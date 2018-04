Samsung D500 – vstupenka do extraligy

Samsung D500 byl představen loni na podzim v Londýně. Jedná se o aktuálně nejlepší mobil výrobce pro sítě GSM. Je to běžný mobil bez operačního systému a v této kategorii patří mezi absolutní špičku. Sám výrobce o něm mluví jako o manažerském telefonu. Dnes vám přinášíme recenzi modelu D500. O něco později se začne prodávat i model D500E s podporou EDGE. Samsung D500 se začne prodávat na našem trhu zhruba od druhé poloviny února. Model D500E s podporou EDGE bude v prodeji o něco později, zhruba v průběhu března.

Novinka je prvním modelem výrobce z nové řady telefonů s upraveným a částečně pozměněným menu. Je postaven na nové platformě, takže jako první model výrobce má Bluetooth. Další příbuzné modely budou následovat. Již nyní se ví o modelu E720, což je funkčně téměř identický mobil ale véčkové konstrukce. Další letošní novinky Samsungu utekly a my jsme vás s nimi podrobněji seznámili.

Vzhled – vysouvací elegán

Samsung pro model D500 zvolil vysouvací koncepci. Ta je nyní velmi populární, aktuálně v nabídce Samsungu najdeme tři další vysouvací mobily a čtvrtý se připravuje. Jedná se o modely E800/820, E810, E630 a E850. Novinka se jim velmi podobá, asi nejvíce modelu E800/820. Fotoaparát je v jejich případě ukrytý pod vysouvacím mechanismem. Novinka je oproti dalším vysouvacím modelům Samsungu větší. Rozměry telefonu jsou 94 x 46 x 24 mm a jeho hmotnost je 99 gramů.

Samsung o své novince tvrdí, že se jedná o manažerský telefon. Proto nepřekvapí celočerné provedení, které doplňují jen stříbrné boční klávesy a ovládací kříž. Zpracování je tradičně na vysoké úrovni. Telefon se vysouvá a zasouvá snadno, stačí lehce zatlačit požadovaným směrem na výstupek nad ovládacím křížem. Pochvalu zaslouží i klávesnice. Je pohodlnější, než u ostatních modelů výrobce s vysouvací koncepcí.

Baterie – s výdrží na štíru

Kapacitu baterie Samsungu D500 se nám nepodařilo zjistit. Jedná se o Li-Pol článek a podle výrobce s ním vydrží telefon na příjmu až 12 dnů. To je však hodně nadnesený údaj. V našem testu vydržel telefon na příjmu dva dny. V případě intenzivního využití multimediálních funkcí se ale výdrž smrskla na pouhý jeden den.

Displej – barevná paráda

Displej Samsungu D500 má rozlišení 176 x 220 obrazových bodů a úhlopříčku zhruba 48 milimetrů. Je aktivní (TFT) a dokáže zobrazit 260 000 barev. Jedná se o jeden z nejlepších displejů na trhu, překonává i displeje vyšších modelů z produkce Motoroly. Je extrémně jemný, má výborný jas a kontrast. Všechny animace na něm zobrazené jsou výrazně plynulejší, než u současných modelů výrobce.

U displeje lze nastavit kontrast a délku podsvícení. Vylepšit ho lze tapetou a to buď v podobě animace, nebo statického obrázku. Přímo od výrobce je v nabídce široká paleta obrázků a animací, další lze do telefonu nahrát. Použít samozřejmě lze i vlastnoručně pořízené fotografie.

Nepodsvícený displej zobrazuje čas a datum. Údaje jsou relativně slušně čitelné, ne ale tak dobře, jako u monochromatických displejů.

Ovládání – revoluční prapor

Samsung D500 je prvním modelem výrobce postavený na nové platformě. Princip ovládání sice zůstává zhruba stejný, samotné menu se ale již liší docela podstatně.

Klávesnicí se telefon neliší od současných modelů, v případě svých vysouvacích kolegů je na tom dokonce úplně stejně. Na levém boku je klávesa pro regulaci hlasitosti, na pravém pro aktivaci fotoaparátu. Na přední straně telefonu jsou všechny funkční klávesy: ovládací kříž s potvrzovací klávesou uprostřed, dvě kontextové klávesy, korekční tlačítko a tlačítka pro příjem a ukončení hovoru. Po vysunutí je pak k dispozici alfanumerická klávesnice.

