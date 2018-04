Androidu zcela dominuje Samsung. Na ostatní zbyly jenom drobky

Pro největšího výrobce smartphonů na světě je operační systém Android klíčový. A platí to i naopak. Dalo by se říci, že nebýt Samsungu, android je jen okrajová platforma. Alespoň to vyplývá z analýzy analytické společnosti Localytics, která sečetla všechny prodané přístroje s operačním systémem Android od začátku produkce.

V současnosti patří Samsungu podíl mezi všemi smartphony s androidem 63,3 procenta. To je obrovský rozdíl oproti dalším výrobcům. Celkem na všechny ostatní výrobce připadá méně než 37 procent trhu, což je na první pohled stále slušné číslo, ovšem vejít se do něj musí nepřeberné množství značek.

Druhé HTC si totiž připisuje pouze 6,5 procenta trhu se smartphony se systémem od Googlu, třetí LG má podíl 5,9 procenta, čtvrté Sony 5,6 procenta a pátá je Googlem vlastněná Motorola s pěti procenty.

Všichni další výrobci mají podíl na celkovém trhu se smartphony s androidem 13,5 procenta. Do tohoto podílu se musí vejít všichni ostatní výrobci včetně téměř nezjistitelného množství čínských značek.

Dominanci Samsungu dokazuje žebříček nejrozšířenějších smartphonů s androidem. Samsungu v Top 10 patří hned osm příček. Mezi samsungy se vklínilo pouze na sedmém místě HTC One, to má ovšem nicotný podíl 1,3 procenta, a také devátá Motorola Razr s podílem 1,1 procenta.

Nejrozšířenějším smartphonem s androidem je podle Localytics Samsung Galaxy S III s podílem 15,1 procenta. I další dvě příčky patří samsungům z řady Galaxy S. Konkrétně modelu Galaxy S4 s podílem 7,4 procenta a dva roky starému předchůdci Galaxy S II s podílem 5,2 procenta.

Rostoucí oblibu phabletů dokazuje čtvrtý Samsung Galaxy Note II s podílem 4,8 procenta. Šesté je potom první vydání Samsungu Galaxy Note s podílem 1,4 procenta. Mezi dva phablety se dostal "zmenšený" Samsung Galaxy S III mini, jehož obliba však není příliš velká. Má podíl jen 1,4 procenta.

O jedenu desetinu procenta je na tom hůře Samsung Galaxy Ace. Spolu se zmiňovanou motorolu je devátý až desátý nejrozšířenější smartphone s androidem low-endový Samsung Galaxy Y s podílem 1,1 procenta. Z uvedeného žebříčku vyplývá, že nejrozšířenější jsou slušně vybavené a tudíž dražší smartphony s androidem.

To samé, co platí pro smartphony s androidem, platí i pro androidí tablety. I na tomto poli Samsung dominuje s podílem 53 procent. I když mezi tablety se výrazně prosazuje i Amazon, ten však používá upravený systém Android. Oblíbený je také tablet Nexus 7, který si nechává vyrábět Asusem přímo Google.

Nejúspěšnější je mezi tablety s androidem modelová řada Samsung Galaxy Tab 2. Té patří téměř 40 procent trhu s tablety s androidem. Samsung Galaxy Tab 2 7" má podíl 21,8 procenta, tablet Galaxy Tab 2 10.1" potom 16,7 procenta.

Na rozdíl od smartphonů se mezi tablety výrazněji prosazují i jiné značky. Třetí je Nexus 7 s podílem 15,2 procenta. Čtvrtý je Kindle Fire HD 7 od Amazonu s podílem 9,8 procenta. Pátý je opět Samsung, konkrétně model Galaxy Note 10.1 s podílem 8,6 procenta.

Amazon je výrazný hráč na trhu s tablety s androidem (jeho další model Kindle Fire obsadil šestou příčku), který má podíl 8,1 procenta. Další je opět Samsung. Model Galaxy Tab 10.1 drží malý podíl 3,4 procenta. Osmou a desátou příčku s podíly 2,6 a 2,2 procenta obsadily tablety Barnes and Noble Nook HD+, respektive Nook HD. Mezi ně se vklínil další samsung, v tomto případě model Galaxy Tab s podílem 2,4 procenta.

Otázkou tedy je, zda je pro ostatní výrobce android tou správnou volbu. Proti dominantnímu Samsungu nemají šanci, na druhou stranu na výběr z mnoha alternativ oproti androidu není. Výrobci tak raději zkusí štěstí a sáhnou po androidu, který je pro ně zdarma.

Stejně jako u androidu je tomu u systému Windows Phone, kterému zcela kraluje Nokia (více zde). Došlo to dokonce tak daleko, že Microsoft Nokii odkupuje (více zde). Do systému od Microsoftu se však nikdy žádní další výrobci příliš nehrnuli, což se odráží na stále malém podílu systému Windows Phone mezi všemi smartphony. Za systém WP se musí platit licenční poplatky.