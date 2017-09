Samsung dává bolestné. Někomu prodá novinku za polovinu

Note 7 měl být hlavním konkurentem iPhonu 7 Plus, k radosti Applu se však na trhu zdržel jen pár týdnů. Ačkoli to původně vypadalo jen na výměnu vadné série, výrobce musel po opakujících se explozích již měněných akumulátorů, jež měly být bezpečné, phablet z trhu zcela stáhnout. Celkem se to týkalo tří milionů přístrojů a kauza znamenala pro účetnictví koncernu ztrátu v přepočtu pěti miliard amerických dolarů (asi 120 miliard korun).

Aby jej alespoň částečně zmírnil, tak u stažených přístrojů vyměnil baterii a nedávno je na některých trzích začal nabízet pod označením Note FE (Fan Edition, více zde). Majitelé původní edice pak dostali slevu na později uvedenou dvojici Galaxy S8/S8+ 50 procent.

To však nebyla poslední omluva těm, kteří museli jinak výborný Note 7 krátce po zakoupení vrátit. Samsung totiž přichází s další formou bolestného i několik dnů po představení jeho nástupce.

Pro majitele Notu 7 bude osmička skoro za hubičku

Dřívějším vlastníkům Notu 7 totiž nabízí poměrně zásadní slevu 425 dolarů (cca 9 300 korun) na nákup “osmičky“ výměnou za jejich aktuální smartphone. Samsung přitom požadavky na vrácený smartphone k čerpání takto velké slevy nijak nespecifikuje, zmiňuje pouze funkčnost a celkově dobrý stav přístroje.

Vzhledem k tomu, že byl Note 7 papírově tím nejlepším smartphonem, uživatelé ho po nuceném odevzdání jistě neměnili za lowendové přístroje. Pravděpodobnost, že by se v rámci akce u Samsungu sešly statisíce smartphonů mrzké hodnoty, proto není velká.

Je samozřejmě otázkou, zda by Samsung k výměně akceptoval třeba nebývale levné smartphony BLU, jež krom nízké pořizovací ceny prosluly modifikovaným firmwarem, který odesílal osobní data uživatelů na čínské servery (více zde).

Pro výměnu stačí zadat e-mail na webu

Někdejší vlastnictví Notu 7 stačí prokázat zadáním e-mailu, který uživatel použil právě při nechtěném odevzdání minulé generace phabletu. Samsung pro tento účel vytvořil web, ve kterém slibuje také bezplatné prioritní zaslání, takže jako první by nové phablety měly zamířit právě k těmto uživatelům.

Nabízí se však zajímavá otázka a sice, jak by se výrobce postavil k situaci, že by smartphonem na protiúčet byl právě Note 7. Ne všichni uživatelé jej totiž vrátili, byť Samsung na dálku softwarovou aktualizací zamezil jejich dobíjení (více zde). Takový uživatel by se totiž nemohl prokázat požadovanou e-mailovou adresou.

Akce končí už 30. září

Po úspěšné registraci Samsung uživateli zašle zlevněný Note 8 a ten musí na oplátku během 15 dnů výrobci zaslat svůj smartphone jako protiúčet.

Cena Notu 8 se v USA bude pohybovat mezi 930 a 960 dolary (asi 21 000 korun, cena je bez lokální daně), sleva 425 dolarů (přibližně 9 200 korun) tak představuje bezmála 50procentní úsporu, což je od Samsungu poměrně velkorysá nabídka.

Ačkoli se Note 7 oficiálně prodával v mnoha regionech, tuto akci mohou využít pouze Američané. Zároveň se jedná o časově dosti omezenou nabídku, kterou půjde využít jen do 30. září. Note 8 přitom půjde do prodeje teprve v polovině měsíce, takže bude nutno jednat poměrně rychle.