

Displeje - výborný hlavní displej

Samsung E760 má dva barevné displeje. Vnější je typu OLED a je netradičně kulatý. Umí zobrazit 65 000 barev při rozlišení 80 x 64 obrazových bodů a pro základní informace je jeho kvalita dostačující. Lze jej použít i jako hledáček fotoaparátu, detaily na něm ale při fotografování nehledejte. Displej má zajímavou grafiku pro zobrazení hodin, ale není trvale aktivní, tak třeba informace o zmeškané SMS nebo hovoru není vidět. Lze aktivovat spořič, který ve stanoveném intervalu zobrazí informaci o čase. Výrazné modré podsvícení ale může hodně rušit.

Hlavní displej je aktivní, zobrazí 260 000 barev a má rozlišení 176 x 220 obrazových bodů. Jedná se o stejný displej, který najdeme třeba u dobře známého modelu E720. Displej má výborný jas i kontrast, barvy jsou syté a kontrast a podsvícení lze nastavit. Samozřejmostí jsou nejrůznější tapety a také čtyři barevná schémata. K hlavnímu displeji telefonu nemáme žádné výhrady, ve své kategorii patří ke špičce a dostatečná je i úhlopříčka přibližně 45 milimetrů.

Ovládání - nový standard

Všechny nové modely Samsungu vyšší třídy mají podobné ovládání, které se liší od ovládání starších modelů. To platí i o novince, která ač je blízká příbuzná modelů E720 a E530, tak má menu podobné spíš modelům D500 a D600. Rozdíly ale nejsou zásadní, liší se jen v některých detailech. Hlavní menu je ikonové (3 x 3 ikony), další menu jsou textová. Řazení je vertikální, ale v mnoha případech se můžeme pohybovat i horizontálně a plynule tak přecházet na jiné složky v jednom menu. Platí to třeba u zpráv, seznamu hovorů, nebo u prohlížeče multimediálních souborů.

Menu je přehledné, k čemuž přispívají v mnoha případech vyskakovací okna s nabídkou možností pro danou volbu. Do menu lze vstoupit levou kontextovou klávesou, pravá je v pohotovostním režimu přiřazena telefonnímu seznamu. Prostřední potvrzovací klávesa je potvrzovací, ale v pohotovostním stavu se s ní, jak je u Samsungu tradicí, dostaneme na Wap.

Zajímavostí je možnost ovládat telefon v zavřeném stavu pohybem. Stačí podržet pravou boční klávesu a natočit telefon podle návodu na vnějším displeji. Je to ale spíš hračka, než praktická funkce. Možná ale ukazuje možnosti, kterými jednou budou vybaveny všechny telefony.

Telefonování - opět chybí profily

Samsung E760 má, stejně jako ostatní nové modely vyšší třídy, výborně provedený seznam hovorů pod zeleným tlačítkem. V první nabídce jsou zobrazeny všechny hovory s grafickým rozlišením o jaký hovor se jednalo. Stačí však pohyb kurzorem horizontálním směrem a rychle se dostaneme do samostatných seznamů zmeškaných, provedených a přijatých hovorů.

Do telefonního seznamu se vejde 1 000 vícepoložkových záznamů. Ty lze třídit do skupin volajících, kterých lze vytvořit pravděpodobně libovolný počet. Ke každému záznamu lze připojit rozsáhlý počet údajů. Seznam je přehledný a vyhledávání v něm je možné podle více písmen. Telefonu chybí profily, ty mají v současné době jen Samsungy schopné pracovat v sítích třetí generace. Proč, to ví asi jen u Samsungu. Pochvalu zaslouží hlasitý odposlech, který využívá oba boční reproduktory. Je dobře použitelný i v automobilu.

SMS, MMS, e-mail - oblíbenec

Samsung se u posledních modelů hodně zlepšil a může se hlásit o titul miláčka všech náruživých psavců textových zpráv. Nejinak tomu je i u nového modelu, ovšem s několika výhradami. Tak především, telefon v různých režimech psaní (SMS, MMS, e-mail, kalendář a jiné položky zadávání textu) jednou automaticky nabídne psaní se slovníkem T9, jindy nikoliv. Výběr se nám nepodařilo dekódovat, stejně jako důvod, proč jednou slovník T9 nabídne smejlíka a jindy nikoliv. Možná za to mohl testovaný telefon pocházející z předsériové výroby.

Jinak výhrady nemáme. Slovník T9 píše bez diakritiky a má slušnou slovní zásobu, kterou samozřejmě lze doplňovat. Při psaní SMS telefon odečítá znaky i uvádí kolikátá zpráva je právě zadávána. Do paměti telefonu se vejde 200 zpráv, paměť na e-maily a MMS pak využívá sdílenou paměť přístroje. U SMS i e-mailu je možné využít filtr pro nevyžádanou poštu. Editor MMS je přehledný, lze zvolit velikost odesílané zprávy (100 a 300 KB) a k dispozici jsou i další nastavení. Rozdělení jednotlivých složek zpráv je přehledné, potěší seznam posledních příjemců i možnost odeslat zprávu více příjemcům najednou.

E-mailový klient podporuje protokoly POP3, IMAP4 a SMTP. Příchozí zpráva může mít 300 KB, odchozí o 50 méně. Lze si vybrat, jestli se budou nejdříve stahovat hlavičky nebo celé zprávy. Česká diakritika občas zazlobí, podporovány pak jsou multimediální přílohy.

