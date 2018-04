Samsung E100 - někde uprostřed řady (recenze)

Samsung E100 zapadá do nové řady telefonů výrobce představených koncem loňského léta. Do této řady patří modely X100 a E700, které se již prodávají, a také model X600, který se začne prodávat až právě s modelem E100. Všechny tyto telefony mají velmi podobnou výbavu, liší se především svou koncepcí. E100 a E700 jsou véčka, naopak obě „ixka“ - X100 a X600 - mají klasickou koncepci. Samsungy X600 a E700 jsou plně multimediální, mají integrovaný fotoaparát. Naopak E100 a X100 se musí bez fotoaparátu obejít. Nejlevnější z celé čtveřice je model X100, nejdražší pak E700. Samsung E100 by měl být o něco levnější než model X600, jeho cena by měla být přibližně 8 500 Kč. Samsung ale připravuje i další telefony této modelové řady (E a X), které poznáte podle téměř stejného menu a velmi podobné výbavy.

Poznámka: Samsung E100 jsme vám již podrobněji představili v této minirecenzi. Tenkrát jsme ale měli k dispozici vzorek, který neodpovídal finální specifikaci tohoto telefonu. Původně měl mít Samsung E100 jen velmi chudou výbavu odpovídající modelu T400, realita je ale nakonec mnohem příjemnější, telefon je vybaven výrazně lépe.

Vzhled - elegantní, ale nenápadný

Samsung E100 je klasické véčko oblých tvarů, vzdáleně podobné modelům S500, S300 (S300m) nebo A800. Telefon je to malý a lehký (83 x 46 x 20 mm, 80 gramů) a vcelku pohledný. Zpracování je jako obvykle perfektní. Obě poloviny telefonu k sobě doléhají naprosto přesně, a to dokonce tak, že ze spodní části je od sebe oddělíte jen nehtem. Pohodlnější a snadnější otvírání je možné přes boky telefonu. Samsung E100 se dodává ve stříbrné barvě, pravděpodobně v některých variantách s odlišnou barvou plochy okolo vnějšího displeje. To byl případ původně testovaného vzorku. Telefon, který jsme měli zapůjčený k recenzi, byl ale celý stříbrný.

Jak již bylo uvedeno, telefon je zaoblený, mírně se zužuje v dolní části. Od tohoto modelů žádné módní výstřelky nečekejte, vše je hladké a designově čisté. Vzhled telefonu nenarušuje ani anténa, která je mírně zploštělá a má chromovanou čepičku. Žádná překvapení se nekonají ani u otevřeného telefonu. Funkční klávesy jsou stejně uspořádané jako u modelu S500, lehce pozměněný tvar mají alfanumerické klávesy. Klávesnice je dostatečně velká, neměli jsme k ní žádné výhrady.

Baterie - nezklame

Samsung E100 disponuje standardní Li-Ion baterií s kapacitou 720 mAh. Výrobce uvádí pohotovostní dobu až devět dnů, což je ale poněkud nadsazený údaj. V našem testu telefon vydržel zhruba tři a půl dne provozu, a to včetně půl hodiny hovoru a několika odeslaných SMS. Výdrž tak odpovídá jiným modelům výrobce a nikterak nevybočuje z průměru, kterého dosahují konkurenční telefony.

Displej - barevná špička

Jelikož je Samsung E100 véčko, má dva displeje. Vnější je monochromatický s rozlišením 96 x 64 obrazových bodů. Je modře podsvícen a má úhlopříčku přibližně 22 milimetrů. To není příliš, displej není největší. Je ale dobře čitelný díky použitému, poměrně tučnému, fontu. V pohotovostním režimu vnější displej zobrazuje aktuální čas, datum a informace o síle signálu, stavu baterie a případně i zvoleném vyzváněcím režimu. Podsvícení vnějšího displeje je velmi krátké a lze jej aktivovat podržením bočního tlačítka pro regulaci hlasitosti.

Hlavní displej telefonu je barevný a nutno podotknout, že je velmi kvalitní. Výrobce na svých stránkách tvrdí, že se jedná o TFD displej, tedy o aktivní displej se sníženou spotřebou. Displej je ale na první, druhý i třetí pohled úplně stejný jako displej modelu E700 a o něm zase výrobce tvrdí, že se jedná o klasický TFT displej. Ono je to ale úplně jedno, důležité je, že displej patří mezi absolutní špičku, je perfektně čitelný a má i solidní rozlišení 128 x 160 obrazových bodů při úhlopříčce přibližně 45 milimetrů.

