Samsung E300 – první revolucionář v ovládání (recenze)

Samsung E300 je nové véčko výrobce s integrovaným fotoaparátem a dvěma barevnými displeji. Telefon existuje v několika verzích, které se od sebe liší designem a trhem, pro který jsou určené. Model E317 vypadá stejně jako námi testovaný model, je ale určen pro severoamerický trh, podporuje písma GSM 900 a 1900 MHz. Model E315 má trochu jiný design přední části a je také určen pro dvě výše zmíněná pásma GSM. Stejně pak vypadá model E310, který podporuje pásma 900 a 1800 MHz, ale je určen pro Asii. V Evropě se tedy bude prodávat jen model E300.

Novinka je vedle výbavy zajímavá především mírně pozměněným menu. Výrobce se poučil z kritiky zákazníků a u tohoto modelu již lze tlačítko uprostřed ovládacího kříže použít jako potvrzovací klávesu.

Vzhled – další zaoblené véčko

Samsung E300 nepřináší po stránce vzhledu nic nového. Je to další zaoblené véčko, které si zákazník může zapamatovat jen podle charakteristické černé plochy okolo předního displeje. Jinak telefon trochu připomíná model E100 a i některé další Samsungy. Průměrné jsou jeho rozměry: 83 x 46 x 23 milimetrů a jeho hmotnost je 95 gramů.

Telefon nemá integrovanou anténu, ta jeho je poměrně velká, ale pohledná. Hezkým detailem je posuvný kryt konektoru HF sady na vrchu telefonu. Naopak kryt systémového konektoru není k přístroji přichycený, takže jej raději uložte do krabice, jinak ho už nenajdete. Zpracování je tradičně na špičkové úrovni a kvalitní jsou i použité materiály.

Klávesnice telefonu má tradiční tvar i rozvržení kláves a směle jí můžeme prohlásit za ergonomickou. Potvrzovací klávesa uprostřed ovládacího kříže sice stále nese označení „i“ pro vstup na Wap, to je ale jen klamání tělem. Klávesa je větší, než u jiných modelů výrobce, také ji budete docela často používat. Testovaný telefon byl, až na část čelní plochy, celý stříbrný, výrobce ale anoncuje další tři barvy: opět stříbrnou, šedou a růžovou. V jejich případě ale nevíme, jestli se u nás budou prodávat.

Displeje – oba barevné a aktivní

Oba dva displeje Samsungu E300 jsou barevné a oba jsou aktivní (TFT). To u hlavního displeje nepřekvapuje, u vnějšího to zatím není příliš obvyklé.

Vnější displej má rozlišení 96 x 64 obrazových bodů, úhlopříčku asi 24 milimetrů a umí zobrazit 65 000 barev. Displej je poměrně malý, podstatné informace ale zobrazí bez problémů. Musí však být podsvícený, jinak na něm není nic vidět. Když displej zhasne, stačí pro jeho aktivaci stisknout a chvíli podržet boční klávesu. Nebo je nutné telefon otevřít a zavřít. Po zavření telefonu vnější displej svítí asi 15 sekund. Displej lze použít i jako hledáček fotoaparátu. Obraz je v tomto případě špičkový a rychle se překresluje. Displej samozřejmě umí zobrazit i fotografii volajícího.

Na vnějším displeji si lze vybrat jednu ze čtyřech tapet a i barvu textu. Displej standardně zobrazuje čas, datum a stavový řádek s informacemi o stavu signálu a nabití baterie. Pod vnějším displejem je stavová dioda, která může poblikávat jednou z pěti barev, případně ji lze deaktivovat.

Hlavní displej má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů a má úhlopříčku asi 45 milimetrů. Opět se jedná o displej typu TFT a umí zobrazit 65 000 barev. Displej je perfektní, je ale na něj nutné koukat pod správným úhlem, jinak není obraz tak kontrastní. Displej lze vylepšit tapetou a lze u něj nastavit délku podsvícení od 15 sekund do deseti minut. Na displej se vejde šest řádků textu a další tři řádky stavové.

Baterie – slušný průměr

Standardní baterie telefonu má kapacitu 800 mAh a podle výrobce s ní telefon vydrží na příjmu až 220 hodin. V našem testu vydržel telefon na příjmu tři a půl dne se zhruba půl hodinou hovoru. Výdrž telefonu je tedy průměrná, až mírně nadprůměrná.

