Samsung E720 – nový šampión v nabídce véček

Model E720 je další letošní novinkou Samsungu, která je postavena na nové platformě. Ta přináší nejenom nové funkce, ale především podstatně přepracované menu, které je nyní uživatelsky mnohem přívětivější. Samsung E720 je telefon nejvyšší třídy, čemuž odpovídá nejenom jeho výbava, ale také cena. Novinka se začne prodávat zhruba do měsíce a předběžně byla jeho cena pro český trh stanovena na 12 000 Kč včetně daně.

Komu by se nový Samsung E720 nelíbil, nemusí být smutný. Výrobce chystá hned několik dalších modelů s téměř totožnou výbavou, ale jiným designem. K dispozici bude vyloženě dámský model, vysouvací telefon a několik dalších véček. V této chvíli ale není známo, které z těchto telefonů dorazí na náš trh a kdy. Již nyní je ale na trhu téměř stejně vybavený model D500 vysouvací koncepce.

Vzhled – dva roky stará klasika

Při letmém pohledu si nový Samsung lehce spletete s dva roky starým modelem E700. Tvar telefonu je totiž skoro stejný a výrobce zachoval i dvoubarevnou kombinaci. Místo modrostříbrné u modelu E700 zvolil kombinaci tmavé šedé barvy se stříbrnou. Rozdíl je ale opravdu minimální. Při podrobném pohledu ale mezi oběma modely najdete rozdílů mnohem víc. Vedle objektivu fotoaparátu nad vnějším displejem jsou dvě okénka pomocného světla a pod displejem jsou tři klávesy pro ovládání MP3 přehrávače a fotoaparátu s videokamerou.

Drobné rozdíly v designu mezi oběma modely najdeme i uvnitř telefonů, respektive po jejich rozevření. Klávesnice má trochu jiný tvar tlačítek, ale základní rozvržení je velmi podobné, stejně jako další detaily telefonu.

Ačkoliv Samsung E720 nepřináší po stránce designu nic nového, určitě se bude široké skupině zákazníků líbit. Design je jednoduchý a elegantní, prost zbytečných výstřelků a odlišuje se od jiných véček výrobce, které jsou mnohem zaoblenější a také povětšinou nudně stříbrné. Žádné výhrady nemáme k celkovému zpracování, to je na tradičně vysoké úrovni a i použité materiály patří na mobil této cenové kategorie. Telefon je na svou kategorii malý a lehký. Jeho rozměry jsou 91 x 45 x 23 milimetrů a jeho hmotnost je 87 gramů.

Baterie – nová nabíječka

S telefonem se bude dodávat baterie typu Li-Ion s kapacitou 800 mAh. V našem testu s ní telefon vydržel na příjmu maximálně 4 dny a to včetně zhruba půl hodiny hovoru a několika odeslaných SMS. Pokud budete často poslouchat MP3 přehrávač, budete muset dávat telefon na nabíječku častěji. Celkově je ale výdrž telefonu průměrná a nikterak nevybočuje z průměrných hodnot dosahovaných jinými telefony. Velmi rychlé je nabíjení, trvá jen něco málo přes hodinu.

Novinkou je systémový konektor telefonu. Ten je širší než ten, který používají všechny modely výrobce poslední tři roky. Nabíječku ze starších modelů použít nelze. Ta nová má na konektoru diodu, která při nabíjení svítí červeně a plné nabití ohlásí zeleným světlem. Telefon pak překvapivě nabíjení vůbec nehlásí a to ani na ikoně baterie.

Displeje – Krasavec OLED

Samsung E720 má dva displeje. Oba jsou barevné, každý ale používá jinou technologii. Hlavní displej je typu TFT, vnější je typu OLED.

Vnější displej má celkové rozlišení 96 x 96 obrazových bodů. Skládá se ale ze dvou částí. Horní dva řádky jsou monochromatické a zobrazují informace o čase, síle signálu a stavu baterie. To vše v modré barvě, doplněné případně ikonkou pro přijatou SMS. Tato část vnějšího displeje svítí trvale, což je samozřejmě velmi praktické a navíc díky technologii OLED jsou informace čitelné i na slunci. Naopak výtku směřujeme k informaci o zmeškaném hovoru, ta se na horní část displeje nevešla a informuje o ní jeho spodní část, která ale nesvítí trvale. Pokud by vás ale stále svítící horní část vnějšího displeje rozčilovala, můžete jí vypnout.

Fotogalerie: V druhé části recenze Samsungu E720 si můžete prohlédnout menu telefonu a fotografie pořízené jeho fotoaparátem.

