Samsung E530 – ženy už nemusí dělat kompromisy

Mobil určený ženám není dnes nic výjimečného. Většinou se ale jedná o mobil s jen průměrnou výbavou, kde je hlavní důraz kladen na design. Proč ale zákaznice šidit a nabízet jim jen hezké balení a poloprázdný obsah? Řekli si u Samsungu a připravili první nekompromisní dámský mobil, model E530.

Samsung E530 má design jasně nasměrovaný pro dámské publikum. Navíc má velmi bohatou výbavu, v které nechybí nic podstatného. Ve své podstatě se jedná po funkční stránce o identický mobil s modelem E720. Rozdílů je minimum, tím nejpodstatnějším je nové menu „Svět žen“, které běžný model E720 nemá. Příjemným překvapením na závěr je pak příznivá cena novinky.

I z tohoto důvodu se v dnešní recenzi modelu E530 budeme často odkazovat na recenzi modelu E720. Pokud nějakou informaci v této recenzi nenajdete, nahlédněte do recenze modelu E720.

Vzhled – obliny a pruhy

Když dámský mobil, tak také tak musí vypadat. V tomto směru novému Samsungu E530 nelze vůbec nic vyčíst. Je zaoblený a navíc dvoubarevný. Celkem výrobce připravil pět barevných variant, na našem trhu budou ale k dispozici dvě. Malinová, která kombinuje růžovou a fialovou barvu. Druhou variantou je bílo oranžová. Po malinové verzi asi nikdo jiný než ženy nesáhne, druhá varianta je víc unisex.



Oranžovo-bílá varianta telefonu. Fotografie pocházejí z veletrhu CeBIT 2005.

Design telefonu je nápaditý, jedná se o jeden z nejzajímavější mobilů na trhu. Přední i zadní strana telefonu je výrazně zaoblená, v bocích je pak telefon prohnutý, aby se dobře otvíral. Naopak po hmatu lze jen stěží rozeznat kde je vršek a kde spodek, navíc ve spodní části k sobě obě strany telefonu perfektně přiléhají a telefon zde moc dobře rozevřít nejde.

Výrazným prvkem designu je barevné provedení. Větší část malinové verze je světle růžová, u druhé varianty pak bílá. Přes celou přední a spodní část zavřeného přístroje se táhne široký pruh v kontrastní barvě. V prvním případě fialový, v druhém sytě oranžový. U otevřeného telefonu tyto kontrastní pruhy přesahují jen o malý kus. Ve stejné barvě je pak stylově vyvedeno potvrzovací tlačítko. Zajímavý design má i klávesnice, která sice na první pohled nevypadá na šampióna pro psaní SMS, je ale vynikající.

Nevýhodou zakulaceného designu je, že se otevřený telefon na stole houpe jako kolébka. Použité materiály jsou perfektní, stejně jako povrchová úprava. U testovaného vzorku ale neseděla úplně přesně baterie. Papírek pod ní tento problém vyřešil. Samsung E530 je poměrně malý a lehký mobil. Jeho rozměry jsou 86 x 42 x 26 mm a jeho hmotnost je 86 gramů.

Baterie – opět jiná nabíječka

Nepodařilo se nám zjistit, jakou kapacitu má standardní Li-Ion baterie, kterou výrobce v modelu E530 použil. Neznáme ani údaje, kolik podle něj telefon na příjmu vydrží. V našem testu, který zahrnoval zhruba 45 minut hovoru, několik odeslaných SMS a použití Bluetooth pro osobní HF sadu, vydržel telefon na příjmu tři dny bez vypínání na noc. To je poměrně slušný výsledek, testovaný vzorek byl nový a jen jednou nabitý.

Samsung E530 má jiný systémový konektor než další modely výrobce. Je zhruba stejně široký jako u starších modelů, ale koncovka je jiná. Nelze použít ani nabíječku z modelu E720, který má konektor širší.