Multimédia - zatřást a hrát

Hlavním tahákem nového Samsungu je zabudovaný pohybový senzor. O tom se podrobně rozepisujeme v tomto článku, který vám doporučujeme k přečtení. Nyní jen telegraficky: Pohybovým senzorem lze v zavřeném stavu při souběžném držení pravé boční klávesy zvolit jednu ze tří funkcí. Hudební přehrávač a fotoaparát asi občas někdo použije, hudební zábavný program za chvíli omrzí. Pro aktivaci stačí sledovat nápovědu na vnějším displeji a pohnout telefonem tím správným směrem.

Pro ohromení známých je nejlepší demonstrovat pohybový senzor na aplikaci kostky. Stačí zatřást a můžete se směle pustit třeba do hry Člověče nezlob se! Sázkaři využijí aplikaci která vylosuje podle předem daných kritérií čísla pro loterii, třeba Sportku. Hudební program je zajímavý, ale těžko v praxi využitelný. To už je zajímavější ovládání dvou Java her pomocí naklánění telefonu. Jedná se o jízdu ledovým korytem a klasickou plošinovku. Třetí předinstalovaná hra simulující kopání penalt již s pohybovým senzorem nespolupracuje.

Telefon má MP3 přehrávač, který limitují dvě skutečnosti. Neumí hrát na pozadí a telefon nepodporuje paměťové karty. Vnitřní paměť telefonu má kapacitu 80 MB, což postačí tak na jednu desku. Pochválit musíme stereofonní hlasitou reprodukci, je kvalitní. Do sluchátek telefon také nehraje špatně, ale díky specifickému konektoru je obtížné použít jiná než dodávaná sluchátka. Samsung sice vyrábí redukci na konektor typu Jack, ale nevíme o tom, že by byla běžně v prodeji.

Třetí multimediální funkcí telefonu je 1,3 megapixelový fotoaparát. Kvalita fotografií je slušná, ani vynikající, ani podprůměrná. K dispozici je široká paleta nastavení, snímky lze i následně upravit – přidat rámeček, obrázek, či použít některý z efektů. Fotografovat lze i se zavřeným telefonem s kontrolou obrazu na vnějším displeji. V tomto případě je ale kvalita zobrazení vhodná jen tak pro kontrolu, jestli se snímá opravdu to co chceme. Detaily v tomto případě nemá cenu na malém kulatém displeji hledat.



Fotoaparát Samsungu E760 produkuje slušné ale nikoliv špičkové fotografie. Vadí větší šum a u nočního snímku je problém zabránít jeho rozmazání.

Telefon umí natáčet i videosekvence. Limitem délky nahrávky je volná paměť, zklamáním je ale rozlišení nahrávky. K dispozici je maximálně QCIF rozlišení, jiné modely výrobce však umí i dvojnásobné rozlišení. Funkce fotoaparátu a videokamery jsou stejné jako u modelů E720 nebo E530. Novinka tak v tomto směru patří mezi velmi dobře vybavené fotomobily.

Kancelář - slušná nabídka

Samsung E760 je slušný společník nejenom co se multimediálních funkcí týče, ale i jako mobil vhodný pro práci. Kalendář má denní, týdenní a měsíční náhled. V posledním případě s poměrně přehledným upozorněním, jestli je v daný den zadána nějaká poznámka či úkol. K dispozici jsou čtyři kategorie poznámek, lze naráz prohlížet zadané události a to i ty zmeškané. Do telefonu se vejde 500 záznamů.

Kalkulačka umí jen základní funkce, praktický je převodník nejrůznějších veličin, který se hodí především na cestách. To platí i položce světový čas. Nechybí ani hlasový zápisník u kterého je délka nahrávky omezena jednou hodinou. Někomu se bude hodit časovač a stopky, jiný ocení budík s trojicí nezávislých časů buzení.

Samsung E760 nabízí přenos dat pomocí technologie GPRS a to konkrétně třídy 10. EDGE chybí. Telefon lze k počítači nebo jinému zařízení připojit pomocí kabelu nebo přes Bluetooth. To funguje spolehlivě a to včetně přímého tisku fotografií. Telefon by měl podporovat i stereofonní profil pro Bluetooth sluchátka, to jsme ale vyzkoušet nemohli.

Sečteno a podtrženo

Proč ho koupit? Multimediální výbava

Pohybový senzor

Zpracování Proč ho nekoupit? Absence paměťové karty

Malé rozlišení videonahrávek

Vnější displej Kdy? V prodeji Za kolik? 9 490 Kč

Novinka Samsungu je po stránce výbavy velmi podobná několika již prodávaným modelům. Oproti nim přidává stereofonní reproduktory a pohybový senzor. Zákazník sám musí zhodnotit, jestli se mu tyto funkce budou hodit nebo ne. Celkově se jedná o schopný multimediální mobil za slušnou cenu a s bohatou výbavou.

Kritizujeme chyby ve firmwaru u slovníku T9, který se zapíná jak chce. Telefonu můžeme vyčíst i absenci paměťových karet, někomu bude chybět i EDGE. Pochvalu zaslouží originální a nápaditý design, dobré zpracování a vyvážený poměr praktických a zábavných funkcí.

Zájemce o tento mobil musí zvážit, jestli dá přednost jemu, modelu E720, nebo stylovému modelu E530. Výbava i cena všech třech těchto Samsungů je obdobná, rozhodujícím faktorem pro výběr je tak vzhled a pár drobných odlišností ve výbavě. Pro většinu zákazníků ale nepříliš podstatných.