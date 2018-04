Samsung D600e – multimediální megastar

Dlouho očekávaná novinka Samsungu je tu. Top model Samsung D600e se začíná právě v těchto dnech prodávat, u nás bude v prodeji od začátku listopadu. Je to špičkový multimediální mobil, v jehož výbavě nechybí žádná podstatná funkce. Naopak, nabízí několik zajímavých funkcí navíc, které jiné mobily na trhu nemají. Má například, jako první mobil na trhu, stereo Bluetooth profil, takže lze použít stereofonní Bluetooth sluchátka pro poslech hudby. Navíc lze telefon připojit k libovolné televizi a použít ho jako zdroj pro přehrávání multimediálních souborů.

Samsung D600 existuje ve dvou verzích. Jedna má EDGE, druhá nikoliv. Námi testovaná verze EDGE měla a celý název telefonu tak zní D600e. Obě verze se neliší jen podporou EDGE. Verze s EDGE je třípásmová, verze bez EDGE je čtyřpásmová. Samsung D600e pak má i funkci příjmu videa na vyžádání (VOD).

Novinku můžeme považovat za nástupce populárního modelu D500(e), který se prodává od letošního jara. Jsou to velmi podobné mobily a to jak vzhledem, koncepcí, ale i výbavou a určením. Novinka je samozřejmě lepší a to téměř ve všech směrech. Samsung D500(e) je velmi úspěšný mobil a novinka by na jeho úspěchy jistě chtěla navázat. Předpoklady k tomu rozhodně má.

Vzhled - vysouvací klasika

Samsung D600e jakoby z oka vypadl svému předchůdci, Samsungu D500. Na první pohled si oba telefony může leckdo splést. Je to vysouvací mobil poměrně nenápadného designu, celý vyveden v tmavé barvě a jen s minimem ozdobných detailů. Telefon je téměř celý vyroben z plastu, což ale není v tomto případě výtka. Výrobce vybral kvalitní materiály a i zpracování je bezchybné. Celá zadní část je vyvedena z matného pogumovaného plastu, takže se telefon dobře drží v ruce a neklouže ani po stole.

Přední část je vyrobena z lesklého tvrdého plastu a kombinuje černou a tmavou šedo-stříbrnou barvu. Pod displejem je kovová ploška pro snadné vysunutí a zasunutí telefonu. Lesklý přední kryt je dost náchylný k upatlání od otisků prstů. Pochvalu zaslouží vysouvací mechanismus. Díky pružině je otevření a zavření telefonu velmi snadné.

Oproti modelu D500 můžeme novince vytknout umístění fotoaparátu. Je přímo na zadní straně telefonu, nikoliv pod výsuvným krytem jak tomu je u Samsungu D500. Nejenže je větší pravděpodobnost, že se můžete odřít krycí sklíčko objektivu, ale především je to hodně neergonomické. Při fotografování si budete velmi často objektiv zakrývat prstem. Řešení použité u modelu D500 je v tomto směru mnohem lepší. Jediná výhoda a nutno podotknout že velmi pofidérní, je možnost fotografovat i se zavřeným telefonem. Jenže jeho otevření je mnohem rychlejší, než odblokování klávesnice. Toto řešení ale výrobce pravděpodobně provedl z důvodu umístění fotoaparátu. Modul by se do přední části telefonu nevešel.

Samsung D600e je elegantní telefon. Není tak nápaditý, jako jiné modely výrobce, ale to je spíš výhoda. Jeho cílová skupina spíš ocení nenápadnost a eleganci, než výstřednost a nápadnost. Telefon je poměrně malý, i když žádný extrémní drobeček to není. Jeho rozměry jsou 96 x 47 x 22 a jeho hmotnost je 102 gramů. S ohledem na možnosti přístroje to jsou slušné parametry.

Baterie - průměrná výdrž

Standardní baterie Samsungu D600e je typu Li-Ion a má kapacitu 850 mAh. Podle výrobce s ní telefon vydrží na příjmu až 300 hodin. Důležitější je ale výsledek praktického testu. V něm testovaný vzorek vydržel při běžném používání na jedno nabití tři dny na příjmu bez vypínání na noc. Žroutem energie je především připojení telefonu k televizi a všeobecně i využívání většiny multimediálních funkcí telefonu. Celkově lze výdrž telefonu označit za průměrnou, pokud však bude uživatel využívat všechny funkce přístroje naplno, bude se muset smířit s častějším nabíjením.

