Samsung E700 - bez antény a s fotoaparátem (minirecenze)

Nelíbí se vám véčka, protože mají v drtivé většině pevnou anténu? Dáváte proto přednost klasicky koncipovaným telefonům, které naopak mají v naprosté většině anténu integrovanou? Vše už je jinak. Po Motorole MPX200, chytrému telefonu s operačním systémem Microsoft Smartphone 2002, je tu další véčko s integrovanou anténou. Samsung se s integrací antény vypořádal elegantně, telefon působí přirozeně, ne jako některá asijská véčka (třeba tento model TCC), která vypadají, jako by jim anténa byla amputována. Již zmíněný model TCC byl loni jedním z vůbec prvních véček s integrovanou anténou. V masovém měřítku se zatím véčka s integrovanou anténou nevyskytují, i v případě Samsungu E700 se jedná teprve o druhý takový telefon. Ten první, o němž jsme vás informovali v tomto článku, je ale určen jen pro sítě CDMA. Pro pořádek dodejme, že model E700 má své asijské dvojče, model E3200, opět určené pro sítě CDMA.

Nový design, kompaktní rozměry

Samsung E700 není příliš podobný žádnému dalšímu současnému modelu výrobce. Není ani tak zaoblený jako modely S300, S500, nebo E400, a ani tak hranatý jako modely T400 a S200. I když má integrovaný fotoaparát, je nepoměrně menší než modely V200 a P400 (rozměry 90 x 45 x 23 mm a 88 gramů se standardní Li-Pol baterií). Námi testovaný vzorek E700 byl vyveden v kombinaci stříbrného a modrého plastu. Modrý je kryt baterie, část předního panelu a celá alfanumerická klávesnice. U zavřeného telefonu zaujme na první pohled rozměrný vnější displej, nad kterým je objektiv fotoaparátu. Na levém boku telefonu je tlačítko pro regulaci hlasitosti a infraport, na druhé straně speciální tlačítko fotoaparátu. Je zde z toho důvodu, že fotoaparát pracuje i u zavřeného telefonu, ale o tom až později.

Výborná klávesnice

Klávesnice telefonu je mimo ovládací kříž zajímavě a netradičně rozdělena do tří sloupců, a to včetně funkčních kláves. Všechny tyto klávesy jsou z tmavě modrého plastu, jsou dostatečně velké pro pohodlné psaní a jasně modře podsvícené. Ovládací kříž je čtvercový, uprostřed s tradiční klávesou pro vstup na internet.

Uvnitř TFT, vně OLED

Samsung E700 má dva displeje. Vnitřní TFT s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů a se schopností zobrazit 65 000 barev. Naprosto stejný displej najdete například v modelu S500. Displej patří k tomu nejlepšímu, co lze na našem trhu koupit, díky technologii je dobře čitelný i na přímém slunci. Z technologického hlediska je ale zajímavější vnější displej. Ten využívá technologii OLED a umí zobrazit 256 barev. Podobný, ale zhruba o polovinu menší OLED displej nabízí i model E400. Novinka ale umí i aktivní spořiče, kdy po zhruba třech sekundách zobrazuje buď čas, nebo animaci. U modelu E400 displej po minutě zhasnul a musel se aktivovat stiskem bočního tlačítka. To platí i u modelu E700, ale s výše zmíněnými spořiči. Vnější displej lze použít i jako hledáček fotoaparátu, ovšem v tomto případě jen pro velmi přibližnou kontrolu snímaného obrazu. 256 barev je přeci jen málo, obraz vypadá jako se sépiovým efektem.

Ztišit nebo odmítnout

Menu telefonu odpovídá menu použitému například u modelů S500, X100, nebo T400. Je tedy jiné než u všech dalších Samsungů na našem trhu. Jestli je to tak lepší, nebo ne, to asi záleží na konkrétním uživateli, jaké mu bude víc vyhovovat. Oproti modelu S500 má ale novinka bohatší výbavu, větší paměť a vedle fotoaparátu podporuje i MMS. Menu se také velmi podobá tomu, jaký má low-endový model X100, který ale fotoaparát nemá. Zajímavou inovací, u telefonů Samsung zatím nevídanou, je možnost nastavení funkce bočních kláves. Ta u všech současných modelů při příchozím hovoru mohla tento hovor jen odmítnout. Nyní si můžete vybrat, jestli chcete stisknutím hovor odmítnout, nebo jen ztišit vyzvánění. Zdá se, že výrobce naslouchá přáním svých zákazníků, a to je jen a jen dobře.

