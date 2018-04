Samsung E630 - levnější a v něčem i lepší

Ve světě jsou nyní v módě vysouvací telefony. Alespoň podle výrobního programu Samsungu to tak musí být. Vysouvacích modelů nyní nabízí několik a další v nejbližší době uvede na trh. U nás je v prodeji model E800 (u T-Mobile značený jako E820 s mírně pozměněným designem) a také model D410, což byl první vysouvací Samsung pro sítě GSM.

V zahraničí se dále prodává model E810, opět velmi podobný modelu E800, ale s trochu odlišnou výbavou. Tento model nabízí v Evropě například operátor Orange, u nás se oficiálně neprodává. Po dnes recenzovaném modelu E630, přijde na trh ještě model E850 a po novém roce i vlajková loď Samsungu, model D500, případně ve verzi s EDGE jako D500e.

Až na tento top model a Samsung D410 si jsou všechny ostatní vysouvací Samsungy velmi podobní. A to nejen zevnějškem, ale i výbavou. Samsung E630, který si dnes podrobně představíme, je z nich nejlevnější. To ale neznamená, že je nejslabší. Pro pořádek ještě dodejme, že tento telefon byl původně označován jako model E830, až později Samsung uvedl označení E630.

Vzhled - černostříbrný elegán

Samsungu E630 to sluší. Výrobce opustil obligátní stříbrnou barvu, která činí z mnoha jeho telefonů nerozeznatelné sourozence. Novinka má šat střižený černým a tmavě stříbrným plastem. Elegantní zevnějšek dotvářejí "chromované detaily", jako je rámeček ovládacího kříže a lišty mezi sloupci alfanumerické klávesnice.

Zpracování telefonu je velmi dobré, o něco horší to ale je se samotnou konstrukcí. Vysouvací mechanismus není tak precizní, jako u modelu E800, což můžete posoudit i z fotografií. Mechanismus je jednodušší, což pravděpodobně sice nebude mít vliv na jeho životnost, ale spíš na pohodlí. Telefon se nevysouvá zlehka, je potřeba trochu zatlačit. Přitom se často stane, že se navíc zmačkne některá z funkčních kláves. Jaká, to záleží na způsobu otvírání a zavírání telefonu. Jde to buď zatlačením na spodek telefonu, nebo na výstupek mezi displejem a funkčními klávesami.

K samotné klávesnici nelze mít výhrady. Především alfanumerická část je velmi povedená, klávesy jsou relativně velké a v dostatečném rozestupu. Systémový konektor je tradičně na spodní části telefonu, krytka s ním ale není nikterak spojená. Konektor HF je na pravém boku a jedná se o specifický konektor připomínající konektor mini USB. Rozměry telefonu jsou 85 x 42 x 22 mm a jeho hmotnost je 79 gramů.

Baterie - čtyři dny na příjmu

Standardní baterie, s kterou se Samsung E630 dodává, je typu Li-Ion a má kapacitu 800 mAh. Podle výrobce s ní telefon na příjmu vydrží až 10 dnů nebo 4 hodiny hovoru. To je v praxi nedosažitelná hodnota. V našem testu vydržel telefon na jedno nabití baterie téměř čtyři dny na příjmu s půl hodinou hovoru.

Displej - pasivní, ale kvalitní

Jedním z rozdílů oproti modelu E800, je displej. Ten u Samsungu E630 je pasivní a je i menší. Co to v praxi znamená. Rozlišení je stejné: 128 x 160 obrazových bodů, úhlopříčka je pak 39 milimetrů oproti 44 milimetrům u modelu E800. Není tak jasný, kontrast je však srovnatelný. Při práci nevadí ani menší úhlopříčka a displej lze bez problémů použít i jako hledáček fotoaparátu. V pohotovostním režimu, když není displej podsvícený, stále zobrazuje název sítě, čas a datum. Vše není vidět příliš dobře, ale čitelné to je.

Samsung E630 fotogalerie: V druhé části recenze si můžete prohlédnout fotogalerii displeje Samsungu E630.

Displej dokáže zobrazit 65 000 barev, čehož výrobce dobře využil při nové kolekci animací, které slouží jako tapety displeje. Většina jich je futuristických, pokochat se ale můžete i vodačkou na jezeře. Vedle animovaných tapet lze použít i tapety statické, respektive téměř jakýkoliv obrázek, který si do telefonu nahrajete. U displeje lze nastavit jas a délku podsvícení. Vybrat si můžete i jedno ze čtyř barevných schémat menu. Při psaní SMS se na displej vejde šest řádků textu, při čtení o jeden méně. V obou případech včetně dalších dvou stavových řádků.

