Samsung E700 - korejský král přichází (recenze)

Samsung E700 je současnou vlajkovou lodí výrobce. Malý a lehký telefon má jako jedno z prvních véček a první véčko v nabídce Samsungu, integrovanou anténu. Má aktivní hlavní displej a velmi jasný vnější OLED displej. Zákazníky potěší i jeho velmi bohatá výbava, která je ale zaměřená spíš na multimédia, než na manažerské funkce. Samsung E700 se začne prodávat v průběhu října letošního roku a cena by se měla pohybovat okolo 13 000 Kč za nedotovaný přístroj (přesné ceny u T-Mobile najdete na konci článku). Samsung E700 by měl být i v nabídce operátorů, především těch, ze skupiny T-Mobile.

Výrobce chystá i vylepšenou verzi tohoto modelu, E710, který má integrovaný blesk a pár dalších drobných vylepšení. V této chvíli ale není známo, kdy by se inovovaná verze mohla začít prodávat, podle našeho odhadu by se tak mohlo stát až těsně před koncem letošního roku.

Vzhled - nejhezčí véčko?

Někdo říká krásné véčko, jiným se tolik nelíbí. Jak to tedy s novým Samsungem je? Nový Samsung E700 je bezesporu elegantní telefon moderních tvarů, kterému vyloženě sluší, že má integrovanou anténu, což se o jiných véčkách „bez antény“ rozhodně říct nedá. Samsung vypadá přirozeně, ne jako kdyby o anténu přišel pod šroubovákem šíleného konstruktéra. Telefon se líbí hlavně pánům, dámy naopak v naší malé anketě upřednostňovaly oblejší a vyzývavější véčka, jako jsou modely S300 a S500. Anténa neanténa.

Samsung E700 je hranatější, než jiná véčka výrobce a je bezesporu jedním z nejmenších, ne-li vůbec nejmenším, multimediálním véčkem na trhu. Rozměry telefonu jsou 90 x 22 x 44 mm a jeho hmotnost je rovných 90 gramů. Porovnat telefon s konkurenčními přístroji můžete v druhé části článku. Telefon je dvoubarevný, v kombinaci tmavě modré a stříbrné barvy. Modrý je široký pruh přes celý přední kryt telefonu, modrá je i baterie a celá klávesnice. Zbytek telefonu je stříbrný.

Díky integrované anténě je na horní straně telefonu jen otvor pro šňůrku. Na levém boku je dvousměrná klávesa pro regulaci hlasitosti, konektor osobní HF sady a infraport. Na pravé straně je jen jedno tlačítko, speciálně určené pro fotoaparát. Systémový konektor je tradičně vespod telefonu a je stejný, jako u ostatních aktuálních modelů výrobce. Rozevřenému telefonu dominuje rozměrný barevný displej a klávesnice rozdělená do třech sloupců. Ta, stejně jako kloub, dodržuje styl designu celého telefonu. Samsung E700 je opravdový elegán.

Baterie - tentokrát jen jedna

Asi i u Samsungu musí začít šetřit, protože ačkoliv se jedná o telefon vyšší třídy, už k němu nejsou přibaleny dvě baterie, jak bylo u Samsungu zatím zvykem. Vystačit si tak budete muset s jedinou standardní baterií, jejíž kapacitu neznáme, ale víme, že se jedná o Li-Pol článek. Ačkoliv je celý telefon zpracován na jedničku, tak baterie se tolik nepovedla, v telefonu trochu „plave“, takže doporučujeme trik s papírkem, dobře známý majitelům Nokií 6210 a podobných modelů. Díky západce držící baterii se i telefon na stole kolíbá, znatelnější je to u otevřeného telefonu, než u zavřeného.

Jak dlouho by měl Samsung E700 vydržet na příjmu podle výrobce nevíme, v našem testu ale vydržel zhruba tři dny s hodinou a půl hovoru, což je velmi slušný výsledek. Dřívější výtky na malou výdrž Samsungů již neplatí.

Displej - TFT a OLED

Samsung E700 má dva špičkové displeje. Vnitřní - tedy hlavní - je aktivní a má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů a dokáže zobrazit 65 000 barev. Úhlopříčka displeje je 45 milimetrů, což pro pohodlnou práci bohatě stačí. Displej je skvěle čitelný, velmi jasný a je vidět i bez aktivovaného podsvícení. Maximálně po deseti minutách, ale šetřící režim telefonu, displej vždy vypne. Hlavní displej je stejný, jako u modelu S500 a kvalitou odpovídá i ostatním aktivním displejům výrobce. Jen předinstalované obrázky se moc nepovedly. Není však problém do telefonu nahrát jakýkoliv jiný obrázek, nebo použít vlastnoručně pořízenou fotografii.

