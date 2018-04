Samsung E400 - fotogalerie

Samsung E400 se asi stane prvním mobilem na našem trhu vybaveným OLED displejem. Předběhnout jej může asi jen LG G7030, které se na některých evropských trzích již prodává. OLED displej E400 najdete na vrchu telefonu. Umí zobrazit 256 barev a je inverzní. Kvalita zobrazení je perfektní, stejně jako čitelnost, a to za všech světelných podmínek. Displej ale svítí jen minutu (maximální doba) a zatím jej telefon nevyužívá na maximum. Možné animace si můžete prohlédnout na fotografiích.

Hlavní displej Samsungu E400 je pasivní ve verzi UFB STN a má rozlišení 128 x 144 obrazových bodů. Je o něco větší než u modelu S300 a vejde se na něj šest řádků textu.

Vnější displej může zobrazovat dvě varianty hodin. Analogové hodiny buď mohou být zobrazeny samostatně, nebo po pěti sekundách přejdou do spořiče s rybičkami (druhý obrázek). Třetí variantou je obrázek s listím, kterého se dočkáte jen při podržení bočního tlačítka. Obrázek na displeji vydrží jen zhruba dvě sekundy.

Animací se na vnějším displeji dočkáte i při příchozím hovoru (první fotografie), při zmeškaném hovoru, při příchozí zprávě (třetí obrázek) a animace vás čeká i při buzení.

V režimu digitálních hodin je na displeji vidět i stavový řádek zobrazující sílu signálu, stav baterie a případně i ikonku tichého režimu nebo budíku. U samotných hodin se barva mění, a to zcela náhodně.

U digitálních hodin si můžete vybrat z devíti různých režimů animací. Hodiny mohou cestovat zleva doprava, od prostřed nahoru nebo dolu a tak dále. Vybrat si můžete i rychlost animace. Někdy se pak na displeji můžete nadít velmi zajímavých údajů.

Menu telefonu je téměř identické s menu modelu S300 (popřípadě S300m a S200). Jiné jsou například animace v hlavním menu. Na obrázcích je stránková varianta menu.

Jiné animace jsou i v druhé variantě menu, rozdíly jsou ale opravdu jen kosmetické. V hlouběji zanořených položkách menu je vše při starém (ve srovnání s S300, S300m, nebo S200),jen některé položky mají přehozené místo. Obrázek na displeji v pohotovostním režimu může být s textem (operátor, čas, datum), nebo bez a u textu si můžete vybrat jeho barvu.

Trochu jiné jsou pevně předinstalované obrázky, které v telefonu najdete. Jsou pěkně barevné, animované, a pokud by se vám žádný z nich nelíbil, můžete si do telefonu nahrát libovolný jiný.

Do telefonu se vejde 500 telefonních čísel. Podle množství čísel u jednoho kontaktu zjistíte, kolik jmen se do paměti telefonu vejde. Kontakty lze třídit do deseti skupin volajících. U každé z nich lze nastavit vyzváněcí tón, tón pro SMS a grafický symbol. Pro snadnější ovládání telefon nabízí čtyři zkratky (čtyři směry kurzorového kříže) pro nejpoužívanější funkce. Na displej telefonu se vejde šest řádků textu.

Nastavení vnějšího OLED displeje je skoro věda. Nejdříve si musíte vybrat typ hodin, a pokud jste zvolili digitální hodiny, musíte zvolit typ animace a její rychlost. Maximální délka podsvícení vnějšího displeje je ale jen jedna minuta.

V testovaném Samsungu E400 byly čtyři hry: dvě pevné a dvě Java. Mezi ty první patří rozrážení zdi míčkem a automobilové závody. Java hry jsou populární Bowling a MidpMan.

Samsung E400 a klasický model - C100. Rozdíl v rozměrech obou telefonů je patrný na první pohled. Véčko je kompaktnější, ale nabízí větší displej a i větší klávesnici. V Evropě jsou ale zatím stále populárnější telefony klasické koncepce. Výhodou modelu C100 je i velmi příznivá cena. S E400 zatím nemůžeme srovnávat, jeho cena ještě nebyla stanovena.

Samsung E400 a přímý předchůdce, Samsung S300. Novinka je o něco větší, základní tvar je ale velmi podobný a rozdíl ve velikosti je v praxi nepatrný. Naopak, S300 je tak malý, že se s ním nepoměrně hůře pracuje. Klávesnice modelu E400 je pohodlnější.

