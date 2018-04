Samsung D600 – převezme korunu Samsungů

Samsung D600 výrobce oficiálně představil na nedávném veletrhu CommunicAsia, který se konal v Singapuru. Jedná se o nástupce modelu D500, který se u nás prodává zhruba od začátku letošního roku. Oba telefony si jsou na první pohled velmi podobné, ale novinka má podstatně lepší výbavu.

Samsung D600 je manažerský mobil, což naznačuje právě jeho typové označení začínající písmenem D. Tomu odpovídá i vzhled přístroje, který jako by z oka vypadl modelu D500. Kombinace černé a šedozlaté barvy je elegantní, navíc se výrobce vyvaroval jakýchkoliv designových výstřelků. Telefon je o něco větší a těžší, než jiné aktuální modely Samsungu. Jeho rozměry jsou 96 x 47 x 23 mm při hmotnosti 104 gramů.

Vysouvací konstrukce

Telefon má vysouvací konstrukci s pružinou, takže otevření a zavření je snadné - stačí lehce zatlačit na horní část telefonu. Zpracování hodnotíme jako perfektní, výhrady nemáme ani k použitým materiálům, ač je celý telefon plastový. Díky rozměrům přístroje je alfanumerická klávesnice dostatečně velká. Hodně pohodlí nabízí i funkční klávesy, které jsou dimenzované přímo velkoryse. Uprostřed čtyřsměrného ovládacího kříže najdete potvrzovací klávesu.

Super displej

Displej telefonu je špičkový. Nabízí rozlišení 240 x 320 obrazových bodů, je samozřejmě aktivní a dokáže zobrazit až 260 000 barev. I s ohledem na mobily jiných značek se jedná o absolutní špičku. Displej má výborný jas i kontrast a téměř neviditelný rastr. Kvality displeje nejlépe vyniknou při fotografování, nebo při přehrávání videosouborů.

Ovládání přístroje a menu telefonu se až na drobné detaily neliší od menu modelu D500. Hlavní menu je maticové 3 x 3 ikony, další menu jsou textová a ve většině případů s dalším vyskakovacím menu s volbou možností nastavení.

2mpx fotoaparát

Hlavním tahákem telefonu je dvoumegapixelový fotoaparát umístěný na zadní straně. Doplňuje ho hranaté zrcátko na pravém boku a blesk na levém. Vedle statických fotografií lze pořizovat i videozáznamy. Ty jsou v maximálním rozlišení 352 x 288 obrazových bodů. Videozáznam může být použitý jako spořič displeje, nebo místo fotografie u kontaktů. Zobrazí se pak na displeji, když dotyčný zavolá. Mobil lze připojit k televizi. Možnosti nastavení fotoaparátu a videokamery se nikterak neliší od těchto funkcí u modelu D500.

Stereo reproduktory

Kromě fotoaparátu bude dalším velkým lákadlem MP3 přehrávač. Na pohled je sice stejný jako u modelu D500, ale při hlasité reprodukci dokáže hrát stereofonně. Telefon má totiž dva reproduktory. Reprodukce je velmi kvalitní, snad by jen mohla být o trochu hlasitější. V nabídce zvukového ekvalizéru je i 3D efekt, jeho vliv na zvuk se nám ale příliš výrazný nezdál. Tento Samsung jako první podporuje i Bluetooth stereosluchátka. Ty jsme ale zatím vyzkoušet nemohli.

Bohatá výbava

Telefon má slot na paměťové karty TransFlash, není tak potřeba šetřit s místem u integrované paměti, která má kapacitu přibližně 50 MB. Další výbava telefonu odpovídá nabídce funkcí modelu D500, připomeňme tedy Bluetooth, Javu MIDP 2.0, nový kalendář, paměť na 1 000 vícepoložkových kontaktů a 200 SMS, případně 4 MB paměti pro Java aplikace. Telefon disponuje GPRS třídy 10, EDGE v testovaném vzorku chybělo, je ale možné, že finální verze telefonu jej nabídne.

Velmi zajímavou funkcí je univerzální prohlížeč snad všech typů běžných dokumentů. V telefonu si tak prohlédnete dokument Word, Excel, Power Point prezentaci, nebo dokonce soubor PPF, či multimediální WMF. Prohlížeč je rychlý, v dokumentech lze listovat, zobrazit je přes celý displej a také je k dispozici několikanásobný zoom.

Top model na podzim

Samsung D600 by se měl začít prodávat v září letošního roku. Startovní cenu odhadujeme zhruba na 12 000 Kč včetně daně, což je podobná částka, na které startoval začátkem roku model D500. Ten by měla novinka časem na trhu nahradit. Samsung D600 je jinak nekompromisní, špičkový telefon bez otevřeného operačního systému. Umí téměř vše, co si běžný zákazník může přát. Pochválit musíme především propracovaný MP3 přehrávač se stereofonní reprodukcí a velmi se nám líbil i prohlížeč nejrůznějších dokumentů. Na poli digitální fotografie s ním bude soupeřit zejména Sony Ericsson K750i a Nokia N90.