Neméně zajímavý je i vnější displej. Ten má rozlišení 96 x 64 obrazových bodů a dokáže zobrazit 256 barev. To již dnes není nic výjimečného, ovšem použitá technologie OLED ano. Displej je tak výborně čitelný, akorát těch barev si na něm moc neužijete. Běžně totiž zobrazuje jen pár odstínů, což můžete sami posoudit z fotografií. Vnější displej se rozsvítí vždy po uzavření telefonu a to po dobu maximálně jedné minuty. Dále se na displeji zobrazují jen dva „spořiče“, lze-li to tak nazvat. Jedná se o občasné probliknutí hodin, nebo shluku barevných kuliček. Pokud byste chtěli displej aktivovat, stačí u zavřeného telefonu podržet boční tlačítko, pak uvidíte vše. Telefon nabízí pro vnější displej i jednu animaci, jedná se o plynulý posuv hodin zleva doprava. V tomto směru více možností nabízel model E400. V praxi to ale potřebovat nebudete, animace digitálních hodin jsou spíš na obtíž.

Ovládání - ovládněte kříž

Menu telefonu je stejné, jako u zhruba poloviny současných telefonů výrobce. Jedná se o menu horizontální, které nabízí třeba modely S500, T400, X100 a X600. Druhou variantu menu pak mají modely S200, S300, P400, nebo V200. Těžko hodnotit, které je lepší, zvyknout si lze velmi rychle na obě varianty. Podle všeho se na každé z variant podílí jiná vývojová skupina.

K ovládání telefonu slouží čtyřsměrný kříž a dvě kontextové klávesy. U této varianty menu ale nelze používat kříž k potvrzování položek a jejich opouštění, jak je tomu u druhé varianty. Na oplátku ale na displeji vidíte stavový proužek a máte tak dokonalý přehled, kde v menu se přesně nacházíte. Pro aktivaci většiny položek můžete použít klávesové zkratky, musíte si ale číselnou pozici položek pamatovat. Všechny čtyři směry kříže nabízejí rychlý přístup ke čtyřem funkcím telefonu. V tomto případě jsou ale funkce předem dané a výběr nelze změnit. K dispozici je tak rychlý přístup k SMS, fotoaparátu, kalendáři a vyzváněcím melodiím. Prostřední modré tlačítko pak slouží pro přístup na Wap. Mimo pohotovostní režim je ale neaktivní, dále ho využijete jen u Java her.

Inovací v ovládání je u tohoto modelu možnost výběru funkce pro levé boční tlačítko. Buď můžete příchozí hovor odmítnout, nebo jen ztišit vyzvánění. Výběr ale musíte provést předem v menu telefonu. Výtku máme ke korekční klávese, která v některých případech neumožní opuštění funkce, k tomu je pak zapotřebí stisknout „červené tlačítko“. Samotná klávesnice je kvalitní, tlačítka jsou velká a mají přesný stisk.

Telefonování - velká paměť na kontakty

Samotné telefonování jde Samsungu E700 velmi dobře, integrované antény se není třeba bát. Reprodukovaný zvuk je čistý a může být velmi hlasitý, na maximum asi telefon nastavovat nebudete. To platí i o vyzváněcích melodiích. Ty jsou polyfonní, čtyřicetihlasé a v základní nabídce téměř úplně stejné, jako u jiných telefonů výrobce. Možná by to chtělo nějakou změnu. Na druhou stranu je možné do telefonu nahrát libovolnou melodii, ale z počítače to bude možné, až bude k dispozici potřebný software. Melodie lze kombinovat s vibracemi, popřípadě nechat telefon jen vibrovat.

Do telefonního seznamu v Samsungu E700 se vejde 1000 kontaktů. Ke každému z nich lze přiřadit pět čísel, e-mailovou adresu, můžete přiřadit i grafický znak a konkrétní vyzváněcí melodii. Kontakty následně můžete roztřídit do pěti skupin volajících. Ty lze přejmenovat a určit jim vyzváněcí melodii a grafické logo. Kapacita paměti by měla naprosté většině zákazníků vyhovovat, telefon navíc dokáže zároveň obsluhovat paměť v telefonu a na SIM kartě.

SMS, EMS a MMS - vše co chcete

Nový Samsung podporuje všechny formáty textových zpráv. Vedle „obyčejných“ SMS umí i obrázkové zprávy (EMS), poradí si i ze správami formátu Smart Messaging od Nokie a samozřejmě umí i multimediální zprávy. V případě esemesek máte k dispozici paměť na 200 zpráv, telefon podporuje doručenky, umí dlouhé zprávy (až 12 zpráv najednou) a při jejich psaní odpočítává jak znaky, tak počet napsaných zpráv. V české verzi telefonu nechybí ani prediktivní slovník T9 s podporou češtiny, zde je ale jeden drobný zádrhel. Telefon píše česky s diakritikou a zprávu tak i odesílá (dělají to tak všechny Samsungy této vývojové linie, viz výše). To omezuje délku jedné SMS na 70 znaků, což se především šetřílkům rozhodně líbit nebude. Diakritika totiž nelze vypnout. Dobrou zprávou ale je, že do slovníku lze přidávat vlastní slova.

