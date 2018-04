Samsung E610 - Zatím tajuplné véčko (dojmy)

Nenápadný, přesto zajímavý, je nový Samsung E610. O telefonu ale není v oficiálních materiálech výrobce ani slovo. Jediné informace o tomto telefonu jsme si tak mohli přečíst jen na hannoverském výstavišti na cedulce u vystaveného telefonu. Samsung E610 není nikterak převratný telefon, je spíš nenápadný. Má o něco hranatější tvar, než další véčka výrobce, ale na druhou stranu ani žádnou vyloženě ostrou hranu.

Vystavený vzorek byl dvoubarevný. Z vnějšku stříbrný, uvnitř netradičně celý černý s stříbrnými klávesami. Černý vnitřek nemá vliv jen na estetickou stránku, ale pravděpodobně právě díky němu, respektive použitému materiálu, je telefon velmi lehký. Hmotnost sice neznáme, ale odhadujeme jí pod 80 gramů. Hmotnost se zdá velmi nízká především k rozměrům telefonu, která zase tak malé nejsou. Opět ale neznáme přesná čísla, Samsung je nezveřejnil.

Samotná klávesnice odpovídá počtem, tvarem a rozmístěním kláves, jiným modelům výrobce, nejvíce asi modelu E100. Je však netradičně oranžově podsvícena a oranžovou barvu má i klávesa pro vstup na Wap uprostřed ovládacího kříže. Všechny ostatní současné modely Samsungu mají podsvícení klávesnice modré, nebo alespoň do modra laděné.

Samsung E610 má integrovaný fotoaparát, který je umístěn na horní straně přístroje, nad vnějším displejem. Nad objektivem je vlevo umístěno pomocné světlo, vlevo na první pohled stejně vypadající oranžová systémová dioda. Samotný fotoaparát nabízí maximálně VGA rozlišení a umí nahrávat i krátké videosekvence.

Asi nejzajímavější jsou na novém véčku Samsungu oba displeje. Jak vnitřní, tak vnější umí zobrazit 260 000 barev. U vnitřního to není až tak překvapivé, ale vnější displej s 260 000 barvami je v nabídce Samsungu v tomto případě poprvé. Oba displeje jsou aktivní (TFT) a nutno podotknout, že jsou skvělé. Vnější displej funguje jako hledáček fotoaparátu a obraz je na něm stejně kvalitní, jako na displeji vnitřním. Vnější displej je ale samozřejmě menší. V této chvíli ale neznáme rozlišení ani jednoho z displejů. Samsung E610 by měl umět zobrazit fotografii volajícího na vnějším displeji.

Samsung E610 je třípásmový a nabízí například GPRS třídy 10, EMS, MMS, šedesátičtyřhlasou polyfonii, Wap 2.0 a Javu MIDP 2.0. Na štítku u telefonu bylo napsáno, že jednou z jeho vymožeností je i dynamická velikost písma, ale při procházení menu telefonu jsme si ničeho nevšimli. Hlavní menu je již ikonové a vejde se na jeden displej. A to je asi vše, co o tomto novém véčku Samsungu víme. Telefon je to zajímavý, ale v přehršli podobných modelů v nabídce Samsungu i trochu nenápadný. Neznáme ani jeho plánovanou cenu, ani termín uvedení na trh. Zástupci značky na CeBITu ani na jednu otázku u tohoto modelu nedokázali odpovědět. Nechme se tedy překvapit, do léta snad budeme vědět víc.