Fotoaparát toho umí hodně

Samsung E700 je třetím GSM modelem výrobce, který má integrovaný fotoaparát. Od obou předchůdců, modelů V200 a P400, se výrazně odlišuje. Nemá otočný objektiv, naopak je ale výrazně menší a jeho fotoaparát nabízí nejvíce funkcí s nejvyšším maximálním rozlišením. To je nyní VGA, tedy 640 x 480 obrazových bodů a telefon nabízí i několik úrovní kvality (komprese). V případě nejvyššího rozlišení a kvality snímku má obrázek i více než 70 kB, takže pomocí MMS jej neodešlete. Fotoaparát nabízí několik snímacích režimů: normální, autoportrét, noční, nebo sekvenční. V něm lze na jeden stisk spouště zaznamenat devět nebo patnáct záběrů za sebou. Jako první Samsung nabízí okrasné rámečky na fotografie, na výběr jich je opravdu velké množství, a fotografie můžete snímat i s několika efekty, jako například monochromatický, sépiový, negativní, nebo reliéf. Nastavit si můžete i jas snímku, přiblížit jej na dvojnásobek ve třech krocích a nebo jej vertikálně či horizontálně překlopit. Pro pořízené snímky je v telefonu místo o velikosti téměř 9 MB, které ale telefon používá i pro obrázky, melodie a MMS zprávy. Přesto byste nedostatkem místa neměli trpět.

Až 200 zpráv

Menu multimediálních zpráv je podstatně propracovanější než u předchozích modelů s touto funkcí. Jedna zpráva může mít až deset stránek, limitem ale v tomto případě bude velikost jedné MMS, která je u nás omezena na 30 kB. Do zprávy můžete vložit vedle fotografií i text (maximálně 250 znaků) a melodii, nebo vlastní zvukový záznam. Ten se ale nahrává právě jen v menu MMS, jinde tuto položku nenajdete. V případě běžných SMS může mít jedna zpráva až 1 720 znaků. Do paměti telefonu se vejde 200 zpráv. Testovaný telefon neměl české menu, takže nemůžeme posoudit, jestli český slovník T9 bude psát s diakritikou jako u modelu S500, nebo nikoliv. V každém případě je ale možné přidávat do slovníku nová slova.

1000 kontaktů

Obrovský telefonní seznam E700 pojme rovnou tisícovku záznamů, každý s pěti čísly, e-mailovou adresou, přiřazením ke skupině, obrázkem a vyzváněcí melodií. Seznam je opravdu vícepoložkový, co jeden kontakt, to jedno místo v paměti, a to bez ohledu na počet čísel a záznamů u něj. Záznamy lze třídit do pěti skupin volajících, u kterých lze nastavovat vyzváněcí melodii, obrázek a skupinu lze přejmenovat. Kontakty je možné odesílat pomocí infraportu, a to jak najednou, tak postupně. V našem testu dokázal Samsung přijmout vizitku z Nokie, obráceně se nám ale vizitku odeslat nepodařilo.

Java a manažerské funkce

Samsung E700 nabízí standardní porci dalších funkcí. Telefon má kalendář, který je propracovanější než u jiných modelů Samsungů na našem trhu. Umí budit a počítat, má převodník všech možných fyzikálních veličin, nabízí stopky a odpočítávač. Telefon nabízí i Javu, v testovaném vzorku jsme našli dvě hry, hra BublleSmile je variací na klasický Diamond Mine a poprvé jsme měli možnost si zahrát koulovanou s názvem SnowBall Fights. Při hrách stačí využívat kurzorový kříž a funguje zde i prostřední tlačítko pro přístup na internet. V telefonu jsou i tři pevně přednastavené hry, tentokrát ty samé jako v jiných telefonech značky: Honey Ball, Go Hamster a Bowlling. Telefon podporuje datové přenosy pomocí GPRS (konfigurace 4+2 timesloty), má samozřejmě WAPový prohlížeč a připojit k počítači jej můžete buď pomocí infraportu, nebo datového kabelu.

Atraktivní, dobře vybavený a nikoliv nejdražší

Samsung E700 je atraktivní a velmi dobře vybavené véčko, které na první pohled zaujme integrovanou anténou. Telefon má dva barevné displeje a fotoaparát s nadstandardní výbavou. Většině zákazníků bude bohatě stačit i další výbava telefonu a naplnit 9 MB paměti asi bude chvíli trvat. Samsung E700 by se měl začít prodávat zhruba do měsíce, cena by nemusela být přehnaně vysoká, neoficiálně se hovoří o sumě zhruba okolo 13 000 Kč za nedotovaný telefon. V nabídce by jej měli mít i operátoři, pak by se cena přístroje mohla dostat i hluboko pod 10 000 Kč v dotaci. Zatím je nový Samsung nejmenší multimediální véčko s fotoaparátem, na podzim se ale konkurence velmi přiostří a z toho budou těžit především zákazníci.

Fotogalerii telefonu vám nabídneme, jakmile budeme mít k dispozici českou verzi telefonu.