Pokud budete chtít odeslat obrázkovou zprávu (EMS), můžete do telefonu vložit buď přednastavený, či vlastní obrázek, animaci a melodii.

Asi mnohem zajímavější je ale podpora MMS. V jejich případě můžete odesílat buď vlastnoručně pořízené fotografie, nebo jiné obrázky přijaté v MMS nebo nahrané do telefonu. Při tvorbě nové MMS máte k dispozici nový editor, který je rozhodně lepší, než u modelů V200 a P400. Každá zpráva může mít několik stránek, musíte se ale vejít do limitu 80 KB, víc telefon nezvládne. To může být docela problém, protože fotografie pořízené integrovaným fotoaparátem v nejvyšším rozlišení a nejlepší kvalitě mohou mít i přes 100 KB, v rozlišení určeném pro MMS (128 x 120 obrazových bodů) má ale jedna fotografie jen pár KB. Jinak do každé zprávy můžete přidat samozřejmě i melodii, text o maximální délce 250 znaků a můžete zadat i předmět zprávy. Samotný text lze formátovat a při odeslání můžete využít až dvaceti přednastavených skupin příjemců. Telefon dále zvlášť nabízí zadání telefonního čísla a e-mailové adresy. Zajímavostí je možnost vložení hlasové poznámky do MMS. To lze právě jen u MMS, jinak hlasový zápisník v nabídce telefonu nenajdete.

Nastavení telefonu pro MMS je v případě tohoto telefonu o něco složitější, než u jiných modelů výrobce. U Oskara stačí odeslat řídící SMS a obdržíte profil nastavení. U zbylých dvou operátorů musíte telefon nastavit ručně. Je třeba vynechat položku Nastavení GSM a vyplnit údaje jen u položky Nastavení GPRS. Nastavit můžete i mnoho dalších parametrů, jako je automatické stahování zpráv, zanechávání kopií na serveru, doručenky a podobně. Pro MMS zprávy je v telefonu obrovské množství místa, do sdílené paměti (obrázky, fotografie, melodie a MMS) se vejde přes 8 MB dat, počet MMS je ale omezen na 150.

Fotoaparát - široká paleta možností

A jsme asi u největšího taháku nového Samsungu. Na první pohled si ale možná fotoaparátu vůbec nevšimnete, telefon díky svým kompaktním rozměrům ani jako multimediální nevypadá. Objektiv fotoaparátu najdete nad vnějším displejem na vrchní straně telefonu. Není otočný, jako u modelů V200 a P400, to ale příliš nevadí. Pokud byste si totiž chtěli udělat autoportrét, nemusíte hledět do nějakého malého zrcátka, k dispozici budete mít obraz na předním (vnějším) displeji telefonu. Obraz je sice jen nouzový, na OLED displeji vypadá obraz jako s inverzním efektem, přesto budete docela dobře vidět, jak vám to na fotce bude slušet. U zavřeného telefonu aktivujete fotoaparát pravým bočním tlačítkem, které slouží i jako spoušť. Levou boční klávesou pak můžete obraz přiblížit nebo oddálit (zoom).

U otevřeného telefonu fotoaparát aktivujete buď přes menu, nebo pomocí dolního směru ovládacího kříže a popřípadě opět pomocí pravé boční klávesy. Ještě než zmačknete spoušť, můžete si vybrat, jak velká a kvalitní fotka bude. Rozměry fotografie mohou být čtyři. Maximální je VGA (640 x 480 obrazových bodů), nejmenší je určena pro MMS a má rozměry 128 x 128 obrazových bodů. V případě kvality fotografií můžete nastavit jednu ze čtyř úrovní, od super jemné po ekonomickou. Zvolit si můžete i simulovaný zvuk závěrky a standardní označení pro ukládané obrázky (fotka, obrázek, či cokoliv jiného).

V třetí části recenze Samsungu E700 vám nabízíme 22 fotografií pořízených telefonem a také několik obrázků synchronizačního softwaru pro tento telefon. Stačí kliknout na obrázek.

Při samotném fotografování můžete ovládacím křížem horizontálně korigovat jas a vertikálně přibližovat snímek ve třech krocích přibližně na dvojnásobek. Pod pravým tlačítkem se pak skrývá široká paleta nejrůznějších efektů, kterými můžete snímek „vylepšit“. Asi nejzajímavější se sériové snímání, v kterém můžete pořídit až 15 snímků za sebou. Telefon dále nabízí noční režim a autoportrét. K dispozici je pět efektů (sépie, negativ, nebo monochromatický), 15 rámečků, obraz můžete i převrátit a můžete nastavit časovou prodlevu autospouště. Nabídka je to široká a u dalšího modelu E710 bude ještě rozšířena o integrovaný blesk. Výsledná kvalita fotografií je slušná, při slunečném počasí jsou poměrně věrně podané barvy, ale obrázky by mohly být ostřejší. Jejich kvalitu můžete sami posoudit v třetí části recenze.