Displej - velký, barevný, perfektní

Velkou chloubou Samsungu D600e je jeho displej. Má rozlišení 240 x 320 obrazových bodů. Je samozřejmě aktivní (TFT) a dokáže zobrazit 262 000 barev. Displej patří k absolutní špičce a rozhodně stojí za to jej někdy vidět. Možná pak už jiné mobily ani nebudete chtít. Displej má totiž perfektní jas i kontrast, je dobře čitelný i na sluníčku a sytost barev je příkladná. Naopak výtku si zaslouží skutečnost, že na nepodsvíceném displeji není vůbec nic vidět a to ani spořič v podobě hodin.

Displej Samsungu D600e dokáže zobrazit devět řádek textu. Při práci jich je ale k dispozici jen šest, další tři jsou stavové. V případě textových zpráv je ale pro práci připraveno osm řádků textu. Font je poměrně tučný a je výborně čitelný. Komu by se ale font zdál malý, může si telefon připojit k televizi a každé písmeno bude mít dobrých pět centimetrů. O tom ale až později.

Displej je možné vylepšit libovolnou tapetou, na výběr jsou i dvě barevné verze menu telefonu. Nastavit lze ještě pár dalších drobností, ty však nejsou příliš podstatné. Jedná se o pozici textu (loga operátora) na displeji a téměř k ničemu je i nastavení kontrastu displeje. Již základní nastavení je dokonalé.

Ovládání - je to trošku jinak

Kdo se již setkal s některým novým Samsungem vyšší třídy (D500, E720, E530 a dalšími), bude i u novinky jako doma. Menu má velmi podobnou strukturu, přesto s v některých detailech liší. Něco je lepší, něco se nám tolik nelíbilo, změny však nejsou příliš podstatné. Do menu se vstupuje levou kontextovou klávesou, pravá slouží pro vyhledávání v kontaktech. Prostřední klávesa ovládacího kříže slouží jako potvrzovací, v pohotovostním stavu se s ní ale tradičně dostanete na Wap.

Všem směrům ovládacího kříže lze přiřadit zkratku k nejčastěji používaným funkcím. Telefon lze ovládat i v zavřeném stavu. Odemčení automaticky zamčené klávesnice je ale zdlouhavější, než vysunutí telefonu. Tím se také klávesnice automaticky odemkne. K samotné klávesnici nemáme výhrady, tlačítka jsou velká a mají i slušné mechanické vlastnosti.

Hlavní menu telefonu je ikonové (3 x 3 ikony) a může mít dvě podoby. Jednu méně výstřední za to lépe ovladatelnou a přehlednou a jednu graficky nápaditější, ale se zdlouhavou animací. Další menu jsou textová a primárně jsou vertikálně řazená. Telefon ale často využívá záložek, takže se v menu dá pohybovat i horizontálně. U některých položek je vidět, která volba je aktivní.

Telefon často používá vyskakovací okna a vedle dvou kontextových kláves je často nutné použít i prostřední potvrzovací klávesu, která pak slouží jako třetí kontextová klávesa. Je to poměrně přehledné řešení, pouze v detailech nedovedené k dokonalosti. Inovací je možnost okamžitě vymazat doručenku a oproti jiným modelům je menu trochu jinak poskládané. Kdo je tedy zvyklý třeba na Samsung E720, bude si muset chvíli zvykat. Mačkání kláves poslepu by ho mohlo zmást.

Telefonování - žádná zrada

Telefonní seznam Samsungu D600e pojme 1 000 vícepoložkových kontaktů, které lze třídit do skupin volajících a v seznamu je lze třídit podle jména a příjmení. K novému kontaktu lze přiřadit šest čísel, e-mail, fotku, melodii, skupinu a poznámku. Vše je přehledně uspořádané, takže se seznamem dobře pracuje. Výhodou je i možnost přímého vyhledávání v seznamu podle více písmen hned po stisku pravého kontextového tlačítka. To starší modely výrobce neumějí.