Ovládání – dlouho očekávaná revoluce

Samsung E300 má, jako první mobil výrobce prodávaný na našem trhu, potvrzovací klávesu uprostřed ovládacího kříže. Klávesa je větší než obvykle, je vystouplá a její použití je pohodlné. V pohotovostním režimu telefonu ale stále klávesa slouží pro vstup na Wap, do menu se jejím prostřednictvím vstoupit nedá. Na klávese je jen označení „i“ pro Wap, což je poněkud matoucí.

Do menu telefonu se vstupuje levou kontextovou klávesou, jinak to není možné. Pravou kontextovou klávesou se v pohotovostním režimu vstupuje do menu telefonního seznamu. Jinak levá kontextová klávesa slouží pro potvrzení nabídky (spolu s tlačítkem uprostřed ovládacího kříže) a pravá kontextová klávesa je určena pro návrat o úroveň zpět. Pro návrat do pohotovostního režimu lze použít červené tlačítko, které jinak slouží pro ukončení hovoru. V některých případech je pak nutné použít korekční klávesu „C“.

Menu telefonu může mít nyní tři podoby. Asi nejpraktičtější je menu ikonové, v kterém jsou vidět všechny položky na jednom displeji. Další dvě varianty jsou známé z předchozích modelů výrobce. Buď je na jednom displeji zobrazena jedna položka s velkým obrázkem a jen v drobné liště pod a nad předchozí a následující položka, nebo jsou na displeji ve třech stejných pruzích vidět tři položky. Novinkou je i třetí stavový řádek, který uvozuje jméno menu a vždy zobrazuje aktuální datum. Nyní je ve všech položkách menu stále vidět i horní stavový řádek s informací i o síle signálu a stavu baterie.

Jelikož i výrobce počítá, že nejpoužívanější bude ikonové menu, jsou hlavní položky menu jinak seřazené, než tomu tak bylo u starších modelů výrobce. V ikonovém menu si toho nevšimnete, ale v druhých dvou variantách menu mají položky jiné uspořádání. Přesto Samsung myslel na praktičnost a ačkoliv menu zpráv má číslo 5, vždy se po vstupu menu zobrazí jako první. U ikonového menu je pak uprostřed a opět se kurzor zastaví na této položce. K dispozici jsou tři nastavitelné klávesové zkratky – pro levý, pravý a dolní směr ovládacího kříže. Směr nahoru je trvale přiřazen fotoaparátu.

Ovládání telefonu je s novým menu a inovovaným stylem ovládání pohodlné a je to jistě krok správným směrem.

Telefonování - slušný seznam

Telefonní seznam Samsungu E300 pojme 2 000 záznamů. Co jedna položka, to jeden záznam. U každého kontaktu může být několik záznamů – telefonních čísel, e-mailových adres a lze přiřadit i fotografii. Kontakty je možné roztřídit do deseti skupin volajících, u kterých lze zvolit název, vybrat melodii a obrázek. Telefon umí pracovat zároveň s pamětí v přístroji a na SIM, vyhledávání je možné po více písmenech. Kontakty pak lze i kopírovat.

Telefon nedisponuje hlasitým odposlechem. Hlasitost sluchátka je dostatečná a zvuk je čistý. Pomocí bočních tlačítek lze hovor jen odmítnout. Vyzváněcí melodie jsou polyfonní - čtyřicetihlasé. Jejich kvalita je vysoká, výběr melodií přednastavených v telefonu je obdobný jako u jiných modelů výrobce, nijak tedy neoslní. Do telefonu lze nahrát melodie jiné a to přímo z počítače. Ke konverzi MIDI melodií na požadovaný formát SMAF stačí použít program PsmPlayer, který si můžete stáhnout zde.

Fotoaparát - kreativní tvorba

Samsung E300 má fotoaparát s maximálním rozlišením 640 x 480 obrazových bodů a nabízí čtyřnásobné digitální přiblížení. Fotografie je možné pořizovat i v menších rozlišeních: 320 x 240, 160 x 120, nebo 128 x 120 obrazových bodů. Kvalitu snímků je možné nastavit ve čtyřech krocích. Do fotografií je možné přidávat rámečky (pouze pro malé rozlišení), nebo zvolit jeden z několika efektů (šedý, negativní, sépiový, nákres, otisk). Rámečky se objevují na displeji při samotném focení. Fotografovat je také možné se zrcadlově nebo vertikálně převráceným obrazem. Na výběr je i převrácení, které spojuje oba dva směry. Tato funkce ale příliš praktická není.