Data, Wap a připojení k počítači

Samsung E700 nabízí GPRS v konfiguraci 4+2 timesloty, což je v současné době nejvyšší možná konfigurace. GPRS lze využít jak pro Wap, tak pro datové přenosy. V tomto případě můžete telefon spojit s počítačem pomocí kabelu, který ale není součástí balení, nebo pomocí infraportu. Software je k dispozici od minulého týdne a stáhnout si jej můžete zde. Více o tomto softwaru se dočte v třetí části recenze.

V třetí části recenze Samsungu E700 vám nabízíme několik obrázků synchronizačního softwaru pro tento telefon. Stačí kliknout na obrázek.

Wapový prohlížeč rychle aktivujete pomocí modrého tlačítka uprostřed ovládacího kříže. Prohlížeč je dobře čitelný, font písma je opravdu velký. K dispozici je deset záložek pro oblíbené položky a bohaté možnosti nastavení včetně nastavení komunikačního portu. Zajímavé je, že ačkoliv již máme k dispozici českou verzi telefonu, menu prohlížeče je německé.

Další funkce - Java a kalendář

Pokud dáváte přednost zábavě, asi vás potěší jedna z pěti her, které v telefonu najdete. Tři hry jsou „obyčejné“ pevně nainstalované. Jedná se o známé hry: Medový míč, Hon na křečka a Bowling. Další dvě hry jsou v Javě. Je to docela povedená hra BubbleSmile, tedy skládání kuliček podle barev do řady a druhá hra je „akční sněžná střílečka“ - Snow Ball Fight. Další Java aplikace si do telefonu můžete stáhnout, volně jich ale k dispozici moc není a oficiální stránka výrobce (www.samsungmobile.com) zatím naší republiku nezná. Java aplikace do telefonu stáhnete jen přes Wap a v telefonu je pro ně určena samostatná paměť o velikosti 600 KB.

Kalendář Samsungu E700 je propracovanější, než kalendář jiných modelů výrobce (druhá vývojová řada - modely: S300, S200, V200). V přehledu vidíte kolik jakých záznamů v kalendáři máte a ke každému dni můžete zadat hned několik poznámek. Budík nabízí hned několik variant buzení a je možné nastavit, jestli má budit i u vypnutého telefonu. Telefon ve své podstatě nabízí tři samostatné budíky, u každého z nich lze vybrat dny v kterých bude budit. Telefon dále nabízí kalkulačku, praktický převodník nejrůznějších veličin (měna, délka, hmotnost, objem, plocha, teplota) a nechybí ani odpočítávač a stopky. Tato výbava je stejná, jako u modelu S500.

Pomocí malé finty můžete u Samsungu E700 nahrávat i hlasové poznámky. Přímo v menu telefonu tuto funkci nenajdete, přesto ji telefon nabízí. Postup je následující: Vytvořte novou MMS, v které si vyberete vložení zvuku, kde najdete možnost pořízení a vložení hlasové poznámky. Zprávu neodesílejte, ale uložte do "Moje složka". Zde si zprávu otevřte a v menu najděte položku použít média. Zvolte zvuk a hlasová poznámka se začne přehrávat. Pravou kontextovou klávesou jí pak můžete uložit. Hlasovou poznámku pak najdete v určené složce v menu médií.

Korejský král

V této chvíli je Samsung E700 nejlepším modelem v nabídce výrobce. Není to telefon s maximální výbavou, jak si přejí ti nejnáročnější zákazníci, je to multimediální stylový mobil, který nabízí vše potřebné drtivé většině zákazníků. Někomu asi bude chybět Bluetooth, jinému možná propracovanější manažerské funkce a hlasové ovládání telefonu. Kdo ale výše zmíněné nepotřebuje, bude s novým Samsungem maximálně spokojen.

Samsung E700 je malý, lehký a elegantní mobil, který patří mezi absolutní špičku multimediálních telefonů. Předpokládaná cena okolo 13 000 Kč je adekvátní jeho výbavě a konstrukci, lze ale předpokládat, že u operátorů bude jako dotovaný levnější. Samsung E700 by měl být především v nabídce T-Mobile, ale sáhnou po něm asi i ostatní operátoři.

Poznámka: U T-Mobile bude Samsung E700 stát dotovaný 8 999 Kč a nedotovaný 14 499 Kč. Obě ceny s DPH.