Displej lze vylepšit obrázkem, nebo animací a lze volit umístění a barvu (stínování) textu informujícího o jménu operátora, čase a datumu. Tyto informace ale lze i vypnout. Nastavit lze i jedno ze čtyř barevných schémat menu. Informační dioda je na pravé přední straně kloubu a svítí jen modrou barvou. Lze ji ale vypnout.

Ovládání - klasika

Krátce a jednoduše: vše při starém. Ovládání Samsungu E100 je stejné jako u velké části dalších modelů značky. Tím je myšlena vývojová linie, která zahrnuje například modely T100, T400, A800, S500, X100, nebo E700. S těmi posledně jmenovanými je úplně stejné, s předchozími velmi podobné. Druhá vývojová linie Samsungu (kterou pravděpodobně navrhuje jiný vývojový tým) má poněkud odlišné menu a zahrnuje modely C100, S100, S300 (S300m), V200, P400 a další. Který typ je lepší, těžko říci, záleží na vkusu zákazníka. Rozdíly nejsou zásadní, liší se především hlavní menu, základní vlastnosti jsou velmi podobné.

Hlavní menu Samsungu E100 je horizontálně řazené, další položky každého z hlavních menu telefonu jsou pak řazené vertikálně. A přesně těmito směry se Samsung E100 pomocí ovládacího kříže ovládá. Uprostřed něj je tlačítko pro přístup na internet, pro potvrzení slouží jen u Java her. Vstup do menu zajišťuje levé kontextové tlačítko, pravé je v pohotovostním režimu přiřazeno menu telefonního seznamu, který je řešen stejně jako hlavní menu telefonu. Nevýhodou této vývojové linie Samsungu je stav, kdy v některých položkách menu se nejde vrátit o úroveň zpět, ale jen do pohotovostního režimu. Nelze ani přiřadit funkce čtyřem směrům ovládacího kříže, ty jsou pevně nastavené. Vlevo je psaní SMS, vpravo výběr melodie, směrem nahoru kalendář a směrem dolů menu Javy. Potěšující je možnost nastavení funkce bočního tlačítka při příchozím hovoru. Můžete si vybrat odmítnutí hovoru, nebo jen vypnutí vyzvánění bez odmítnutí. Na druhou stranu, některé telefony umějí oboje bez nutnosti přednastavení v menu telefonu.

Klávesnice telefonu je kvalitní, tlačítka jsou dostatečně velká, snad jen uprostřed ovládacího kříže by už nemuselo být tlačítko pro vstup na WAP, ale potvrzovací klávesa. Žádné výhrady nemáme ani k podsvícení klávesnice. Je výrazně modré a rovnoměrné.

Telefonování - vše při starém

Telefonní seznam Samsungu E100 pojme 1000 vícepoložkových kontaktů. Ke každému lze přiřadit až pět čísel, e-mailovou adresu, grafický symbol a vyzváněcí melodii. Kontakty pak lze roztřídit do pěti skupin volajících, které lze libovolně přejmenovat a lze jim určit melodii a grafický symbol. Kontakty lze kopírovat z simkarty do paměti telefonu a lze je i odesílat pomocí infraportu na jiný telefon.

Telefon nabízí čtyřicetihlasé melodie, které lze do telefonu nahrávat přes synchronizační software. To je docela výhodné, protože standardní nabídka v telefonu je stále stejná už několik generací modelů a je oposlouchaná. Melodie lze kombinovat s vibracemi (nejdříve třikrát vibrace, poté melodie) či lze použít oboje samostatně. Hlasitost reprodukce je dostatečná, hovor je dobře slyšet i v hlučnějším prostředí.

