Samsung dráždí Apple: když to nevypadá jako váš telefon, není to váš telefon

Jistě, že můžete změnit pozadí na ploše, ale proč skončit jen tímhle. Neměl byste si tím změnit řazení zástupců aplikací nebo hledat bez hledání vyhledávacího pole, klade si řečnickou otázku doprovodný hlas.

A vzápětí dodává, že vzhled telefonu by měl být odrazem osobnosti svého majitele a to bez ohledu na to, kde zrovna je nebo kam se chystá. Závěr klipu patří sloganu: „Pokud to nevypadá jako váš telefon, není to váš telefon“.

VIDEO: Nová reklama na telefon od Samsungu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Samsung tímto klipem připomíná obrovské možnosti přizpůsobení vzhledu uživatelského rozhraní, které volbou pozadí, přeskupováním ikon a widgetů ani zdaleka nekončí. Změnit lze poměrně jednoduše téměř vše, nač si uživatel vzpomene. iOS takovou svobodu uživateli nenabízí a to ani v nejnovější verzi.

Samsung si bere na mušku i slogan nedávných reklamních klipů Applu, ve kterých firma připomínala, že stojí za návrhem nejen hardwaru, ale i operačního systému u svých telefonů. A ty proto tvoří jedinečný a vyvážený celek. Slogan „Když to není iPhone, není to iPhone“ si však o posměšky přímo říkal (více zde).

Podobný slogan Samsung použil i ve zmíněném klipu, v němž ukazoval bezdrátové nabíjení modelů S6/S6 edge, přiložený iPhone se logicky dobíjet nezačal. Klip doprovázel slogan: „It ́s Not a Phone, It ́s a Galaxy“.