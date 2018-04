Samsung E400 - první OLED displej míří na náš trh (první dojmy)

OLED displeje se v mobilních telefonech používají delší dobu. Nikoliv ale v těch nám dobře známých v GSM přístrojích, ale v asijských modelech pro standard CDMA a 3G v Jižní Koreji a Japonsku. Nyní míří na náš trh první přístroj pro sítě GSM vybavený tímto displejem, Samsung E400 (asi prvním telefonem s OLED displejem ale byla americká varianta Motoroly StarTac). Konkurenci mu zatím dělá jen kolega z korejského poloostrova, LG G7030, který se již prodává například v Rusku a je taktéž vybaven vnějším OLED displejem.

Jak vypadá OLED

O samotné technologii OLED (Organic Light Emitting Diods) displejů se dočtete v tomto článku, nyní se vám pokusíme zprostředkovat naše první dojmy z používání telefonu vybaveného tímto displejem. OLED displej by měl být lépe čitelný než klasický barevný displej, včetně aktivních (TFT) displejů, nemělo by mu vadit přímé sluneční světlo a výhodou by měl být i široký pozorovací úhel. Je tomu ale opravdu tak?

Svítí jen chvíli

V pohotovostním režimu na vnějším displeji Samsungu E400 nic neuvidíte, je černý. Pokud jej chcete aktivovat, musíte podržet jedno ze dvou bočních tlačítek, nebo otevřít a zavřít telefon. U otevřeného telefonu vnější displej nesvítí v žádném režimu. Displej nesvítí nikterak dlouho, podle nastavení uživatele je délka podsvícení v rozsahu 15 sekund až jedna minuta. Avizovaná úspornost tohoto typu displeje tedy nezajistila jeho trvalou aktivaci. V tomto směru si tedy OLED displej Samsungu E400 nikterak nezadá s barevným displejem modelů S200 a S300(m), které také svítí jen po omezenou dobu.

Skvěle čitelný

Jestliže nás zklamala krátká doba podsvícení displeje, tak proti jeho čitelnosti nemáme žádné výhrady. Displej je opravdu perfektně čitelný i na přímém slunci, pozorovací úhel je opravdu téměř 180 stupňů. Displej je inverzní (má tmavý podklad a světlejší text) a umí zobrazit 256 barev. Tolik jich ale nepotřebuje, při běžném provozu si vystačí se stěží dvacítkou odstínů. Barvy jsou ale extrémně jasné a výrazné.

Málo obrázků - hodně pohybu

Pokud očekáváte množství animací nebo obrázků, opět budete zklamáni. Displej většinou ukazuje jen hodiny, a to buď analogové nebo digitální. U analogových hodin si můžete vybrat ze tří variant. U jedné se při podržení bočního tlačítka krátce zjeví animace podzimního listí a jiné varianty se po chvíli hodiny změní v animovaný spořič s rybičkami. Animace ale trvá stěží 40 sekund, než displej zhasne. Více možností, ale bez obrázků, nabízejí digitální hodiny. Ty nezůstanou chvíli v klidu, tedy pokud si to přejete, a přejíždějí ze shora dolů, z leva doprava, odprostřed dolů a tak dále. Čísla v tomto režimu mění barvy a u digitálních hodin je i vidět stav baterie a síla signálu. U digitálních hodin je na výběr devět animací a tři rychlosti přehrávání. Displej se prezentuje i při příchozím hovoru, při příchozí zprávě a třeba při budíku. Jak to vypadá, si můžete prohlédnout v druhé části článku.

Má OLED budoucnost?

Určitě, OLED displeje budeme vídat na mobilech stále častěji. Zatím asi jen na vnějších displejích véček, na hlavní displeje se současné varianty s 256 barvami příliš nehodí, zákazníci by museli oželet obrázky a super barevná menu. Již jsme měli možnost vidět vnější OLED displej fungující i jako hledáček fotoaparátu, ale obraz pak vypadal jako s efektem solarizace. Technologie ale postupuje dál a s narůstajícím počtem barev se OLED displeje postupně přesunou i na hlavní displeje telefonů. Jsou opravdu skvěle čitelné, snad ale budou svítit déle než onu minutu v případě Samsungu E400. Přesný důvod tohoto opatření neznáme, asi ale půjde o úsporu energie

Jako S300

Vnější OLED displej je hlavním tahákem Samsungu E400. Ale jaký je samotný telefon? Na to je jednoduchá odpověď: až na drobné detaily a pozměněný design je k nerozeznání od dobře známého modelu S300. Výbava je úplně stejná, liší se jen některé obrázky na displeji a lehce pozměněná je i grafika obou variant hlavního menu telefonu.

Design přístroje je modelu S300 velmi podobný, novinka je ale o něco větší a i těžší. Rozměry má 90 x 45 x 23 mm a hmotnost je 94 gramů (oboje s větší baterií). Telefon je stříbrný, na přední straně má tmavě šedivý pruh a ve stejné barvě je i podklad funkčních kláves a okolí displeje. Kromě tmavě šedé barvy jsme viděli i modrou variantu. Díky větším rozměrům je klávesnice telefonu pohodlnější než u modelu S300, jinak tvarované jsou funkční klávesy, jejich počet a přibližné rozmístění ale nedoznalo změn.

Standardní výbava

Ve výbavě E400 najdete paměť na 500 kontaktů, 50 SMS, telefon podporuje skupiny volajících a zná češtinu v prediktivním slovníku T9. I další výbava je naprosto identická se Samsungem S300(m), pokud tedy chcete znát veškeré podrobnosti, doporučujeme vám naší podrobnou recenzi tohoto modelu. Drobné rozdíly v grafice menu a jeden řádek navíc na displeji můžete posoudit v druhé části tohoto článku, kde najdete 30 fotografií displeje Samsungu E100. Ještě dodejme, že hlavní displej telefonu má rozlišení 128 x 144 obrazových bodů, je tedy větší než u modelu S300 - úhlopříčka 44 milimetrů. Typ displeje je ale stejný STN UFB, tedy pasivní.

Displej určitě vyzkoušejte

Samsung E400 by se měl začít prodávat na podzim tohoto roku a zřejmě na trhu nahradí model S300. Předpokládanou cenu zatím neznáme, odhadujeme, že by měla kopírovat cenu modelu S300, tedy asi 12 až 14 000 Kč za nedotovaný telefon. Až tento nový Samsung uvidíte na pultech prodejen, neváhejte a nechte si předvést jeho vnější displej. Sami budete moci posoudit, jestli je „OLED budoucnost“ ta pravá i pro vás.