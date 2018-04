Samsung E720 - super véčko v starém kabátu

Samsung chystá pro první čtvrtletí příštího roku nový model s označením E720. Telefon sice na první pohled vypadá velmi podobně, jako dobře známý model E700, jeho výbava je ale o mnoho lepší. Odpovídá totiž výbavě modelu D500, současné vlajkové lodi výrobce.

Telefon bude mít MP3 přehrávač, 1,3 megapixelový fotoaparát, sdílenou paměť o velikosti 90 MB a další funkce odpovídající výbavě modelu D500. Rozměry telefonu budou 91 x 45 x 23 milimetrů, hmotnost pak 90 gramů. Telefon bude třípásmový, bude vybaven bleskem a oba displeje budou barevné. Vnější displej bude typu OLED schopný zobrazit 64 000 barev a s rozlišením 96 x 96 obrazových bodů. Hlavní displej bude typu TFT schopný zobrazit 260 000 barev a s rozlišením 176 x 220 obrazových bodů.

Samsung E720 zatím nebyl oficiálně představen. Do prodeje by se měl dostat na konci prvního čtvrtletí příštího roku. Cena zatím nebyla zveřejněna, neměla by se ale příliš lišit od ceny modelu D500. Ten se u nás začne prodávat v lednu a bude stát zhruba 16 000 Kč včetně DPH.