U všech Samsungů je v pohotovostním režimu pod pravou kontextovou klávesou menu telefonního seznamu. U novinky je zde jen vyhledávání kontaktů, další funkce telefonního seznamu jsou v hlavním menu. Zde je pak změn víc. Vlastní menu má kalendář, do menu nastavení se přesunulo nastavení vyzváněcích tónů a času/datumu. Všechny uložené soubory – hudba, obrázky, videa – mají vlastní složku. Do další samostatné složky se přesunuly všechny aplikace. Hlavní menu je ikonové 3 x 3 položky.

Velká Fotogalerie: V druhé části recenze si můžete prohlédnout 116 detailních fotografií displeje, na kterých můžete posoudit nové menu telefonu. Ve třetí části recenze vám pak nabízíme fotografie pořízené telefonem.

Do menu se vstupuje tradičně levou kontextovou klávesou, stejnou klávesou lze položky potvrzovat, praktičtější je ale potvrzování klávesou uprostřed ovládacího kříže. Samotný kříž může sloužit jako klávesová zkratka pro čtyři funkce, které lze vybrat z široké nabídky v menu nastavení.

Mimo hlavní menu které je ikonové, jsou všechny další menu jen textová a vertikálně řazená. Po vstupu do konkrétního menu se lze směrem doleva či doprava posunout do sousedního menu. Není tedy třeba vracet se do hlavní nabídky. Novinkou jsou vyskakovací okna u jednotlivých voleb některých funkcí. Příkladem budiž položka Volby při psaní SMS. Vyskakovací okna (i víceúrovňová) jsou přehlednější, než současný stav, kdy se zobrazí menu nabídky přes celý displej. Druhou podstatnou novinkou v menu jsou okénka s horizontální volbou. Ty najdete třeba v menu nastavení. Opět se jedná o praktické vylepšení.

Nové menu je lepší než to u současných modelů výrobce. Na jednu stranu je větší, za to ale mohou nové funkce, které telefon podporuje. Na druhou stranu je přehlednější a logičtější, hlavně v případě rozdělení jednotlivých položek do hlavních složek menu. V této chvíli není jasné, jestli Samsung i nadále bude podporovat dvě verze menu, jak tomu bylo doposud (viz menu modelů E800/E700/E330 a dalších proti menu modelů D410/E300/P510). Menu modelu D500 vychází z první varianty menu. Je mu částečně podobné a to jak po obsahové, tak funkční stránce. Pro lepší představu, jak nové menu vypadá, jsme pro vás připravili podrobnou fotogalerii s 118 fotografiemi menu.

Telefonování – dvojitý hlasitý odposlech

Jak již bylo uvedeno, menu telefonního seznamu je nově umístěno v hlavním menu telefonu. Pod pravou kontextovou klávesou v pohotovostním režimu, se skrývá jen vyhledávání v seznamu a mazání položek.

Do telefonního seznamu se vejde 1 000 vícepoložkových záznamů. Ke každému lze přiřadit: jméno, příjmení, pět čísel, e-mailovou adresu, obrázek či fotku, vyzváněcí melodii, skupinu volajících a poznámku. V nastavení telefonního seznamu si lze nyní vybrat, jestli se telefon bude dotazovat, do jaké paměti se nový kontakt uloží, nebo jestli se kontakty budou automaticky ukládat do telefonu nebo na SIM. Kontakty lze kopírovat a odesílat všemi možnými způsoby včetně odesílání přes Bluetooth a infraport.

Při procházení kontakty lze zvolit jen základní seznam, v něm se listuje vertikálně, nebo kompletní náhled kontaktu, kterými se listuje horizontálně. Telefon podporuje synchronizaci s MS Outlook.

Samsung D500 disponuje hlasitým odposlechem. Je kvalitní, ale v případě provozu v hlučném prostředí málo hlasitý. To řeší přídavné handsfree v podobě malé pyramidky, kterou lze zavěsit na poutko. Toto handsfree se připojuje k bočnímu konektoru a jeho parametry jsou výborné. S telefonem ještě dostanete stereofonní sluchátka, která lze také použít jako handsfree.

SMS, MMS a e-mail – umí vše

V případě zpráv SMS v telefonu mnoho změn není. Editor je přehledný, na displej se vejde osm řádků textu, font je ale poměrně malý. Do paměti telefonu se vejde 200 zpráv. V menu si lze nastavit, jestli bude telefon psát s diakritikou nebo bez, to vše samozřejmě v případě prediktivního slovníku T9. Text zprávy lze formátovat a je možné připojit obrázky a melodie. Praktickou novinkou je možnost blokování příchozích zpráv. Stačí do seznamu přidat až deset čísel, z kterých vám pak nepřijde už nikdy žádná zpráva. Odesílateli sice dorazí korektně doručenka, mobil ale zprávu viditelně nepřijme. Telefon při psaní zpráv odpočítává znaky a i ukazuje, kolikátou zprávu právě píšete.

