Samsung E600 – dva barevné displeje pro drobečka (recenze)

Samsung E600, ačkoliv tomu jeho typové označení na první pohled neodpovídá, je přímým nástupcem populárního modelu S300(m) a vlastně i modelu A800. Je jim velmi podobný, na první pohled byste si jej především s modelem S300(m) mohli lehce splést.

Výbava telefonu je ale mnohem bohatší a odpovídá jak současným trendům, tak i dalším modelům výrobce. Navíc přidává, jako alespoň první Samsung na našem trhu, funkci identifikace volajícího pomocí fotografie – fotocall. Tu dokáže zobrazit jak na hlavním displeji, tak i na tom vnějším.

Vzhled – drobeček druhé generace

Jak již bylo uvedeno, design Samsungu E600 nepřináší nic nového, spíš naopak. Vypadá téměř stejně jako model S300(m). Na první pohled oba modely rozlišíte jen podle čočky fotoaparátu u modelu E600 a umístěním informační diody. U novinky je pod vnějším displejem, u modelu S300(m) nad ním. Logo výrobce je pak u obou modelů umístěno v opačném gardu. To jsou ale jen drobnosti, telefony si jsou podobné jako vejce vejci.

Novinka trochu přibrala v pase a na váze, i tak se ale jedná o jeden z nejmenších multimediálních mobilů. Rozměry Samsungu E600 jsou 83 x 41 x 23 mm a jeho hmotnost je 90 gramů (naměřený údaj se silnější baterií, se slabší by hmotnost měla být podle výrobce 85 gramů). Původní model S300(m) má hmotnost jen 70 gramů a je o tři milimetry užší v pase.

Jak je u Samsungu zvykem, je zpracování telefonu bezchybné. Použité plasty jsou kvalitní a pochvalu zaslouží některé detaily. Líbilo se nám zpracování obou konektorů. Systémový má napevno přidělanou gumovou krytku, konektor pro sluchátka ještě elegantnější krytku posuvnou. Tento konektor je umístěn na horní straně telefonu. Systémový konektor je tradičně na spodní straně telefonu.

Baterie – solidní výdrž

S telefonem se pravděpodobně budou dodávat dvě baterie, případně jednu z nich bude možné zakoupit jako příslušenství. Slabší a tenčí baterie má kapacitu 700 mAh a podle výrobce s ní telefon vydrží na příjmu až pět dnů. Silnější - standardní baterie má kapacitu 900 mAh a telefon s ní má podle výrobce vydržet na příjmu až 6 dnů. V našem testu vydržel telefon s touto standardní (silnější) baterií na příjmu čtyři dny a to včetně půl hodiny hovoru. A to je solidní výsledek. Dodejme, že obě baterie jsou typu Li-Ion.

Displej – oba barevné, oba perfektní

Samsung E600 má dva displeje, oba barevné. V obou případech se jedná o displeje aktivní (TFT) a oba umí zobrazit 65 000 barev. Displeje jsou, s ohledem na celkově malé rozměry telefonu, také velmi malé. Hlavní displej má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů a úhlopříčku 38 milimetrů. Vnější displej je ještě menší, má rozlišení 96 x 96 obrazových bodů a jeho úhlopříčka je přibližně 23 milimetrů.

Kliknutím na obrázek se dostanete do druhé části recenze, kde vám nabízíme množství fotografií obou displejů nového Samsungu.

Oba displeje jsou perfektní, především hlavní nabízí neuvěřitelně jasný a ostrý obraz. Může za to poměr rozlišení a úhlopříčky, rastr není na displeji příliš patrný. U vnějšího displeje je to o kapku horší, tam již rastr vidět je, přesto se pravděpodobně jedná o nejlepší vnější barevný displej, jaký současné GSM telefony nabízí.

Samozřejmostí je možnost změny tapety hlavního displeje a nastavení umístění textu a jeho barvy na displeji v pohotovostním režimu. Tapetu ale lze vybrat i pro vnější displej. Tomto případě je na výběr jen ze čtyř přednastavených možností, na hlavní displej pak lze dát jakýkoliv obrázek včetně tapet. V menu telefonu lze nastavit délku podsvícení hlavního displeje. Vnější displej po pár sekundách lehce potemní, aby za zhruba 15 sekund zhasnul úplně. Pak na něm není vůbec nic vidět. Podržením klávesy na boku telefonu ale lze velmi rychle displej rozsvítit.

Na vnějším displeji se standardně zobrazuje čas, datum a informace o síle signálu a stavu baterie, případně o nastaveném vyzváněcím režimu. Na hlavní displej se pak vejde sedm řádek textu, pět pro práci, dva pro doplňující informace.

Na horní straně telefonu je systémová dioda, která může blikat jednou ze sedmi barev, případně jí můžete deaktivovat.

