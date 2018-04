První informace: nové Samsungy střední třídy se budou jmenovat E5 a E7

Podobně jako u modelové řady A, do níž patří i vůbec první samsungy s celokovovým tělem (více zde), značí i v případě modelové linie E jihokorejský výrobce vyšší číslovka lepší parametry. O výbavě chystaných novinek informoval server SamMobile.com.

E5 dostane pětipalcový displej s rozlišením HD (720 × 1 280 pixelů), což při dané úhlopříčce znamená jemnost zobrazení 293 bodů na palec. Obrazovka typu Super AMOLED je potom zárukou prémiové kvality s pověstným vysokým kontrastem a sytostí předváděných barevných odstínů.

Dostatek výkonu k provozu Androidu v nejnovější verzi 5.0 Lollipop zajistí čtyřjádrový Qualcomm Snapdragon 410 s taktem 1,2 GHz a 2 GB operační paměti. Grafickou jednotkou je Adreno 306. Tento čipset určený pro telefony střední cenové hladiny podporuje i 64bitové instrukce, který „pětkový“ android již dokáže využít.

Systém samozřejmě nebude v čisté podobě, vyroste nad ním komplexní uživatelské rozhraní Touch UX. To tradičně zabere značný prostor z vnitřní 16GB paměti, kterou však bude možné rozšířit paměťovou kartou. Hlavní fotoaparát má být osmimegapixelový, čelní si pak poradí nejvýše s 5MPix autoportréty. Dodavatelem energie bude akumulátor kapacity 2 300 mAh. Přesné rozměry telefonu zatím neznáme, jistá je však tloušťka pouhých 6,9 mm. Hmotnost se pak zastavila na rovných 140 gramech.

Vybavenější E7 charakterizuje 5,5palcový Super AMOLED panel, avšak rozlišení shodné s modelem E5 (720 × 1 280 bodů) znamená o něco horší jemnost (267 PPI). Velikost panelu je na pomezí chytrých telefonů a phabletů, a tak je jisté, že E7 nebude právě kompaktním přístrojem. Půdorys je 77 × 152 mm, tloušťka pak 7,2 mm.

Použita je stejná čipová sada od Qualcommu, neměnné jsou i porce operační a uživatelské paměti. Hlavním vylepšením oproti E5 tak kromě většího displeje spočívá v 13MPix hlavním fotoaparátu, pro přední pak zůstávají maximem 5MPix momentky. Značně lepší by pak mohla být výdrž telefonu, akumulátor má totiž kapacitu 2 950 mAh.

Baterie by měly být v obou případech vyměnitelné jen v servisu. Zda i řada E dostane kompletní kovové tělo, není jisté. Nicméně nová firemní strategie Samsungu velí přinést prémiově zpracovaná šasi i do nižších cenových kategorií, takže přinejmenším obvodový rámeček by kovový být mohl. Zatím není jasné, kdy budou telefony oficiálně představeny, na pultech obchodů je tedy uvidíme nejdříve za několik měsíců.