Displej – dva barevní krasavci

Samsung E530 má, stejně jako model E720, dva barevné displeje. Hlavní je typu TFT, vnější pak používá technologii OLED. Hlavní displej se od displeje modelu E720 nikterak neliší. Má rozlišení 176 x 220 obrazových bodů a dokáže zobrazit 262 000 barev. Je to špičkový displej s výborným jasem i kontrastem. Lze u něj nastavit jas, délku podsvícení včetně podsvícení v úsporném režimu a dle libosti jej lze vylepšit libovolnou tapetou včetně fotografie a na výběr jsou i čtyři barevná schémata.

Vnější displej má menší rozlišení než vnější displej modelu E720. Má rozlišení 80 x 64 obrazových bodů a dokáže zobrazit 65 000 barev. Horní část displeje je monochromatická a trvale zobrazuje informace o čase, síle signálu, stavu baterie a případně o tichém režimu a došlé zprávě. Zbytek, tedy zhruba dvě třetiny displeje, je barevný a svítí jen po omezenou dobu. Tato část displeje umí zobrazit tapetu, fotografii volaného a displej je možné použít i jako hledáček fotoaparátu. Nevýhodou tohoto řešení je informace o zmeškaném hovoru. Tu zobrazuje jen barevná část displeje a informace tak není vidět, dokud se displej nerozsvítí. To je možné pomocí boční klávesy, nebo otevřením telefonu.

Ovládání – menu s ornamenty

Ovládání je u modelu E530 téměř stejné, jako u dobře známého Samsungu E720. Zásadní rozdíl je jen v absenci trojice kláves pod vnějším displejem, které u modelu E720 slouží pro ovládání MP3 přehrávače a fotoaparátu. MP3 přehrávač u dámského modelu E530 nehraje u zavřeného telefonu a v případě fotoaparátu nelze nastavovat některé parametry, fotografovat ale lze i se zavřeným přístrojem.

Styl ovládání je stejný. Do menu se vstupuje levou kontextovou klávesou, pravá je v pohotovostním režimu vyhrazena vyhledávání v telefonním seznamu. Potvrzovací klávesu uprostřed ovládacího kříže lze použít až v menu a v některých případech funguje i jako další kontextová klávesa. Menu má stejné rozvržení jako u modelu E720, hlavní menu je ikonové, hlouběji zanořené menu jsou textové a vertikálně řazené. Velmi často lze v těchto menu nastavovat některé parametry přímo – nabídka je v horizontálním směru. Novinkou jsou i vyskakovací okna s volbami, které se dále rozvětvují.

Ovládání telefonu je velmi snadné a intuitivní, pár drobností lze vytknout, třeba některá potvrzení při mazání zpráv, nebo rozřazení některých položek. Zásadní chybu jsme ale neodhalili. Menu je rychlé a jelikož se jedná o dámský mobil, je na výběr několik grafických motivů s ornamenty, které menu dokrášlí. Není to příliš rušivé a je to stylové.

Fotogalerii menu telefonu najdete zde. Jedná se o menu modelu E720, vyjma fotografií uvedených v této recenzi se ale nikterak neliší od menu nového Samsungu E530.

Telefonování – jako po drátku bez drátu

Jedinou výtkou, kterou nyní nový Samsung počastujeme, je absence hlasitého handsfree, které je v telefonech této kategorie dnes již standardem. Proč v tomto modelu, stejně jako například u Samsungu E720 není, to netušíme. Jiné modely výrobce hlasité handsfree mají.

Kdo nechce při telefonování držet telefon u ucha, může sáhnout po dodávané stereofonní HF sadě, nebo po Bluetooth sluchátku, které si ale bude muset dokoupit. Bluetooth funguje u všech nových Samsungů zcela bezchybně, v případě HF sady i se sluchátky jiných výrobců. Zvuk je perfektní, což platí i při telefonování s přístrojem u ucha.

Inovace, a nutno podotknout že velmi příjemná, je v seznamu volání pod zeleným tlačítkem. Při jeho stisku se zobrazí všechny uskutečněné a zmeškané hovory včetně rozlišení a jejich počtu u jednotlivých čísel. Stačí ale v tomto seznamu listovat horizontálním směrem a okamžitě je k dispozici samotný seznam přijatých, uskutečněných a zmeškaných hovorů.

