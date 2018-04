Samsung E330 – fotovéčko bez antény

Po několika vysouvacích telefonech, které jsme vám v poslední době představili, uvedl Samsung na trh nové véčko. Jmenuje se E330 a jedná se o telefon střední třídy. Samsung má ve svém portfoliu velké množství telefonů a jejich značení se stává poněkud chaotickým. Telefon svým designem navazuje na model X460 a naopak označením nejbližší véčko E300 toho s dnešní novinkou moc společného nemá.

Samsung E330 je vzhledově podobný modelu X460, má ale lepší výbavu. Ta se blíží výbavě nového vysouvacího modelu E630, který se začal s novým véčkem souběžně prodávat. Oba telefony jsou skoro stejně drahé, vysouvací Samsung E630 má větší paměť a je o něco lepší i v několika dalších drobnostech. Samsung E330 je lépe zpracovaný a všeobecně se asi bude více líbit.

Vzhled – jako vajíčko

Samsung E330 je výrazně zaoblené véčko. Má integrovanou anténu, čímž se stále zatím mnoho véček pochlubit nemůže. Může to být jedna z největších předností telefonu, mnoho zákazníků si véčka s integrovanou anténou žádá a trh jich mnoho nenabízí.

Telefon se na našem trhu prodává jen ve stříbrném provedení a asi ani nikde jinde v Evropě není jiná barevná kombinace k dispozici. Tmavě stříbrný je skoro celý telefon, jen ploška okolo vnějšího displeje je o něco světlejší. Zpracování je na tradičně velmi vysoké úrovni, opět se nám ale nelíbila nepřipevněná krytka systémového konektoru. Krytka konektoru HF sady již připevněna je.

Na první pohled vypadá telefon skoro stejně, jako model X460. Oba se od sebe liší jen v detailech. Trochu jiná je přední část telefonu, kde má model E330 větší displej, objektiv fotoaparátu a integrovaný blesk. Na pravém boku má navíc ještě tlačítko pro fotoaparát. Klávesnice je pak u obou telefonů stejná.

Rozměry Samsungu E330 jsou 87 x 46 x 23 mm a jeho hmotnost je 85 gramů. Telefon je tak jen o pár milimetrů větší, než model X460 a hmotnost je v jeho případě vyšší o 10 gramů.

Baterie – standardní výdrž

Standardní baterie dodávaná s telefonem má kapacitu 800 mAh. Telefon s ní podle výrobce vydrží na příjmu až devět dnů. V našem testu telefon vydržel na příjmu tři a půl dne s přibližně půl hodinou volání. Tato výdrž je průměrná a podobných výsledků jsme dosáhli i s jinými telefony značky Samsung. Výrobce pro tento model pravděpodobně baterii s vyšší kapacitou nenabízí.

Displeje – barevný tandem

Samsung E330 má dva barevné displeje. Oba jsou pasivní typu UFB a oba dokážou zobrazit 65 000 barev. Hlavní displej má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů, vnější displej má rozlišení 96 x 96 obrazových bodů.

K oběma displejům nemáme vážnější výhrady. Aktivní displeje u modelu E300 jsou sice lepší, ale nikoliv výrazně. Jas a kontrast je u obou displejů Samsungu E330 dostatečný, kontrast pak lze u obou nastavit. U hlavního displeje lze nastavit i délku podsvícení.

Nastavit lze i délku podsvícení a u obou displejů tapety. U hlavního to mohou být animace a obrázky přednastavené v telefonu, nebo nahrané do něj z počítače a samozřejmě i vlastnoručně pořízené fotografie. U vnějšího displeje si lze vybrat ze čtyř možností zobrazení hodin – jedněch digitálních a třech variant analogových hodin.

Vnější displej je čitelný jen při podsvícení, jinak na něm není nic vidět. Pro zjištění aktuálních informací stačí podržet boční klávesu, displej se rozsvítí. Vnější displej lze použít i jako hledáček fotoaparátu. U hlavního displeje pak lze nastavit barevné schéma menu, na výběr jsou čtyři možnosti. Jednou za zhruba sedm sekund může probliknout systémová dioda, která se skrývá v okénku blesku. Není příliš intenzivní a lze ji jen zapnout a vypnout, barvu zvolit nelze.