Spodní část vnějšího displeje je podstatně větší, zabírá zhruba jeho čtyři pětiny. Tato část displeje dokáže zobrazit 65 000 barev, lze tedy na ní dát libovolnou tapetu, lze ji použít jako hledáček fotoaparátu a videokamery a funguje i pro MP3 přehrávač. Displej je kvalitní, ale jeho zobrazovací schopnosti nedosahují kvalit hlavního displeje, pro své účely však plně dostačuje. Nevýhodou je, že svítí jen velmi krátce – zhruba pět sekund a tato doba nelze nijak nastavit.

K hlavnímu displeji není co podstatného říct. Je skvělý, má rozlišení 176 x 220 obrazových bodů a umí zobrazit 260 000 barev. Snad jen by mohl být o trochu větší. Nastavit lze jeho jas, délku podsvícení včetně délky podsvícení v úsporném režimu (bez klávesnice a se sníženým jasem), samozřejmě že na něj lze vybrat libovolnou tapetu a na výběr jsou i čtyři barevná schémata menu. Použitý font je poměrně subtilní, na displej se tak ale vejde sedm řádků textu a k tomu tři další stavové.

Ovládání – téměř všechno jinak

S novou platformou nepřidal Samsung do nových modelů jen další funkce, ale výrazně pozměnil celé menu telefonu. To je sice na první pohled složitější než dvě varianty menu u současných modelů, ale po seznámení s ním asi nikdo už stará menu chtít nebude. Nové menu je totiž přehlednější, lépe se s ním pracuje a navíc se výrobce pokusil eliminovat některé dříve často kritizované nedostatky.

Hlavní klávesnice telefonu má pro Samsung standardní počet kláves a i jejich rozmístění se nikterak nevymyká běžným zvyklostem. Tlačítko uprostřed ovládacího kříže je již potvrzovací, pouze v pohotovostním režimu slouží pro vstup na Wap. Na levém boku telefonu je klávesa pro regulaci hlasitosti, na pravém pak tlačítko fotoaparátu. Na vrchu telefonu jsou pod vnějším displejem tři klávesy sloužící pro ovládání MP3 přehrávače a použít je lze i při fotografování. Vnější klávesy lze nechat automaticky uzamknout a tuto funkci vřele doporučujeme aktivovat. Budete-li totiž nosit telefon třeba v kapse u kalhot, stanete se hrdým majitelem obrovské sbírky fotografií vnitřku vaší kapsy.

Hlavní menu telefonu je ikonové a nikterak se neliší od menu modelu D500. Oproti současným modelům výrobce jsou položky trochu přeházené, v nastavení je nyní téměř veškeré nastavení, naopak pod ikonou kalendáře je jen kalendář, další funkce jsou v položce aplikace. Rozdělení je ale poměrně přehledné a rychle si na něj zvyknete.

Největší změny jsou v hlouběji zanořených položkách menu. U nich je nyní často používáno třech kontextových kláves, tou třetí je potvrzovací tlačítko uprostřed ovládacího kříže. Stále se u některých položek, po najetí kurzoru na ně, zobrazí nastavená volba bez nutnosti položku potvrzovat. U položek nastavení je nyní možné nastavit všechny konkrétní vlastnosti najednou a vše společně uložit. Listování položkami menu je vertikální, naopak horizontálním směrem se volí jednotlivé položky a také tímto směrem lze listovat dalšími volbami. K příkladům se dostaneme hned v dalších kapitolách recenze. Novinkou jsou i vyskakovací okna s volbami, které se dále rozvětvují. Opět na první pohled nepřehledné, ale v praxi velmi pohodlné řešení.

Telefonování

Telefonní seznam se tradičně skrývá pod pravou kontextovou klávesou. Jenže po jejím stisku již není nutné levou kontextovou klávesou volit vyhledávání, okamžitě je k dispozici vyhledávací řádka, do které lze zadat až sedm znaků. Okamžitě se také zobrazí první položky seznamu. U každé položky je možnost dalších voleb, skrývají se pod levou kontextovou klávesou a zobrazí se ve vyskakovacím okně. Další volby telefonního seznamu jsou nyní v menu telefonu, což je logické rozdělení.

Inovace, a nutno podotknout že velmi příjemná, je v seznamu volání pod zeleným tlačítkem. Při jeho stisku se zobrazí všechny uskutečněné a zmeškané hovory včetně rozlišení a jejich počtu u jednotlivých čísel. Stačí ale v tomto seznamu listovat horizontálním směrem a okamžitě je k dispozici samotný seznam přijatých, uskutečněných a zmeškaných hovorů.