Samozřejmostí jsou doručenky a další funkce běžně spjaté s SMS. V případě MMS má editor téměř identickou podobu, jako u současných modelů výrobce. Jedna MMS může mít až deset stránek, maximální velikost zprávy je 300 KB. To platí jak pro odesílanou tak přijímanou zprávu. Do zprávy tak lze vložit i megapixelovou fotografii. Přímo z editoru lze pořizovat snímky, videonahrávky i hlasové poznámky.

E-mailový klient je přehledný. V nabídce je pět samostatných účtů z běžnou paletou nastavení. Ke zprávě lze připojit podpis, chtít doručenku, poslat si kopii a určit důležitost. Telefon podporuje protokoly POP3, SMTP a IMAP4. Přílohy mohou mít maximálně 200 KB. V případě stahování zpráv si lze zvolit, zda se budou stahovat jen hlavičky, nebo celé zprávy. Nastavení je přehledné a navíc lze nastavit deset adres, z kterých pošta nepřijde. Telefon tak má jednoduchý antispamový filtr.

Konektivita – Chybí jen paměťová karta

Nový Samsung je prvním modelem výrobce s Bluetooth. Jeho implementace se výrobci podařila, vše funguje korektně a to jak připojení k počítači, jinému telefonu, nebo spojení s handsfree. Zatím jsme neměli možnost vyzkoušet HF sadu od Samsungu, s HF sadou Motoroly ale telefon spolupracoval bez problémů. Přes Bluetooth lze odesílat všechny soubory a lze je také do telefonu přijímat.

Dále nový Samsung D500 nabízí infraport. I ten pracuje korektně a lze přes něj telefon spojit s novým synchronizačním programem EasyStudio 2.0, které lze stáhnout ze stránek výrobce. Program nabízí samostatnou instalaci jednotlivých komponent. Vedle standardního manažeru je k dispozici i správa připojení na internet, synchronizační aplikace pro program MS Outlook a nově i grafický editor pro úpravu obrázků. Editor vám pomůže jednoduše připravit tapetu na displej. Přes manažer lze do telefonu odesílat soubory a naopak z něj stahovat fotografie, nebo videonahrávky. Přes infraport je to ale velmi pomalé a pomocí Bluetooth se nelze k tomuto programu připojit. Screenshoty synchronizačního softwaru vám nabízíme ve třetí části recenze.

Samsung D500 je třípásmový telefon (GSM: 900/1800/1900 MHz) a má GPRS třídy 10, které lze použít na Wap a připojení na internet. EDGE bude mít až model D500e, který bude v prodeji zhruba s měsíčním zpožděním za modelem D500. Telefon nepodporuje paměťové karty. Jeho celková paměť je přibližně 92 MB. To by pro většinu funkcí mělo naprosto bohatě stačit, jen pro MP3 přehrávač to bude málo. Do telefonu se zhruba vejde obsah jednoho CD.

Fotoaparát – foto a video

Samsung D500 disponuje megapixelovým fotoaparátem. Tedy přesněji 1,3 megapielovým fotoaparátem. Maximální velikost snímku je 1280 x 1024 obrazových bodů, lze použít i megapixelové rozlišení a několik dalších menších. Ty se hodí do běžných MMS, či pro obrázek na displej, nebo do telefonního seznamu. Jedna fotografie v plném rozlišení a při nejvyšší kvalitě má zhruba 250 KB. Díky paměti 92 MB se tak do telefonu vejde obrovské množství snímků. Samozřejmě záleží na obsazení paměti dalšími soubory.

Fotoaparát nabízí velmi širokou paletu funkcí. Má dvě složky pro ukládání fotografií, mezi kterými lze snímky kopírovat. Snímek lze ochránit před náhodným smazáním, přejmenovat, odeslat všemi možnými způsoby včetně e-mailu, infraportu a Bluetooth a také lze nastavit prezentaci při prohlížení fotografií. Stejně jako současné modely výrobce, nabízí Samsung D500 několik možností úpravy snímku. Jedná se o efekty, rámečky a smejlíky. Novinkou je možnost zpětné editace snímku, kde jsou k dispozici všechny možnosti jako před jeho pořízením, navíc právě i uvedení smejlíci.