Ovládání – to už známe

Ovládání telefonu je stejné, jako například u modelu E800 s kterým má novinka i stejně graficky provedené menu. Hlavní menu je ikonové, další položky jsou již jen textové a vertikálně řazené. Prostřední tlačítko ovládacího kříže není v tomto případě potvrzovací, slouží jen pro vstup na Wap a to jen v pohotovostním režimu. Jinak je k ničemu, pouze u Java her s ním lze potvrzovat položky.

Pro ovládání telefonu tak slouží dvě kontextové klávesy, levá pro vstup do menu a ve většině případů pro potvrzení volby. Pravá slouží v pohotovostním režimu pro vstup do menu telefonního seznamu, jinak je většinou určena pro návrat o úroveň zpět. Někdy tuto funkci přebírá korekční klávesa „C“, kterou je v některých případech nutné pro tento úkon chvíli podržet.

U ovládacího kříže jsou k dispozici čtyři přednastavené zkratky, pro každý z jeho směrů jedna. V menu pak lze nastavit, zda bude kryt telefonu aktivní a jestli boční klávesa u příchozího hovoru po stisknutí ztiší vyzvánění, nebo hovor zavěsí. Samotná klávesnice je na pohled efektní. V praxi ale moc pohodlná není, klávesy co mají být v jedné řadě, v ní nejsou, jsou trochu přesazené.

Telefonování – integrované handsfree

Samsung E330 se může pochlubit integrovaným handsfree. Po navázání spojovacího tónu jej stačí aktivovat pravou kontextovou klávesou. Reprodukce přes handsfree je dostatečně hlasitá a zvuk je čistý. Telefon k tomuto účelu nabízí v menu položku „čistota hlasu“ žádný výrazný rozdíl jsme po její aktivaci ale nezaznamenali. Žádných výhrad nemáme ani k reprodukci při běžném telefonování, nebo při použití osobní HF sady, která se s telefonem dodává. Jen pro upřesnění, konektor HF sady je kulatý, jako mají starší modely výrobce. U jiných nových modelů nyní Samsung používá konektor který se podobá mini USB konektoru.

Telefonní seznam přístroje pojme 1 000 vícepoložkových záznamů. Co jedno jméno, to jedna položka v seznamu bez ohledu na počet uložených záznamů u konkrétního jména. Ke každému kontaktu lze přiřadit několik telefonních čísel, e-mailovou adresu, poznámku, obrázek nebo fotografii a vyzváněcí melodii. Fotografie se zobrazí při příchozím hovoru na obou displejích telefonu. V telefonu je i deset skupin volajících, v případě tohoto modelu pojmenovaných. To lze ale změnit, ne každému se bude líbit třeba položka milenci. U skupin lze nastavit melodii a obrázek. Telefon umí kontakty kopírovat a umí najednou pracovat se seznamem na SIM a v telefonu.

Polyfonní melodie, které telefon nabízí, jsou čtyřicetihlasé a kvalitní. Melodie nahrané v telefonu jsou ale známé z mnoha starších modelů výrobce. Další si sice můžete do telefonu nahrát, ale buď přes Wap, nebo když si dokoupíte datový kabel. Telefon totiž nedisponuje infraportem.

Zprávy – můžeme pochválit

V případě psaní SMS nemáme k telefonu žádné výhrady. Telefon při psaní odpočítává znaky a i ukazuje, kterou zprávu již píšete. Navíc si lze zvolit, jestli v případě slovníku T9 budete psát s diakritikou nebo bez ní. Komu háčky a čárky vadí, nemusí se obávat, že by se mu jedna SMS smrskla na 70 znaků. Do paměti telefonu se vejde 200 SMS, což je také dostatečná kapacita. Zprávy lze mazat najednou, podle několika parametrů. Telefon podporuje zprávy EMS, takže lze přidávat obrázky a melodie a text lze formátovat. Nechybí ani doručenky.