Skupin volajících si můžete do telefonu přidat zřejmě libovolné množství, po deseti zadaných jsme to dál nezkoušeli. Ke každé lze přiřadit melodii a libovolný obrázek. Kontaktů se do telefonu vejde rovná tisícovka a ke každému lze přiřadit několik záznamů a samozřejmě vlastní obrázek (fotka) a melodie. Telefon umí pracovat zároveň se seznamem v telefonu a na SIM.

Jako vyzváněcí melodie lze použít přednastavené šedesátičtyřhlasé melodie (některé jsou stereofonní), nebo libovolnou MP3 skladbu. V jejím případě třeba desetiminutovou a bitrate třeba až 320 kb/s. Nastavení je snadné a pohodlné. Pokud budete chtít hovor odmítnout bez otevření telefonu, stačí podržet boční klávesu pro regulaci hlasitosti.

SMS, MMS a e-mail

Při psaní SMS je k dispozici prediktivní slovník T9 v českém jazyce. Chcete-li diakritiku, máte ji mít, nechcete-li ji, nebudete ji mít. Volbu lze provést v menu nastavení zpráv, stejně jako další možnosti, jako je třeba povolení doručenek. Vše přehledně na jedné obrazovce displeje. Někomu se jistě bude líbit možnost trvalého vypnutí slovníku. Jediným nedostatkem je poměrně složité zadávání některých znaků, naopak vládání objektů do zprávy je velmi snadné. Editor SMS pojme sedm řádek textu a jedna zpráva může být složena až z dvanácti dílčích. O počtu napsaných znaků a zpráv telefon stále informuje. Do paměti telefonu se vejde 200 SMS. Pochválit musíme klávesnici, zprávy se s novým Samsungem píší velmi pohodlně.

Ve složkách zpráv se lze pohybovat stejně jako v seznamu hovorů, opět tedy bez nutnosti opuštění jednoho menu. Stejně tak inovace menu prospěla i u dalších voleb při práci se zprávami. Mazat zprávy lze přímo, bez nutnosti jejich otvírání, lze rovnou smazat všechny zprávy a naopak, odeslání zprávy lze v případě odpovědi zvládnout jediným stiskem tlačítka bez zbytečného potvrzování. Editor MMS je podobný tomu u současných modelů, je přehledný, vkládat můžete téměř cokoliv, limit pro jednu MMS je 300 kB. Stejně velkou zprávu dokáže telefon i přijmout. Do paměti telefonu se vejdou MMS o celkové velikosti 3 MB.

E-mailový klient si u testovaného vzorku nevěděl rady s českou diakritikou, jinak se nám ale líbil. Podporuje protokoly POP3, IMAP4 a SMTP. Stahovat lze jak hlavičky nebo celé zprávy, lze nechávat kopii zprávy na serveru a k dispozici je i nastavení jednoduchého blokování podle nežádoucích adres a textu předmětu. Klient podporuje i přílohy. Odesílaná zpráva může mít až 250 kB, příchozí až 300 kB. K dispozici je automatické stahování a zprávy se ukládají do složek pro jednotlivé účty.

Data, paměť a připojení k počítači

Samsung E720 to jistě od někoho schytá, že nepodporuje EDGE. Prostě nepodporuje a v této chvíli není jasné, kdy se na našem trhu první mobil výrobce s podporou EDGE objeví. Pro běžné použití není EDGE nezbytné, na Wap a e-mail postačí GPRS třídy 10, jako modem lze telefon použít také, ale v tomto případě by se EDGE hodilo.

Telefon lze připojit k počítači pomocí datového kabelu, což jsme ale neměli možnost vyzkoušet a nebo pomocí Bluetooth. To funguje naprosto bezchybně, lze jej použít i pro příjem a odesílání fotografií a MP3 skladeb mezi telefony, nebo na a z počítače.

Paměť telefonu má kapacitu 80 MB. To je pro běžné použití zcela dostatečná hodnota. Pokud ale někdo bude chtít používat tento mobil jako plnohodnotný MP3 přehrávač, paměti se mu dostávat nebude. Bohužel, telefon nepodporuje paměťové karty.