Telefonní seznam pojme 1 000 vícepoložkových kontaktů. Ty lze přijímat a odesílat pomocí Bluetooth a třídit je do libovolného počtu skupin volajících. Ke každému kontaktu lze přidat fotografii, která se zobrazí když dotyčný zavolá na vnějším displeji. Snadné je vyhledávání v seznamu, je k dispozici ihned po stisku pravé kontextové klávesy v pohotovostním režimu a vyhledávat lze až podle sedmi znaků. Vyzváněcí melodie jsou polyfonní šedesátičtyřhlasé, použít lze ale jakoukoliv skladbu formátu MP3, klidně v celé délce.

SMS, MMS a e-mail

Při psaní SMS nám Samsung E530 žádné nepříjemné překvapení nepřipravil. Český slovník T9 může i nemusí psát s diakritikou, záleží jen na potřebách majitele. Navíc již lze slovník trvale deaktivovat, ne jako u starších modelů před každým psaním SMS. Do zpráv lze pohodlně vkládat objekt v rámci zpráv EMS, naopak zadávání některých znaků je u slovníku T9 zbytečně komplikované. Do paměti telefonu lze uložit až 200 zpráv, mazat je následně lze i najednou.

Editor MMS je přehledný a je úplně stejný, jako u modelu E720. Jedna zpráva může mít až 300 KB, případně jen 100 KB, to podle nastavení a schopností operátora. Vkládat lze veškerý multimediální obsah a paměť telefonu pojme MMS o velikosti 3 MB.

Přestože se jedná o stylový mobil, má Samsung E530 i e-mailový klient. Podporovány jsou protokoly POP3, IMAP4 a SMTP. Odesílaná zpráva může mít až 250 KB, příchozí pak ještě o 50 KB více. Zprávy lze stahovat automaticky (hlavičky nebo celé zprávy), lze nastavit i jednoduché blokování nežádoucích zpráv. Nevýhodou je, že si telefon moc nerozumí s českou diakritikou.

Kancelář – nic podstatného nechybí

Ta ze zákaznic, která si nový Samsung E530 pořídí, si jej jistě bude pochvalovat za jeho kancelářské funkce. Ráno nezaspí, budík je totiž velmi dobře zpracovaný, nabízí tři nezávislé časy buzení. Kalendář má denní, týdenní i měsíční náhled, týden začíná pondělkem a dny jsou již označeny česky. Lze zadat jednu ze čtyř kategorií poznámek: Rozvrh, Narozeniny, Poznámky a Provést – u každé se do telefonu vejde až 100 záznamů. Záznamy lze třídit, zobrazí se všechny zmeškané akce a vše lze najednou vymazat. Praktické je zobrazení, u kterého je vidět vše na jedné obrazovce.

V telefonu jsou i stopky, časovač, kalkulačka, převodník fyzikálních veličin a hlasový zápisník s maximální délkou nahrávky až jedna hodina. Telefon disponuje GPRS třídy 10, EDGE chybí, to má ze Samsungů zatím jen model D500e. K počítači lze telefon připojit přes datový kabel, který je ale nutné dokoupit, nebo pomocí Bluetooth. Synchronizační software je stejný jako pro model E720 a je zdarma k dispozici na stránkách výrobce. Paměť telefonu má kapacitu 80 MB. To pro veškerý multimediální obsah bohatě stačí, jen pro MP3 to může být málo. Ale jedna deska se do telefonu s přehledem vejde.

Zábava – hudba nebo fotky?

Telefon má megapixelový fotoaparát, který vedle statických fotografií umí nahrávat i videosekvence v CIF rozlišení, což je nadstandardní a mnoho jiných mobilů to neumí. Kvalita snímků z fotoaparátu je průměrná, není zde žádný rozdíl oproti fotoaparátu v modelu E720. Fotoaparát nabízí množství efektů a rámečků, k dispozici je několik rozlišení snímku, úrovní kvality a také sériové snímání. Galerie je poměrně přehledná, ale jen v jejím případě není mobil zrovna rychlík. Kvalita videonahrávek je perfektní, lepší budete dnes hledat jen s obtížemi. Délka videonahrávky je neomezená, nechybí ani možnost nahrávat se zvukovým doprovodem.