V případě multimediálních zpráv dokáže telefon přijmout a odeslat zprávu až do velikosti 95 KB. Editor MMS je přehledný. Do zpráv lze přidávat obrázky, melodie, fotky a zvukové záznamy. Přímo z editoru lze pořídit fotografii a také hlasovou poznámku. Do paměti telefonu se vejde 150 multimediálních zpráv.

Fotoaparát – mnoho efektů

Samsung E330 má integrovaný fotoaparát s maximálním rozlišením 640 x 480 obrazových bodů, tedy VGA. K dispozici jsou i menší formáty fotografií, třeba ten, který se hodí pro zprávy MMS. V plném rozlišení se totiž do MMS vejde většinou jen jedna fotografie. Nastavit lze i kvalitu fotografie ve čtyřech krocích, zvuk uzávěrky, přednastavený název pro fotografie a také lze nastavit, zda se blesk bude aktivovat automaticky, nebo jen na přání.

Při snímání je k dispozici několik režimů. Noční je běžný, specialitou Samsungu je sériové snímání. V nabídce jsou dvě rychlosti snímání, u každé s dvojím počtem snímaných fotografií. Maximálně jich lze pořídit až 15. Fotografie jsou ale v nižším rozlišení.

Ještě před snímáním si můžete vybrat jeden z mnoha efektů, které jsou známé i z jiných modelů výrobce. V nabídce jsou i rámečky a samospoušť. Integrovaný blesk je účinný jen na krátkou vzdálenost. Může posloužit i jako intenzivní lampička. Kvalitu pořízených fotografií můžete posoudit v druhé části recenze.

Další funkce – dvouhodinový záznamník

Samsung E330 disponuje GPRS třídy 10, které lze použít jak pro Wap (verze 2.0), tak jako datový modem. K počítači je ale možné telefon připojit jen pomocí kabelu, infraport u tohoto modelu chybí.

Kdo dává přednost zábavě, může si v telefonu užívat Javy. Předinstalovány jsou jen dvě dobře známé hry: koulovaná a seřazování kuliček. Další hry a aplikace lze do telefonu stáhnout přes Wap a místa je na ně v přístroji opravdu hodně, celé 3 MB. To je mnohem víc, než nabízí jiné modely výrobce.

Kdo dává přednost praktickým funkcím, bude potěšen z diktafonu. Ten umožňuje záznam až do zaplnění celé volné paměti telefonu. Ta má kapacitu zhruba 6 MB a tak lze pořídit záznam dlouhý přes dvě hodiny. Nahrávat lze i hovor, volbu najdete v menu při aktivním hovoru. Diktafon nabízí možnost nahrávek pro MMS.

Standardní je kalendář s měsíčním náhledem, kde týden začíná nedělí. Jedna poznámka může mít až 100 znaků a lze k ní přiřadit alarm. V náhledu kalendáře se zobrazuje, kolik akcí které kategorie na vás aktuálně čeká. Kalkulačka je jednoduchá, potěší propracovaný převodník nejrůznějších fyzikálních jednotek. Telefon má i stopky a odpočítávač. Nabídka je tedy docela slušná.

Sečteno a podtrženo

Samsung E330 je pohledné véčko s integrovanou anténou. Není nejlevnější, stojí 8 990 Kč (doporučená cena s DPH, na internetu jistě nakoupíte levněji). Téměř stejnou cenu má i další novinka, model E630 (9 490 Kč). Ten má větší paměť, dostanete k němu další handsfree a má navíc skladatel melodií. Model E330 je ale lépe zpracovaný a pravděpodobně se bude líbit především ženám. Naopak model E630 se bude více líbit mužům, výrobce tento model i takto koncipoval.

K Samsungu E330 mnoho výhrad nemáme. Měl by mít potvrzovací tlačítko uprostřed ovládacího kříže, chyběl nám infraport a někomu jistě bude vadit, že na vnějším displeji není nic vidět, pokud je nepodsvícený. Případní zájemci o tento model mohou volit i o tisícikorunu levnější Samsung E300, který je podle nás lepší, než dnešní novinka.

Druhou část recenze Samsungu E330 najdete zde.