Samsung drtí trh s OLED panely. Má na ně skoro monopol

Displeji AMOLED Samsung zpočátku osazoval jen výhradně špičkové modely nejvyšší řady Galaxy. S postupně klesajícími výrobními náklady těchto moderních displejů s výrazným podáním barev přestaly být výsadou ryze vlajkových modelů a začaly se objevovat i v telefonech vyšší kategorie. A to nejen v portfoliu samotného výrobce, displeje od Samsungu začaly masivně využívat mnozí další producenti smartphonů včetně dravých čínských značek.

Podle údajů agentury UBI Research se celkový počet dodaných OLED panelů vyšplhal k 91,3 milionu kusů. Z tohoto objemu přitom hned 86,7 milionu panelů dodal právě Samsung skrze svoji divizi Samsung Display. Zahnuté displeje pro nový Galaxy S7 edge se dle odhadů na celkovém odbytu podílely 14 procenty, což představuje asi 12,1 milionu displejů.

Trhu s OLED panely jasně vévodí Samsung

Poptávka po OLED panelech přitom rozhodně neustane. Jak totiž uvádí deník The Korea Herald, jen během letošního prvního čtvrtletí bylo představeno 17 různých smartphonů s tímto typem displeje, loni to za stejné časové údobí bylo jen 5 modelů.

Další strmý nárůst produkce OLED panelů podle analytiků přinese očekávané rozhodnutí tyto moderní obrazovky instalovat do iPhonů. Očekává se, že by Apple mohl výrazně lepší displeje u svých telefonů začít využívat příští rok (více zde).

Hlavním rivalem Samsungu na trhu s těmito panely je krajanská značka LG. Ta plánuje značné rozšíření produkce, čímž by mohla obrovský náskok Samsungu mírně eliminovat. Platí ale, že je jeho pozice v podstatě neotřesitelná, na LG a další výrobce totiž z celkového počtu zůstává pětiprocentní podíl, tedy asi 4,6 milionu kusů displejů.

Do zvýšení výrobních kapacit však hodlá investovat i Samsung, v prvním čtvrtletí už do rozšíření svého produkčního centra A3 nalil 1,5 miliardy dolarů a do konce příštího roku plánuje výrobní kapacity zvýšit sedminásobně, tedy ze současných 15 na 105 tisíc kusů substrátů měsíčně.

Výrobní linky A3 produkují pláty velikosti 1 500 × 1 850 mm, ze kterých lze vyrobit dvě 55palcové obrazovky pro TV nebo desítky panelů pro smartphony nebo tablety.

Produkcí OLED pro chytré telefony se zabývá i několik čínských značek a nových přibývá. Jen letos výrobu zahájily společnosti Visonox a Tianma. Platí, že Korea i Japonsko ustupují od výroby tradičních LCD panelů a nahrazují je právě technologií OLED.