Nechybí samospoušť, která může mít interval 3, 5 nebo, 10 sekund. Aktivovat menu fotoaparátu je možné z menu telefonu, nebo rychlou volbou při stisku navigační klávesy nahoru, nebo tlačítkem na pravém boku telefonu. Autoportréty je možné pořizovat se zavřeným telefonem a při použití vnějšího displeje jako hledáčku. Vnější displej je pro toto použití dostatečně kvalitní.

Kvalita fotografií pořízených Samsungem E300 je průměrná, což sami můžete posoudit v druhé části recenze. Nové véčko od Samsungu má přehledné fotoalbum pořízených fotografií, podobné tomu, které nabízí dražší model D410. Fotografie ve fotoalbu se zobrazují po šesti snímcích s možností náhledu a posuvu mezi snímky pomocí navigační klávesy. Při prohlížení se zobrazuje i datum pořízení. Přímo z fotoalba je možné fotografie přiřazovat ke kontaktům v telefonním seznamu, nebo použít snímek jako tapetu. Použít je možné i ochranu proti smazání.

Samsung E300 dokáže nahrávat i videosekvence a to pouze v jediném rozlišení. Videonahrávky se nahrávají výhradně se zvukem. Tuto funkci není možné vypnout. Pro videonahrávky má telefon stejně uzpůsobené album jako je album pro fotografie. Pro pořízené fotografie nabízí nový Samsung 4 MB paměti, pro videonahrávky pak 2 MB.

Další funkce - standardní nabídka

Začít můžeme u připojení k počítači. Telefon lze připojit buď pomocí kabelu, nebo přes infraport. Zkoušeli jsme druhou možnost a vše fungovalo bez nejmenších problémů. Jen se nám nepodařilo z telefonu stáhnout do počítače videonahrávky, přesto, že by to mělo jít. K dispozici je momentálně synchronizační software EasyGPRS verze 2.1.8, potřebná ale pravděpodobně je verze 2.2.8, kterou se nám ale nikde nepodařilo najít. Fotografie stahovat lze, stejně jako používání dalších funkcí synchronizačního softwaru. Telefon disponuje GPRS třídy 8, které lze použít jak pro Wap (2.0), tak pro datové přenosy.

Další výbava telefonu odpovídá jiným modelům výrobce. Hrát můžete jednu ze čtyř přednastavených Java her: BubbleSmile, Funk2Link, MobileChess a Ultimate Golf Challange. Tyto hry jsou známé z jiných modelů výrobce. Ve složce Funbox, kde najdete i hry, jsou i složky pro vlastní obrázky a melodie. Ty lze do telefonu nahrát třeba z počítače. Paměť je pro každou kategorii zvlášť, pro Javu je k dispozici 512 KB, pro obrázky a melodie 716 KB.

Telefon má tři nezávislé budíky s možností buzení například ve stejný čas ve více dnech týdne, tedy s opakováním. Budík funguje i u vypnutého telefonu. Kalendář má měsíční náhled, týden v něm začíná, pro nás nekorektně, nedělí. Jedna poznámka může mít 40 znaků. Kalkulačka je jednoduchá a kancelářské aplikace doplňuje ještě hlasový zápisník. Celková paměť záznamníku je 100 KB. Víc funkcí telefon nenabízí.

Sečteno a podtrženo

Samsung E300 je atraktivní véčko se slušnou výbavou a dvěma špičkovými barevnými displeji. Novinkou, a nutno podotknout že velmi praktickou, je nový styl ovládání pomocí potvrzovacího tlačítka uprostřed směrového kříže. Samsung si zjevně svých zákazníků hledí a některé často kritizované vlastnosti postupně vylepšuje. Nejde to ale tak rychle, jak bychom si přáli, další modely snad přinesou další vylepšení.

Výhodou Samsungu E300 je i jeho cena. Není sice nejnižší, ale s ohledem na značku a další vlastnosti telefonu je docela výhodná. Telefon stojí 7 900 Kč včetně DPH, což je méně, než jiné modely výrobce se stejnou výbavou. Navíc má novinka vylepšené ovládání. I z tohoto důvodu ji můžeme zájemcům doporučit.