Zábava

Telefon má integrovaný MP3 přehrávač. Hrát dokáže buď nahlas přes sluchátko a to jak v otevřeném tak zavřeném stavu. Reprodukce je průměrná a pro běžné použití dostatečně hlasitá, ovšem jen monofonní. K telefonu se budou dodávat stereofonní sluchátka, které jsme měli možnost otestovat. Nevýhodou je, že sluchátka mají speciální konektor známý již z některých současných modelů. Bez „bastlení“ tak k telefonu jiná sluchátka nepřipojíte a to je škoda. Kdo je zvyklý na reprodukci s lepšími sluchátky kategorie Koss Porta Pro, bude zvukem zklamán. Je téměř prost hlubokých tónů, zvuk je plochý a má kovový nádech. Moc nepomůže ani použití některé z přednastavených křivek equalizéru. Nenáročnému uživateli ale pravděpodobně bude reprodukovaný zvuk stačit.

Telefon nepodporuje paměťové karty, takže místa pro MP3 skladby bude v telefonu přesně tolik, kolik dokážete z 80 MB vestavěné paměti ušetřit. Telefon bez problému přehrál skladbu i s bitrate 320 kb/s, v tomto případě se jich ale průměrně do něj nevejde víc jak deset. MP3 přehrávač lze ovládat i u zavřeného telefonu a vnější displej zobrazí efektní grafický equalizér, který je ale prakticky k ničemu.

Megapixelový fotoaparát produkuje slušné fotografie, které lze doplnit efektem, nebo je zarámovat. Na pomoc je připraveno i velmi silné pomocné světlo, noční fotografie jsou ale hodně zrnité a světlo pomůže tak na necelý metr. Lze fotografovat i se zavřeným telefonem a opět pomocí vnějších kláves obraz přibližovat nebo nastavovat jas. Plnohodnotné ovládání je ale k dispozici jen u otevřeného telefonu. Ukázky fotografií najdete v druhé části článku.

Telefon umožnuje i pořizování videonahrávek a to buď bez zvuku nebo se zvukem. Opět i u zavřeného telefonu, kde je k tomuto účelu připraven mikrofon na levém boku. Délka nahrávky může být neomezená, nebo si lze vybrat variantu pro zprávu MMS. Videonahrávka může mít rozlišení až CIF (352 x 288 obrazových bodů).

Kancelář

Kalendář je stejný jako u modelu D500. Je nový, týden začíná pondělkem, dny jsou označené česky – výrobce se poučil. Kalendář nabízí denní, týdenní a měsíční náhled. Lze zadat jednu ze čtyř kategorií poznámek: Rozvrh, Narozeniny, poznámky a Provést. Ke každé kategorii lze zadat až 100 poznámek. Kalendář je přehledný, vše se zobrazuje na jedné obrazovce, poznámky lze třídit, zobrazovat zmeškaná upozornění a třeba vše najednou smazat.

Hlasový zápisník má limit pro jednu nahrávku jednu hodinu, nebo si lze nastavit limit pro MMS a e-mail. Nechybí jednoduchá kalkulačka, převodník fyzikálních veličin, světový čas, časovač, stopky a budík nabízející tři nezávislé časy buzení. Tyto funkce se nijak neliší od možností současných modelů.

Hry a aplikace

Telefon nabízí Javu MIDP 2.0. V telefonu jsou přednastaveny čtyři hry: logická Bobby Carrot, akční Airship Racing a ArchAngel a sportovní Freekick. Další hry a aplikace lze do telefonu nahrát, k dispozici jsou 4 MB volné paměti, předinstalované hry ji nezabírají.

Sečteno a podtrženo

Samsung E720 je véčko s velmi bohatou výbavou. Design je konzervativní, ale to nemusí vadit, spíš naopak. Ostatní se pak mohou poohlédnout po dalších stejně vybavených modelech, které Samsung připravuje. Výbava telefonu je velmi bohatá. Pro někoho je vážným nedostatkem absence EDGE, většině zákazníků to ale asi vadit nebude. Trochu víc zamrzí absence paměťové karty, která by se pro MP3 přehrávač jistě hodila. S dodávanými sluchátky není zvuk nic moc a jiná sluchátka k telefonu nepřipojíte.

Pochválit musíme nové menu, jednoduchou obsluhu a především eliminaci chyb vyčítaných předchozím modelům. Slušný je fotoaparát a videokamera, pro SMS je telefon přímo stvořený. Výtek není mnoho, pozitiva převažují. Telefon bude stát zhruba 12 000 Kč, což je sice hodně peněz a v dnešní době se bude jednat o jeden z nejdražších mobilů na trhu, přesto si pravděpodobně najde hodně zákazníků. Samsung chystá i další modely s podobnou výbavou, některé by měly být levnější. Nechme se tedy překvapit.