MP3 přehrávač nabízí standardní funkce a oproti modelu E720 hraje jen pokud je přístroj otevřený. To je hodně nedomyšlené, proč tomu tak je, netušíme. Navíc MP3 přehrávač neumí hrát na pozadí. Jinak je ale přehrávač přehledný a jeho ovládání je snadné. Telefon umí hrát nahlas, zvuk je však jen průměrný a je monofonní. Do sluchátek je to lepší - poslech je stereofonní, ale chybí možnost připojení libovolných sluchátek. Sluchátkový konektor telefonu je netypický, vypadá jako mini USB konektor, ale je to jen zdání.

Telefon samozřejmě umí i Javu. V telefonu jsou předinstalovány čtyři hry: logická Bobby Carrot, akční Airship Racing a ArchAngel a sportovní Freekick. Další lze doinstalovat přes Wap, v telefonu je pro Java aplikace 4 MB volného místa.

Svět žen – potěší, pobaví i upozorní

Jestliže je Samsung E530 mobil pro ženy, nesmí v něm chybět ani speciální funkce jen pro ně. Složka Svět žen je v menu aplikací a skrývají se v ní některé dosud nevídané funkce. První je Typ vůně, což je editor který vás provede několika otázkami a odměnou vám bude informace, jaký typ vůně je pro vás ten pravý. Jednoduše řečeno, je to kravina, kterou každý zkusí jen jednou.

Další funkcí je bioritmus. Zobrazuje se aktuální den, nebo celoměsíční bioritmus. Stačí zadat datum narození, případně aktuální datum a výsledkem jsou křivky fyzické, citové a intelektuální hodnoty pro dané období. Denní výsledek lze i odeslat pomocí SMS, lze tak každodenně obdarovat přítelkyni jejím kondiciogramem. František Koudelka by měl jistě radost, někdy je výsledek tristní.

Poměr výšky a hmotnosti prozradí aktuální BMI (Body Mass Index), pokud je výsledek špatný, může majitelka telefonu ihned začít počítat kalorie v kalendáři k tomu určenému. Aplikace je to propracovaná, přehled je v měsíčním náhledu, u konkrétního dne je ukázán celkový počet spálených kalorií. Zajímavá je také aplikace nákupní taška, do které si lze připravit až pět virtuálních košíků s plánovaným nákupem. Ta, která si pamatuje ceny položek, bude odměněna i předběžnou sumou za celkový nákup. Se Samsungem lze i šetřit. Nutno dodat, že sepsání nákupu na papírek je asi desetkrát rychlejší, ovšem nikoliv tak stylové.

Poslední dámskou aplikací, kterou Samsung E530 nabízí, je Růžový harmonogram, nebo-li menstruační kalendář. Detaily netřeba rozvádět, výsledek je velmi detailní a tak lze Samsung vyhlásit jako nejlepší mobil z výroby připravený pro plánování porodnosti.

Sečteno a podtrženo

Proč ho koupit? Design

Výbava

Styl Proč ho nekoupit? Design jen pro dámy

Absence paměťových karet Kdy? Od 1. 8. 2005 Za kolik? 9 490 Kč včetně DPH

Samsung E530 je první dámský mobil, který nemá jen pěkný design, ale také něco umí. Naopak, on toho umí opravdu hodně, téměř to samé, co top model E720 . Chybí jen možnost ovládat MP3 přehrávač u zavřeného telefonu a ve stejném režimu některé funkce fotoaparátu.

Je to špičkový mobil se zajímavým designem, po kterém asi muž nesáhne, ale u žen by mohl zabodovat. Výhodou je cena, která je stanovena na 9 490 Kč, což je o trochu méně, než u modelu E720. Poměr cena výkon je velmi dobrý.

Konkurenci nový dámský Samsung téměř nemá. Pár mobilů určených pro ženy na trhu je, ale žádný nemůže novému Samsungu konkurovat výbavou. Asi nejblíže je Siemens CL75 a na podzim by mohla Samsungu konkurovat i Nokia 6111. Ta ale není ryze dámským mobilem.