Velká paráda je hlasitý odposlech. Zvuk je díky dvojici externích reproduktorů perfektní a i dostatečně hlasitý. Hlasitý odposlech lze bez problémů použít i v jedoucím automobilu. Bez výhrad je i kvalita zvuku při tradičním držení přístroje u ucha. Jako vyzváněcí melodii lze použít jednu z přednastavených – některé jsou i stereofonní, nebo libovolnou skladbu MP3. Zvuk ať již přednastavené melodie nebo MP3 je perfektní. Opět díky stereofonním reproduktorům na boku přístroje.

Zprávy - drobná vylepšení

V tomto směru telefon nic nového nepřináší, až na výše zmíněné drobné změny při mazání doručenek, které se nyní neotvírají v okně jako běžné zprávy, nebo při odpovídání na SMS, kdy potvrzením se rovnou otevře okno editoru. V principu se ale nejedná o výrazné změny a zvykne si na ně rychle i majitel jiného nového Samsungu.

Paměť na SMS pojme 200 zpráv, paměť na e-maily a MMS je dynamická sdílená. Editor SMS je přehledný, odečítá znaky i ukazuje kolikátou zprávu píšete. Český slovník T9 může psát bez diakritiky, případně je možné slovník trvale vypnout. Stejně jako u modelu D500 je k dispozici seznam pro blokování příjemců SMS, tedy jakýsi filtr běžně používaný u e-mailu. Editor MMS pak vypadá úplně stejně jako u jiných modelů výrobce. Vkládat lze veškerý multimediální obsah. Obrázky, videa a zvukové nahrávky pak lze pořizovat přímo z editoru. Maximální velikost zprávy je 300 KB, lze nastavit ale i limit 100 KB. Větší zprávy mnoho telefonů neumí přijmout.

E-mailový klient je přehledný. Nabízí pět účtů, při stahování si lze vybrat, zda budete chtít stahovat celé zprávy nebo jen hlavičky. Podporovány jsou protokoly POP3, IMAP a SMTP. Maximální velikost zprávy je 200 KB, podporovány jsou všechny multimediální přílohy a k dispozici je jednoduchý antispamový filtr.

Multimédia

V multimediích je Samsung šampión. Posuďte sami. Má MP3 přehrávač, videorekordér, dvoumegapixelový fotoaparát, podporuje paměťové karty a umí toho ještě mnohem víc.

Hudba - bezdrátová sluchátka, stereo reproduktory

Začněme hudebním přehrávačem. Ten zvládá formáty MP3, AAC, AAC+. Nevýhodou sice je, že neumí hrát na pozadí, ale tento nedostatek vyváží několika přednostmi. Tak především telefon podporuje stereo Bluetooth profil, takže lze hudbu poslouchat bezdrátově. K tomu jsou potřeba stereofonní Bluetooth sluchátka. Ty Samsung již má a mohli jsme je vyzkoušet. Vypadají dobře, jsou poměrně mohutné, ale zdaleka ne tak, jako obdobná sluchátka Motoroly. Na sluchátcích jsou ovladače pro regulaci hlasitosti, posuvu mezi skladbami, i pro příjem hovoru. Zvuk do sluchátek je kvalitní, nechybí basy ani výšky a překvapil nás jejich velmi dobrý dosah. Bez problémů se lze od mobilu vzdálit v bytě i na šest metrů bez poklesu kvality reprodukce.

Za stereofonní Bluetooth sluchátka se bude muset platit (cenu ani dostupnost ale neznáme). V základním balení jsou běžná stereofonní sluchátka mírně nadprůměrné kvality. To ale stále není všechno. Telefon nabízí i velmi kvalitní hlasitý poslech, který je díky dvojici reproduktorů na boku telefonu stereofonní. Zvuk je velmi dobrý, hlasitost je dostatečná pro méně hlučné prostory. Telefon nabízí i prostorový efekt, který je poměrně výrazný. HiFi purista si jej ale zapínat asi nebude, jenže ten asi ani nebude poslouchat MP3…

Foto a video - 2 Mpix a slušné video

Dalším hitem Samsungu D600e je dvoumegapixelový fotoaparát. Kvalitu pořízených fotografií můžete sami posoudit v tomto článku, kde se Samsung postavil velmi zdatným soupeřům: Nokii N90 a Sony Ericssonu K750i. Dopadl docela dobře, ač jako jediný z trojice nemá automatické zaostřování. Samsungu moc nejde focení z blízka, nemá totiž makro režim. Ideální je snímání objektů do vzdálenosti deseti metrů, pak se často povede téměř dokonalá fotografie, samozřejmě v rámci omezených možností fotomobilu.