Zprávy: SMS, EMS, MMS

Stejně jako jeho příbuzní, disponuje i Samsung E100 podporou SMS, EMS a MMS. Jelikož ale nemá integrovaný fotoaparát a externí k němu nelze připojit, asi budete zprávy spíš přijímat, než je odesílat. Do paměti telefonu se vejde 150 MMS a 200 SMS. To je dostatečný počet a především, obrázky a zvuky z MMS lze ukládat zvlášť, celková paměť telefonu je totiž přibližně 9 MB! MMS editor se hodí i pro pořizování hlasových záznamů. Ty jinak v telefonu pořídit nelze, ale přes editor MMS je lze uložit a následně přehrávat již přes složku zvuků ve složce Funbox.

Editor MMS je přehledný a lze odesílat i několikastránkové zprávy. Omezením je velikost samotné zprávy, limit je 80 KB. Do zprávy lze vkládat obrázky, melodie, nahrávky, samozřejmě text a je také možné zadat předmět zprávy. Text může mít 250 znaků. To u běžné SMS můžete najednou napsat až 12 zpráv. Pokud nebudete používat český slovník T9, bude mít každá zpráva běžných 160 znaků. S českou T9 to ale bude horší, jedna zpráva se "smrskne" na 70 znaků, protože telefon píše s diakritikou. To je ale stejné, jako u dalších příbuzných modelů. Druhý vývojová linie Samsungu diakritiku nepoužívá a zpráva tak má běžných 160 znaků. Telefon umožňuje vkládat do SMS obrázky a melodie - podporuje EMS. Umí i doručenky a v nabídce nechybí devět předdefinovaných zpráv.

Data, WAP a připojení k počítači

Samsung E100 lze připojit k počítači buď pomocí kabelu, nebo přes infraport. První možnost jsme nezkoušeli, druhá fungovala bez nejmenších problémů. Jen je nutné do počítače nainstalovat program EasyStudio, aktuální verze je 1.1 a najdete jej na stránkách českého zastoupení značky (67,7 MB). Více se o tomto programu dozvíte v tomto článku, takže nyní jen v rychlosti: můžete s ním synchronizovat/editovat zprávy, telefonní seznam, kalendář a můžete s ním také nahrávat obrázky a melodie do telefonu. Pro melodie doporučujeme tento program PsmPlayer, kterým zkonvertujete jakoukoliv MIDI melodii do požadovaného formátu SMAF. Celková paměť telefonu je přibližně 9 MB a většina je určena právě pro vlastní melodie a obrázky.

GPRS je třídy 10 a podporuje konfiguraci 4+2 timesloty. To znamená, že maximálně můžete využít 4+1 nebo 3+2 timesloty. GPRS lze využít jak pro WAP (ve verzi 1.2), tak pro připojení na internet. I v tomto případě vám pomůže program EasyStudio.

Další funkce - běžná nabídka

Stejně jako u modelů X100 a E700 nechybí u Samsungu E100 Java. Pro aplikace je ale z celkové paměti určeno jen 600 KB, což je málo. V telefonu jsou přednastaveny dvě hry, Koulovaná a BubbleSmile, což je řazení kuliček podle barev. Další hry lze do telefonu nahrát přes WAP. Z počítače to možné není. Další tři hry, které v telefonu najdete, již jsou pevně předinstalovoné, nejedná se o Java aplikace. Opět se jedná o stejné hry, které lze najít i v jiných telefonech výrobce: Medový míč, Křeček a Bowling.

Z manažerských funkcí nabízí Samsung E100 kalendář, tři samostatné budíky, převodník měn a fyzikálních veličin, kalkulačku, stopky a odpočítávání. Vše je slušně provedené a pro běžného zákazníka naprosto dostačující.

Jaký je?

Samsung E100 je elegantní véčko, které nabízí slušnou paletu funkcí. Vzhledově je poněkud nenápadné, to by ale vůbec nemuselo být na škodu. Ve své podstatě se jedná o luxusnější variantu modelu X100, který se již prodává a slaví slušné úspěchy. Model E100 navíc nabízí infraport a výrazně lepší barevný displej. Bude ale také dražší, předpokládaná cena by se měla pohybovat okolo 9 000 Kč za nedotovaný telefon.

Konkurentů tento nový Samsung moc nemá. Z vlastní stáje to je starší a hůř vybavený model S500 a dražší modely S300m a E700. Z konkurence to asi bude Motorola V300, LG G7020 a následně LG G5400 a možná i Philips 630, který je ale vybaven již o poznání hůř.