Ovládání – starý dobrý Samsung

Psát o ovládání Samsungu E600 je nošení dříví do lesa. Telefon používá stejný styl menu, jako modely S100, S300, C100, D410 a další. Tento typ menu se nám zdá lepší, než u druhé vývojové linie Samsungu. Menu je přehlednější a lépe se jím prochází.

Do menu se sice musí vstoupit levou kontextovou klávesou, tlačítko uprostřed ovládacího kříže u tohoto modelu stále neslouží i jako potvrzovací klávesa. To budou mít až další modely výrobce. Levá kontextová klávesa slouží většinou pro potvrzení položky, pravá pro návrat o úroveň zpět. K tomuto úkonu je někdy nutné použít klávesu „C“. Naopak červené tlačítko vás vždy vrátí do pohotovostního stavu.

Menu může mít dvě grafické varianty. Celostránkovou, nebo záložkovou. V prvním případě je vidět jedna položka přes celý displej, položky následující a předchozí jsou zobrazeny jen velmi drobným textem. Druhá – přehlednější varianta nabízí tři položky najednou. Další položky menu jsou již jen textové. V menu se dá pohybovat velmi snadno. Pro potvrzení položky stačí stisknout kurzorový kříž směrem doprava, návrat je pak možný stiskem levé směrové klávesy. Při procházení menu telefonu tak většinou ani není nutné používat kontextové klávesy. Telefon navíc nabízí i klávesové zkratky pro vertikální směry ovládacího kříže.

Pochvalu zaslouží klávesnice. Ačkoliv je poměrně malá, mají tlačítka optimální zdvih a i ideální rozestup. Oproti modelu S300 se i lépe mačkají obě kontextové klávesy, boky telefonu nejsou v případě novinky tak vystouplé, jak tomu bylo u Samsungu S300. Klávesnice je jasně modře a rovnoměrně podsvícená a má obvyklý počet kláves.

Telefonování – kdo pak to volá?

Samsung E600 je prvním modelem výrobce na našem trhu, který umí zobrazit fotografii volajícího při příchozím hovoru (myšleno opravdovou fotografii, ne jen obrázek ze předdefinovaného seznamu v telefonu). Fotografie se ukáže jak na menším vnějším displeji, tak případně i na hlavním. Přes fotografii se pak zobrazí jméno volajícího. Fotografii lze přiřadit každému kontaktu a to i v případě více kontaktů u jednoho jména.

Samsung E600 pojme 1000 záznamů do své paměti. Toto je konečné číslo, pokud ke každému jménu přiřadíte 10 čísel, celkem se do telefonu vejde jenom sto jmen. Telefon ale umí pracovat zároveň s pamětí v přístroji a na SIM kartě. Kontakty lze třídit do deseti skupin volajících, u kterých lze měnit jejich názvy, vyzváněcí melodie, tóny SMS a grafický symbol. Kontakty lze kopírovat a lze je i odesílat pomocí SMS. Přes infraport to není možné.

Na příchozí hovor telefon upozorní buď vyzváněcí melodií, nebo vibracemi, případně obojím nebo jen diodou. Vyzváněcí melodie jsou šedesátičtyřhlasé, velmi kvalitní a případně také velmi hlasité. Od výrobce je v telefonu přednastavenou velké množství nejrůznějších melodií, oproti předchozím modelům jich je několik nových a neoposlouchaných. Do telefonu lze nahrát libovolnou melodii ve formátu SMAF, pro jejichž přípravu je určen například program PsmPlayer.

Samsung E600 je třípásmový (GSM 900/1800/1900 MHz). Zvuk ve sluchátku je čistý a dostatečně hlasitý, bez výhrad je i citlivost mikrofonu. Citlivost telefonu na signál se nám subjektivně zdála velmi dobrá.

SMS, EMS a MMS

SMS zprávy se na Samsungu píší velmi dobře. Klávesnici jsme již pochválili v jedné z předchozích kapitol a to samé platí i o displeji. Použitý font při psaní a čtení SMS je dostatečně velký, na displej se ho vejde pět řádků.

Český slovník T9 nepoužívá diakritiku, což je dobře (platí to pro všechny Samsungy s tímto typem menu, u druhé varianty menu naopak T9 používá českou diakritiku). Slovník umí už z výroby překvapivě hodně slov, další lze přidávat. Jedna zpráva může být dlouhá až 1000 znaků. Do zpráv lze vkládat obrázky a melodie – telefon podporuje zprávy EMS. Text lze i formátovat.

Do paměti telefonu se vejde 200 SMS. Praktické je jejich mazání. Telefon nabízí několik variant, jak zprávy hromadně vymazat. K dispozici jsou i libovolně editovatelné šablony.

V případě zpráv MMS nabízí Samsung standardní editor, který je přehledný. Do zpráv lze vkládat vše, co telefon podporuje. Jediné co nelze vložit, jsou videa. Zpráva může mít několik stránek, a její velikost může být až 100 KB. V případě příchozích zpráv ale telefon přijme jen zprávu do 50 KB. Pro MMS je v paměti telefonu vyhrazena paměť o velikosti cca 1,4 MB.