Ovládání - krok zpět

Princip ovládání je stejný, jako u modelu E800 a mnoha jiných Samsungů s tímto typem menu. Hlavní menu je ikonové, v matici 3 x 3 ikony. Aktuální položka je jasně čitelná, ostatní se skrývají jakoby v mlze. Další menu jsou již jen textová a tradičně vertikálně řazená. Přesto že se jedná o nový model, nemá tento Samsung potvrzovací klávesu uprostřed ovládacího kříže. Některé jiné modely to již mají, například Samsung E300, který se již prodává. Ten ale pochází z druhé vývojové linie výrobce, u té, kterou využívá model E630 si na inovované ovládání budeme muset ještě chvíli počkat.

I přes absenci prostředního potvrzovacího tlačítka, je ovládání telefonu snadné. Do menu se vstupuje přes levou kontextovou klávesu, pod pravou je v pohotovostním režimu menu telefonního seznamu. Dále slouží levá kontextová klávesa pro potvrzování, pravá má opačný význam. Vedle korekční klávesy lze ještě použít červené tlačítko, které vás vrátí zpět do pohotovostního režimu.

Menu je přehledné, až na grafiku hlavního se v něm oproti starším modelům nic nezměnilo. Hlasitost lze ovládat dvojicí kláves na levém boku telefonu, speciální tlačítko fotoaparátu je na pravém boku. V menu si můžete zvolit, jestli se zavřením telefonu klávesnice zablokuje, nebo jestli bude možné v práci dále pokračovat. Odblokování klávesnice je poněkud zdlouhavé, je potřeba postupně zmačknout levou a pravou kontextovou klávesu. Pak lze ovládat téměř všechny položky telefonu, vyjma těch, kde budete potřebovat alfanumerickou klávesnici. Telefonovat lze i se zavřeným přístrojem.

Telefonování - tři handsfree

Samsung dost dlouho nenabízel ve svých telefonech integrované handsfree. Nahrazoval to osobním handsfree, které velmi často dával k telefonu jako standardní výbavu. Nejinak je tomu i u této novinky. S telefonem dostanete osobní HF sadu integrovanou do šňůrky na krk. To ale není vše. Samotný telefon má integrované handsfree, které stačí aktivovat po spojení hovoru. Stejně jako u modelu E800 je jeho kvalita velmi dobrá. Ovšem ani teď to není ještě vše.

S novým Samsungem dostanete ještě jedno handsfree. Má podobu malé pyramidy a lze jej připevnit k telefonu poutkem. Pyramida se dá rozložit a její spodní část slouží jako reproduktor. Připojí se do konektoru HF a od té chvíle jsou všechny zvuky reprodukovány přes toto HF a to včetně vyzvánění a dalších zvuků. Kvalita reprodukce je výborná, hlasitost pak víc než dostačující. I v jedoucím autě stačí mít nastavenu hlasitost na polovinu, aby bylo velmi dobře slyšet. Problémy nemá ani druhá strana, i mikrofon je velmi citlivý. Drobné příslušenství, které udělá velkou radost. Zkoušeli jsme toto přídavné HF připojit k modelu E800, který má stejný konektor, u něj ale nebylo funkční.

Telefonní seznam má kapacitu 1 000 vícepoložkových záznamů. Ty lze třídit do deseti skupin volajících. Ke kontaktu lze připojit vedle několika čísel i e-mailovou adresu, poznámku a fotografii. Telefon umí pracovat najednou s pamětí v přístroji a na SIM, kontakty lze kopírovat a lze je i odesílat a přijímat přes infraport.

SMS, EMS a MMS

V tomto směru nepřináší Samsung E630 nic nového. Do telefonu se vejde 200 SMS, paměť na MMS je sdílená s pamětí dalších funkcí. Jelikož má celková paměť telefonu 18 MB, není se o nedostatek volného místa třeba obávat.

Při psaní SMS si lze vybrat, zda při použití prediktivního slovníku T9 bude telefon psát s diakritikou, či bez ní. Většina uživatelů asi zvolí druhou možnost. Telefon při psaní odečítá znaky, ukazuje počet napsaných zpráv a do slovníku lze přidávat další slova, takže v tomto směru nelze mít k telefonu výhrady. Zprávy lze formátovat a je možné do nich vkládat obrázky a zvuky - telefon podporuje EMS.