Fotoaparát nabízí nepřeberné množství možností nastavení. Režimy jsou dva – běžný a noční. Lze nastavit ISO, vyvážení bílé, k dispozici je sedm rozměrů fotografie a čtyři úrovně kvality snímku. Při fotografování může být obraz roztažen přes celý displej. To je ale jen eufemismus, jelikož podstatná část obrazu vidět není. Až po pořízení snímku je s ním možné rolovat. K dispozici je i mřížka a také je možné mít neustále zobrazené všechny potřebné informace. Blesk je průměrně intenzivní, dosah je maximálně jeden metr. Při snímání je třeba dát pozor na držení přístroje, k rozmazání snímku dochází velmi často. Jak již bylo na začátku recenze uvedeno, je velmi snadné překrýt část objektivu prstem. Digitální zoom je dvojnásobný, telefon pak obraz dopočítá do požadovaného rozlišení. Vadilo nám dlouhé ukládání snímku, při kterém není úplně jasné, jestli je už obraz zaznamenán, nebo se s fotoaparátem ještě nesmí hýbat.

Fotografie pořízené Samsungem D600e si můžete prohlédnout v tomto článku a to včetně srovnání s fotografiemi konkurenčních telefonů.

Fotoaparát nabízí obvyklé rámečky a efekty, lze vytvořit složenou fotografii z devíti záběrů, případně sekvenci šesti, devíti, či patnácti snímků při dvou rychlostech snímání. Tradičně lze zvolit možnost automatického ukládání fotografií, standardního jména snímků a k dispozici je i časovač. Novinkou je editor fotografií, který nabízí dodatečné přidání efektů, rámečků, klipartů a emotikonů. Lze zpětně nastavit jas, kontrast a barvu, případně obraz překlopit. Telefon podporuje přímý tisk fotografií přes Bluetooth, snímky lze kopírovat nebo přesouvat z paměti telefonu na paměťovou kartu, či je odesílat na jiná zařízení. Album fotografií má dva režimy, buď vertikální seznam, nebo miniatury v zobrazení devíti snímků najednou.

Další multimediální vymožeností Samsungu D600e je možnost nahrávat videosekvence. Kvalita je výborná, maximální rozlišení CIF (352 x 288 obrazových bodů) nabízí jen málokterý mobil. Zvuk nahrávky je perfektní, obraz je plynulý a velmi ostrý. I v případě videa lze nastavit vyvážení bílé, rozlišení nahrávky, kvalitu nahrávky, použít jeden z mnoha efektů, či využít pomocného světla. Při přehrávání jsou podporovány formáty MPEG4, H263 a 3GP. Přehrávání je opět velmi kvalitní a díky paměťové kartě se do telefonu dá nahrát i celovečerní film. Luxusní shlédnutí to nebude, ale na cestách a dovolené to může ukrátit dlouho chvíli. Samsung D600e podporuje i službu Video On Demand, tedy video na vyžádání. Tuto službu u nás ale žádný operátor nepodporuje.

Místo displeje televize

Jednou ze zajímavých funkcí Samsungu D600e je možnost připojení přístroje k televizi, videu, či AV přijímači. S telefonem by měl být dodáván kabel, který se v telefonu zasouvá do konektoru HF sady a na druhé straně jsou tři konektory Cinch – dva audio a jeden video. V momentě připojení kabelu do telefonu zhasne displej. Není to chyba, jak jsme si původně mysleli, ale záměr. Mobil začne zobrazovat veškeré informace na televizi, hned po přepnutí na kanál video vstupu. V tomto režimu lze telefon kompletně ovládat, vše je vidět v luxusním rozlišení na televizi a to včetně psaní a čtení SMS. Kdo má horší zrak, bude v tomto případě nadšen. Font je obrovský, čitelnost maximální.

