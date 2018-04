Samsung E100 - nástupce legendární T100 přichází (minirecenze)

Doplněno 6.10.2003: Podle poslední specifikace výrobce bude mít Samsung E100 ve výbavě MMS, Javu a další funkce. Námi testovaný telefon tyto funkce neobsahoval a v době vydání minirecenze ani výrobce výše uvedené funkce ve specifikaci telefonu neuváděl. Jakmile budeme mít k dispozici finální verzi Samsungu E100, přineseme vám jeho recenzi. Následující text tedy popisuje původní verzi Samsungu E100, která se s největší pravděpodobností nebude prodávat.

Samsung T100 je dnes již legendou. Nejúspěšnější mobil značky se prodává již více než rok, přesto je o něj stále zájem. Tento telefon je zajímavý i z globálního hlediska; odstartoval v Evropě mánii mobilů s barevným displejem a polyfonními melodiemi. Dnes již ale za konkurencí zaostává, a proto výrobce připravil jeho nástupce. Model E100 má podobné zaměření, tedy atraktivní stylový mobil, jako jeho předchůdce. Má ale několik vylepšení a mírně pozměněný design.

Elegantní a jednoduchý

Vzhled nového Samsungu je střídmý a jednoduchý. Zaoblené véčko, které sice nepatří k nejmenším, ale dobře padne do ruky a vzhledem ke své velikosti se zdá být i velmi lehké. 80 gramů opravdu není moc, k rozměrům 83 x 46 x 20 mm je to naprosto optimální hodnota. Telefon je zaoblený do špičky, kde se horní se spodním dílem stýkají tak precizně, že telefon zde skoro nelze otevřít. Naopak na boku telefonu jsou dva prolisy, díky kterým lze přístroj pohodlně otevřít i jednou rukou. Anténa je pevná, mírně zploštělá a telefonu celkem sluší. Klávesnice telefonu je téměř identická s klávesnicí modelu S500. Zajímavostí je i kovový okraj displeje, na jehož spodní části je logo výrobce. Baterie by měla být typu Li-Polymer, ale jestli tomu tak opravdu je a jakou má kapacitu, se nám z testovaného vzorku zjistit nepodařilo. Baterie byla naprosto anonymní, bez jakéhokoliv označení.

Barevný displej - kvalitní klasika

Displeje má tento telefon dva. Vnitřní je barevný - TFT, s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů a schopný zobrazit 65 000 barev. Displej je stejný jako u modelu S500. Vnější displej je pouze monochromatický, má rozlišení 96 x 64 obrazových bodů a je modře podsvícen. Hlavní displej lze vylepšit obrázkem, popřípadě animovaným obrázkem a můžete si i vybrat, jakou barvu a pozici bude mít text. Ten popřípadě na displeji v pohotovostním režimu vůbec být nemusí. Hlavní displej je kvalitní, jak je u Samsungu zvykem. V telefonu najdete ty samé obrázky jako v mnoha dalších současných modelech výrobce, další si do něj můžete nahrát z počítače, nebo stáhnout z WAPu.

V menu žádné inovace

Menu telefonu nemůže překvapit nikoho, kdo již měl v ruce některý ze Samsungů typu S500, T400, E700, nebo i T100. Hlavní menu je horizontálně řazené, v další nabídce se pohybujete vertikálně. Pravé kontextové tlačítko je v pohotovostním režimu přiřazeno telefonnímu seznamu, levý a pravý směr ovládacího kříže má pevně přednastaven rychlý přístup k SMS a vyzváněcím melodiím. Ovládání telefonu by nikomu nemělo činit potíže, je jednoduché a intuitivní. Vzhled menu a kvalitu displeje můžete posoudit v této fotogalerii displeje Samsungu S500 (model E100 některé funkce S500 nepodporuje, jinak je menu obou telefonů stejné, stejně jako kvalita a rozlišení displeje).

Docela chudá výbava

Výbava telefonu odpovídá jeho zaměření, tedy jen styl a nic moc jiného. Telefon umí téměř to samé jako model T400. Nemá tedy paměť na SMS, do vnitřního telefonního seznamu se vejde 500 vícepoložkových záznamů a o Javě, MMS a dalších vymoženostech se telefonu může jen zdát. Z toho, co umí, stojí za pozornost solidní diář, kalkulačka, převodník nejrůznějších veličin a tři vestavěné hry: Medový míč, Utíkej křečku a Bowling. Telefon má i WAPový prohlížeč, ale pouze s vytáčeným připojením, GPRS chybí. Jak již bylo uvedeno, do telefonu lze nahrávat obrázky a melodie, prvních se do přístroje vejde osm, druhých dvanáct. Vyzváněcí melodie jsou polyfonní, čtyřicetihlasé. Jsou tedy lepší než u předchůdce, modelu T100 - jsou ve stejné kvalitě jako u jiných současných modelů značky.

Solidní nástupce, ale žádný inovátor

Po zhodnocení výbavy telefonu je jasné, že v případě Samsungu E100 se žádné významné inovace nedočkáme. Telefon nahrazuje legendární model T100 a umí to samé co model T400, jen design je úplně jiný. Označení telefonu již spadá do nového stylu značky - řada E je věnována právě stylovým telefonům. Tím model E100 bezesporu je. Je atraktivní, malý a lehký, ale moc toho neumí. Na druhou stranu, velké části zákazníků by to vůbec nemělo vadit, od telefonu nic víc neočekávají. Asi jedinou podstatnou chybou je chybějící paměť na SMS, ta by dnes již v telefonu střední kategorie neměla scházet.

Někomu postačí, jinému ne

Samsung E100 by se měl začít prodávat přibližně v říjnu tohoto roku, ale zatím není jasné, kolik přesně bude stát a jestli se bude prodávat na všech evropských trzích. Cena by měla být příznivější než u modelu T400, snad pod deset tisíc korun za nedotovaný přístroj. Pokud od telefonu příliš funkcí neočekáváte, chcete ale kvalitní barevný displej a polyfonní melodie, je Samsung E100 pro vás jak dělaný. Pokud jste náročnější, poohlédněte se jinde.

Nový Samsung a levné stylové véčko od Philipsu - model 330. Telefony jsou zhruba stejně velké, Philips ale má jen jeden displej, a to monochromatický. Na druhou stranu působí Philips luxusnějším dojmem.

Dvě podzimní novinky: Samsung E100 a Motorola V300. Motorola by měla být levnější a umí toho mnohem více. Lepší má i displej, v obou případech se jedná o TFT.

A ještě jednou dvě podzimní novinky, tentokrát jen z dílen Samsungu. Model E700 je multimediální véčko s integrovanou anténou a jeho výbava je mnohem bohatší než u modelu E100. Oba ale spadají do stejné "éčkové" řady - tedy mezi multimediální telefony.