K dispozici je blesk, sériové snímání šesti až patnácti snímků ve dvou rychlostech a také možnost pořízení dělených snímků 2 x 2 a 3 x 3 snímky. Zoom není k dispozici u nejvyššího rozlišení. Praktická funkce je nastavení klávesových zkratek pro ovládání fotoaparátu. Nastavit lze nejen rozlišení snímku, ale i jeho kvalitu. Navíc lze zvolit i hodnotu ISO a to v rozsahu 100 až 400, případně automaticky.

Při fotografování je obraz na displeji perfektní, včetně jeho rychlého překreslování. Výsledné fotografie jsou průměrné kvality, což můžete sami posoudit ve třetí části recenze.

Telefon disponuje i funkcí videokamery. Maximální rozlišení nahrávky je QCIF, tedy 176 x 128 obrazových bodů. Nastavit lze i jednu ze tří úrovní kvality snímku a typ nahrávky: s neomezenou délkou, nebo pro MMS. K dispozici jsou i efekty a pomocné světlo. I kvalitu videonahrávek můžete posoudit v třetí části článku.

Další funkce – úplně nový kalendář

Nejpodstatnější změnou oproti současným modelům výrobce je nový kalendář, který má v hlavním menu vlastní položku. Ten jistě potěší všechny, kterým jednoduchý kalendář u současných modelů nestačil. Nyní je k dispozici kalendář s denním, týdenním a měsíčním náhledem, v obou případech týden začíná korektně pondělkem. Uložit lze až 400 záznamů, které lze rozdělit do čtyř kategorií: naplánovat, výročí, různé a úkoly. Text může mít až 100 znaků a nastavit lze čas upozornění včetně opakování. Záznamy lze odesílat všemi možnými způsoby.

Další kancelářské funkce jsou v menu aplikace. Je zde budík, kalkulačka, převodník veličin, časovač, stopky a světový čas. Všechny tyto funkce jsou na stejné úrovni, jako u současných modelů. Ve stejné složce je i diktafon, který umožňuje maximálně hodinové nahrávky.

Zábava – MP3 přehrávač a Java

MP3 přehrávač hraje stereofonně, ale jen do sluchátek. Ty mají atypický konektor, takže je za jiné půjde jen velmi obtížně vyměnit. Hudbu lze přehrávat i nahlas, může hrát přes reproduktor telefonu, nebo hlasité přídavné handsfree. V obou případech je reprodukce jen monofonní.

Přehrávač nabízí dvě zobrazení ekvalizéru a opakování jedné skladby, nebo všech. Reprodukce je slušná, zvuk je čistý, ale bez hlubokých tónů. To platí jak pro reprodukci přes sluchátka, tak nahlas. Limitem přehrávače je absence paměťové karty. Do sdílené paměti se vejde přibližně 20 písniček, záleží na množství dalších uložených souborů.

Stejně jako MP3 přehrávač, jsou java aplikace uložené ve složce aplikace. V testovaném telefonu byly předinstalované tři hry. Všechny jsou nové a docela zábavné Forgotten Warrior je arkáda, penalty můžete kopat ve hře Freekick, kde se jistě pobavíte záměrně zkomolenými jmény slavných fotbalistů a hra Arch Angel je letecká střílečka.

Sečteno a potrženo - příznivá cena

Samsung v případě nového modelu D500 vstoupil do extraligy. Tam sice patří počtem prodaných telefonů již delší dobu, žádný jeho model ale zatím na úplnou špičku nestačil. To se podařilo Samsungu právě až s touto novinkou.

Velká Fotogalerie: V druhé části recenze si můžete prohlédnout 116 detailních fotografií displeje. V třetí části recenze vám nabízíme fotografie pořízené fotoaparátem.

Samsung D500 je špičkový mobil, který umí téměř vše, co si zákazník může přát. Pochválit musíme novou strukturu menu - rozdělení položek do jednotlivých složek hlavního menu. Líbil se nám výrazně vylepšený kalendář, plně funkční Bluetooth, možnost blokování příchozích SMS a e-mailů a další drobnosti.

V případě testovaného vzorku byl fotoaparát jen průměrný a zvuk MP3 přehrávače byl nevýrazný. Zklamala nás výdrž baterie a někomu může vadit absence paměťových karet.

Příjemným překvapením je plánovaná cena telefonu. Je stanovena na 12 990 Kč včetně DPH, což je solidní suma. V ceně je telefon v efektní černé krabici, poutko na ruku, stereo sluchátka a přídavné handsfree. Samsung D500 se začne prodávat v únoru, pravděpodobně bude i v nabídce některého z našich operátorů.