Editor zpráv MMS je přehledný. Přímo z něj lze pořizovat jak hlasové záznamy, tak fotografie. Jedna MMS může mít 95 KB, je tedy potřeba dávat pozor na velikost pořízených fotografií. V maximálním rozlišení se do MMS vejde jen jedna fotografie.

Fotografování - nová kvalita s novou optikou

Funkce fotoaparátu se nikterak neliší od jiných modelů výrobce. Příjemným překvapením je však mnohem lepší kvalita fotografií, než tomu bylo u předchozích modelů. Kvalitu fotografií můžete posoudit v druhé části recenze. Fotografie nejsou v rozích deformované, mají relativně věrné podání barev a jsou i docela ostré.

Maximální rozlišení fotografií je 640 x 480 obrazových bodů. Vybírat je ale možné i ze tří dalších formátů (320 x 240, 160 x 120 a 128 x 120 obrazových bodů). Fotografie lze pořizovat ve čtyřech úrovních kvality. V menu je možné zvolit i zvuk uzávěrky a standardní jméno fotografií. Ty lze pak v menu telefonu prohlížet po jedné a i v náhledech po devíti.

Samsung E630 fotogalerie: V druhé části recenze si můžete prohlédnout fotografie pořízené Samsungem E630.

Telefon nabízí množství efektů, rámečků a i sekvenční snímání až do počtu 15 fotografií. Ve zhoršených světelných podmínkách pomůže blesk, respektive velmi silné diodové světlo. Fotografovat lze s otevřeným i zavřeným telefonem, objektiv je totiž na jeho zadní části, nikoliv pod vysouvacím mechanismem, jako je tomu u modelu E800.

Další funkce -hlasový zápisník na věčné časy

Jednou z podstatných inovací nového Samsungu E630 je hlasový zápisník: Tím sice disponují i starší modely výrobce, většinou ale s omezením na celkovou velikost poznámek do 100 KB. To u novinky můžete použít celou paměť telefonu, záznam tedy může být velmi velmi dlouhý. Použít na něj lze celou volnou paměť telefonu, tedy teoreticky až 18 MB. V tomto případě se do telefonu vejde přes šest hodin hlasového záznamu. Zápisník lze použít i s hlasitým handsfree a to jak při záznamu, tak při přehrávání. Kvalita záznamu je velmi slušná.

Telefon disponuje GPRS třídy 10 a Wapovým prohlížečem ve verzi 1.2.1. K počítači jej lze připojit buď pomocí infraportu, nebo pomocí kabelu. Synchronizační software se jmenuje EasyStudio a lze pomocí něj synchronizovat údaje v telefonu s počítačem včetně stahování fotografií a nahrávání obrázků a melodií opačnou cestou.

Samsung E630 fotogalerie: Porovnat Samsung E630 s jinými modely výrobce můžete v druhé části recenze.

V telefonu najdeme i kalendář s měsíčním náhledem, u kterého týden začíní nedělí. Tři samostatné budíky s možností výběru opakovaného buzení. Dále telefon disponuje jednoduchou kalkulačkou, praktickým převodníkem různých jednotek a také stopkami a odpočítáváním. Díky podpoře Javy si můžete na telefonu zahrát i hry, předinstalovány jsou dvě: koulovaná a seřazování kuliček. Novinkou je skladatel melodií. Je sice polyfonní, ale vyžaduje znalost notového zápisu, což se asi mnoha uživatelům líbit nebude.

Sečteno a podtrženo

Nový Samsung E630 je elegantní vysouvací mobil. Bude levnější, než jeho sourozenci, šetření je ale patrné na jeho konstrukci a také na pasivním displeji. Naopak jeho předností je přídavné handsfree, které je v ceně a hlasový zápisník s délkou záznamu omezenou jen volnou pamětí telefonu. Její hodnota 18 MB by měla stačit drtivé většině zákazníků.

Samsung E630 vstupuje na trh, kde je již několik vysouvacích mobilů. Konkurenti z vlastní stáje jsou dražší, Siemens SL65 stojí zhruba stejně, jako nový Samsung, tedy přibližně 9 500 Kč včetně DPH. O něco levnější, ale hůře vybavený, je Panasonic X500. Telefon se také bude muset poprat se záplavou véček, která jsou mnohdy levnější a i lépe vybavená.