Fotoaparát – uvidíte se na displeji

Samsung E600 má integrovaný fotoaparát. Jeho objektiv je umístěn nad vnějším displejem. Má to svůj důvod. S telefonem lze totiž fotografovat i v zavřeném stavu, obraz pak lze kontrolovat na vnějším displeji. Výsledek není vůbec špatný (mnohem lepší, než u modelu E700), navíc pomocí levé boční klávesy lze korigovat jas a obraz přibližovat. Ikony na displeji vás navedou. Pravá boční klávesa slouží pak slouží k aktivaci fotoaparátu a také funguje jako spoušť.

Fotografování se zavřeným telefonem slouží především pro pořizování autoportrétů. Pro běžné fotografování je nutné telefon otevřít, na hlavním displeji je toho mnohem víc vidět. Ikony na displeji napoví, jak korigovat jas a jak použít zoom. Další funkce se skrývají pod pravou kontextovou klávesou. Nastavit lze rozlišení snímku (čtyři varianty), maximální rozlišení je 640 x 480 obrazových bodů (VGA). Vybírat můžete i ze čtyř variant kvality snímku, zvuku uzávěrky a také základní označení snímků při ukládání.

K dispozici je i několik režimů. Vedle běžného a nočního i sériové snímání (dvě rychlosti, 6 až 15 snímků) a rozdělený snímek, kdy se do jednoho snímku vejdou čtyři záběry. K dispozici je i sedm efektů a také rámečky, které ale lze aplikovat jen na snímky v malém rozlišení. Obrázky lze v fotogalerii prohlížet v náhledu po čtyřech, nebo v plném zobrazení přes celý displej. Paměť telefonu na fotografie má kapacitu přes 5 MB.

Video – taková malá kamera

Na rozdíl od fotoaparátu lze videonahrávky pořizovat jen s otevřeným telefonem. Při natáčení není k dispozici žádná další volba, jen natáčet. Jedna videonahrávka může být dlouhá maximálně 20 sekund. V tomto případě má asi 400 KB. Celková paměť telefonu pro videonahrávky je přibližně 3 MB, takže několik videí se do paměti telefonu vejde. I u videonahrávek je k dispozici menu s náhledem po čtyřech nahrávkách a u každé si lze prohlédnout jak je velká a jak dlouhá.

Další funkce – Java & company

Telefon lze k počítači připojit buď pomocí kabelu, nebo infraportu. Druhý případ jsme vyzkoušeli a nesetkali jsme se s žádnými problémy. Pro komunikaci s počítačem je určen program Easy GPRS ve verzi 2.1.8 nebo vyšší. Software by měl být k telefonu přibalen, případně je volně dostupný na internetu. Z telefonu lze stahovat fotografie i videa (u testovaného vzorku se nám ale videa stáhnout nepodařilo), lze se připojit na internet a je možné synchronizovat adresář a další údaje. Do telefonu lze nahrávat obrázky a melodie.

Samsung E600 má GPRS třídy 10, Wapový prohlížeč je ve verzi 1.2.1. GPRS funguje bez problémů a žádný zádrhel jsme neobjevili ani při použití Wapu. V tomto případě je nevýhodou relativně malý displej.

Telefon nabízí i další standardní funkce, jako je kalendář s měsíčním náhledem, několik samostatných budíků, převodník měn, kalkulačku a diktafon. V jeho případě je ale k dispozici jen 100 KB paměti. Pro obrázky a melodie je k dispozici 600 KB a pro Java hry dalších 500 KB. Paměť telefonu není sdílená, její celková kapacita je asi 10 MB.

V Samsungu najdeme i slušnou paletu Java her. Java ale není ve verzi 2.0, jak je tomu dnes u mnoha konkurenčních telefonů. Do přístroje lze nahrávat další hry jen přes Wap, z počítače to není možné. V testovaném vzorku bylo šest her, kolik jich ale bude v prodejní verzi netušíme. Až na hru SpruceDriver se jednalo o dobře známé hry i z jiných modelů výrobce.

Sečteno a potrženo

Samsung E600 je atraktivní multimediální véčko, které toho umí poměrně dost. Pochvalu zaslouží oba barevné displeje, kvalitní je i celkové zpracování. Design nepřináší nic nového, komu by se nelíbil, může si počkat na mnoho obdobných modelů, které Samsung chystá.

Příjemným překvapením je cena nového Samsungu. Pultová cena je 9 900 Kč včetně DPH, což je velmi přijatelná částka. Na trhu sice lze najít lépe vybavené a možná i levnější mobily, Samsung navíc přidává styl a druhý barevný displej. Samsung E600 by mohl být velmi úspěšný model.

Druhou část recenze Samsungu E600 najdete zde.