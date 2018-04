Samsung E700 - fotografie pořízené telefonem

Integrovaný fotoaparát Samsungu E700 nabízí několik velikostí snímku a také několik variant jeho kvality. Maximální rozlišení je 640 x 480 obrazových bodů a nejvyšší kvalita je "super jemná". Většina níže uvedených snímků je pořízena právě při této kombinaci nastavení. Pokud fotografii chcete poslat jen na jiný telefon, bohatě postačí minimální rozlišení 120 x 128 obrazových bodů. Naopak, při maximálním rozlišení by mohla fotografie mít větší velikost, než je telefon schopen v MMS odeslat (80 KB). Telefon nejnižší rozlišení používá automaticky i přo použití některého z rámečků a při sériovém snímání. Až na jednu (duplicitní fotografie auta) nejsou fotografie nikterak upravené a po kliknutí na náhled si je můžete prohlédnout v plném rozlišení. Nedoporučujeme používat přiblížení (zoom), protože zoom je jen digitální a snímky jsou hodně zrnité.

Z telefonu dostanete fotografie buď pomocí MMS, nebo přes infraport a kabel do počítače. Budete potřebovat tento synchronizační software, který výrobce uvolnil teprve minulý týden. Připojení pomocí kabelu jsme nemohli vyzkoušet, kabel nemáme k dispozici. Připojení přes infraport je ale bezproblémové.

Recenzi Samsungu E700 najdete zde

Fotogalerii displeje Samsungu E700 si můžete prohlédnou zde

Fotografie pořízené Samsungem E700

Na začátek jeden obrázek z blízka a jedno "panorama". Na displeji mobilu jsou snímky výborné, v plném rozlišení můžete kvalitu posoudit sami.

Při dobrých světelných podmínkách nejsou fotografie nejhorší, jsou však málo ostré. V malém rozlišení na displeji to není patrné, v maximálním rozlišení doporučujeme fotografie doostřit v počítači. U aktivovaného zoomu je patrný zvýšený šum. V tomto režimu nedoporučujeme fotografovat, málokdy je výsledek slušný, jako v tomto případě.

Vlevo je testovací snímek, následují všechny efekty použité na tomto snímku, které telefon nabízí. Jako první je monochromatický režim.

Vlevo je fotografie s inverzním efektem, vpravo s efektem sépie.

Vlevo plastický efekt, vpravo efekt kresby. Všechny efekty je nutné zvolit před pořízením snímku, následně je již nelze aplikovat.

Obrázek můžete i horizontálně a vertikálně otočit.

Ukázka tří rámečků aplikovaných na původním motivu. V případě rámečků má ale fotografie rozlišení jen 120 x 128 obrazových bodů.

Samsung E700 fotí Samsung E700. Výsledek není nejhorší, ale každý digitální fotoaparát to zvládne asi lépe. Opět chybí snímkům ostrost, což ale lze upravit v počítači.

To samé, co v předchozím případě, platí i u těchto dvou fotografií.

Dvakrát "atraktivní" Škoda 120 GLS. U druhého snímku je patrné, že při záběru zblízka je patrná určitá kruhová deformace fotografie v rozích (zde zejména vpravo dole).

Předchozí fotografie upravená v počítači. Snížení úrovně azurové barvy a zostření snímku pomohlo. Na archivaci fotek z dovolené to není, ale už to lze poslat i na počítač a příjemce pozná, o co na snímku jde.

Sériové snímání je docela zábavné. Nejdřív zvolíte rychlost snímání (pomalu / rychle) a pak počet obrázků. V prvním případě volíte z šesti nebo devíti, v druhém z devíti nebo dokonce patnácti. Oba sériové snímky byly nasnímány v režimu rychle na devět obrázků.

V MMS můžete nastavit animaci a pak je sériový snímek docela zajímavý.

Synchronizační software EasyStudio

Synchronizační software pro Samsung E700 se jmenuje EasyStudio a jedná se o verzi 1.0.0.1, kterou si můžete stáhnout zde. Tento program by měl obsluhovat i modely X100, X600 a E100, ovšem to jsme neměli možnost vyzkoušet. Je pravděpodobné, že s tímto programem bude spolupracovat i model S500 (netestováno), pro který je také určen program EasyStudio. Verze která je ale zatím pro S500 dostupná (ke stažení zde) se Samsungem E700 nespolupracuje a samotný instalační soubor je podstatně menší. Pro další telefony Samsung (S100, S300(m), P400 a jiné) je určen zase úplně jiný program - EasyGPRS. Nejnovější verze je nyní 2.1.5 a stáhnout si jí můžete zde. Pro doplnění, zase jiný software využívají telefony T100 a T400 (ke stažení zde). V principu vždy telefony stejné vývojové řady (lze to poznat podle stejného menu) mají společný synchronizační software. Jedna řada zahrnuje modely E100, E700, X100, X600, S500 a E400. Druhá zase modely S100, S200, S300(m), V200, P400 a C100. Modely T100 a T400 mají vlastní software, stejně jako starší modely výrobce.

EasyStudio je slušně propracovaný balík softwaru, který umožňuje synchronizaci telefonního seznamu, SMS a kalendáře, můžete si pomocí něj nahrát do telefonu obrázky a melodie, dokáže stahovat a upravovat fotky z telefonu a součástí telefonu je i ovladač pro GPRS. Na poprvé je práce s programem poněkud nepřehledná, ale za chvíli si na jeho strukturu zvyknete. Při synchronizaci s telefonem jsme nezaznamenali žádné problémy.

Editor obrázků pracuje jak s libovolným obrázkem, tak s fotografiemi staženými z telefonu. Možnosti úpravy jsou opravdu široké, jako u jednoduššího editoru obrázků v počítači. K dispozici jsou i další rámečky pro fotografie.

Ještě jeden pohled na editor obrázků, dále si můžete prohlédnout okno pro nahrávání souborů do telefonu a okno při stahování fotografie z telefonu. Fotografie lze stahovat po jedné, i všechny najednou (libovolný výběr).

Opět pohled na File Manager pro nahrávání souborů do telefonu. V dolním okně vyberete požadovaný soubor (obrázek, melodii), vpravo nahoře zvolíte složku a v levém horním okně si obrázek můžete před odesláním do telefonu prohlédnou, či melodii přehrát (složka v telefonu ale musí odpovídat formátu souboru). Na druhém obrázku je okno synchronizace kalendáře.

Vlevo je okno pro psaní SMS v počítači, vpravo File Manager, tentokrát v režimu stahování fotografií z telefonu (výběr tří fotografií).