V principu ale připojení k televizi neslouží pro práci s telefonem s obrazem na obrazovce televize. Slouží k přehrávání audio a video nahrávek a prohlížení fotografií. Vše funguje bezchybně, obraz z videa sice není nejkvalitnější (malé rozlišení), je ale plynulý. Kvalitní je i zvuk, i když v tomto případě spíš záleží na možnostech reprodukce televize nebo jiného AV zařízení. Z mobilu se tak stává přenosný přehrávač nejrůznějších formátů. Navíc lze v tomto režimu fotografovat i natáčet video s kontrolou obrazu na obrazovce televize.

Připojení a data - nic nechybí

Samsung D600e má EDGE třídy 10 a vedle toho i GPRS stejné třídy. Chybí jen podpora sítí třetí generace, které u nás aspoň jeden z operátorů spustí ještě letos. Data lze použít pro Wap i pro modem. S počítačem lze telefon spojit pomocí Bluetooth, nebo přes USB kabel. Pro tento případ je v menu položka nastavení USB portu. Primárně je nastaven pro modem, další varianta je pro přenos souborů z paměťové karty a třetí možností je přímý tisk. Při připojení přes USB kabel se telefon začne nabíjet.

Nelíbilo se nám, že vždy po odpojení od počítače při přenosu dat se telefon automaticky nastavil do módu modem. V případě přenosu dat z paměťové karty není třeba žádná instalace, telefon se chová jako zařízení pro úschovu dat. Přenášet soubory z paměti telefonu ale bez instalace synchronizačního softwaru není možné. Bez toho je nutné nejdřív data z paměti přístroje překopírovat na kartu. Ta je typu Trans Flash (microSD). Je miniaturní, což ztěžuje manipulaci. Kartu lze měnit za provozu. Samotná paměť telefonu má kapacitu asi 70 MB.

Další funkce - standardní nabídka

V přehledu dalších funkcí nás již nic převratného nečeká, telefon má to samé, jako jiné nové modely výrobce. V testovaném vzorku překvapivě chyběl prohlížeč souborů od společnosti Picsel, který si poradí se soubory XML, DOC, PDF a dalšími. Přitom v jednom z dříve testovaných vzorků tento prohlížeč nechyběl. Podle dostupných informací by v telefonu měl být, případně jej prý bude možné doinstalovat z CD. Prohlížeč umožňuje zvětšování prohlížených souborů a především po připojení na televizi to nebude zcela zbytečná funkce.

Z manažerských funkcí je v telefonu přehledný kalendář s měsíčním, týdenním a denním náhledem, do nějž lze uložit až 400 záznamů. Budík nabízí tři samostatné časy buzení a automatické zapnutí telefonu. Nechybí kalkulačka, stopky, časovač, praktický převodník fyzikálních veličin a diktafon na maximálně jednu hodinu záznamu. Samozřejmostí je podpora Javy MIDP 2.0. V telefonu jsou předinstalovány tři dobře známé hry. Další aplikace je možné do telefonu nahrávat jen přes Wap. Kapacita paměti na aplikace je 4 MB.

Sečteno a podtrženo

Proč ho koupit? Komplexní všeuměl

Multimediální výbava

Barevný displej Proč ho nekoupit? Vyšší cena

Ne každý využije všechny funkce

Nemá rádio Kdy? Od listopadu Za kolik? cca 12 500 Kč

Samsung D600e je nejlepší současný mobil bez otevřeného operačního systému. Ne že by byl nejlepší v každé disciplíně, ale vše umí výborně a ve všem patří na špičku. Jeho obrovskou předností je komplexnost. Umí totiž téměř vše, což není vlastnost konkurenčních mobilů. Ty většinou excelují v jedné, dvou disciplínách, jinde však ztrácejí. Navíc Samsung D600e přidává některé funkce, kterými se konkurenční telefony pochlubit nemohou. Je to stereo Bluetooth profil a možnost připojení telefonu k televizi a následně možnost kompletního ovládání přes obrazovku televize.

Samsung D600e nebude levný. Předpokládaná cena je asi 12 500 Kč s DPH. S ohledem na schopnosti telefonu je to ale akceptovatelná částka. Konkurence v podobě Nokie 6230i, Sony Ericssonu K750i a dalších mobilů by se měla začít třást o své postavení. Samsung D600e jim totiž bude šlapat na paty.