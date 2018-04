Samsung D410 – zatím nejlepší model výrobce (recenze)

Samsung je znám především jako výrobce véček, tedy rozvíracích telefonů. Jelikož se snaží přizpůsobit vkusu evropských zákazníků, nabízí i klasicky koncipované telefony, kterých je ale v jeho nabídce v menšině. Nyní k těmto dvěma konstrukčním variantám přibyla i další, kterou je vysouvací mobil. Model D410 je prvním pokusem Samsungu, zanedlouho ale nabídne i další mobily s vysouvací koncepcí.

Bude se jednat o dva modely – E800 a E810. Oba jsou podstatně menší, než model D410, výbava se přitom příliš neliší. Naopak Samsung D710, také připravovaná novinka Samsungu, vypadá téměř stejně, jako model D410 a je i zhruba stejně velký. Jenomže v jeho případě se jedná o chytrý mobil s operačním systémem Symbian. Samsung D410 je přitom běžný mobil bez operačního systému.

Vzhled - jiná třída

Samsung D410 se nepodobá žádnému jinému modelu výrobce. Na první pohled, hlavně na živo, by si mohlo zdát, že se jedná o telefon s dotykovým displejem bez klávesnice. Telefon je totiž poměrně velký a zpředu mu dominuje velký displej. Pod ním jsou jen funkční klávesy včetně ovládacího kříže.

Z boku vynikne, jak je telefon silný, což je důsledek jeho vysouvací koncepce. V horní části je nepřehlédnutelná anténa, která rozhodně není z nejmenších a zaujme i otočný fotoaparát. Telefon zpředu vypadá hodně hranatý, naopak jeho zadní část, tedy baterie, je výrazně zaoblena. Stejně tak je zaoblen spodek přední části.

Klávesnice se skrývá uvnitř telefonu. Stačí mírně vysunout směrem vzhůru horní část telefonu a pružina se postará, že se telefon otevře. Pružina pomůže i telefon zasunout, stačí opět mírně stlačit horní část směrem dolů. Klávesnice samotná není největší. Asi nejproblematičtější je horní řada alfanumerických kláves, která je těsně pod horní částí telefonu.

Telefon je perfektně zpracovaný do posledního detailu. Vnitřní část, tedy alespoň vnitřní část horní poloviny telefonu, je pravděpodobně kovová. Výrobce použil kvalitní materiály. Telefon je dvoubarevný, kombinuje dva odstíny šedé metalické barvy. Tmavší je rám telefonu, světlejší pak přední část a kryt baterie. Rozměry telefonu jsou 98 x 48 x 24 mm a jeho hmotnost je 115 gramů. V obou případech se jedná o nadprůměrné hodnoty.

Celkově lze nový Samsung zhodnotit po stránce vzhledu jen těžko. Někomu se libí, jiným ne. Oslovené ženy jej považovaly za moc velký a domnívaly se, že se jedná o chytrý telefon. Prý vypadá příliš „přetechnizovaně“. Mužům se telefon líbil víc, ale i v jejich případě jsme se nedočkali jednoznačných reakcí. Téměř všichni, které jsme oslovili, se shodli, že se již od pohledu bude jednat o drahý a luxusní mobil. A tím také nový Samsung doopravdy je.

Displej - lepší nekoupíte

Displej Samsungu D410 je parádní. Když jsme displej Samsungu D410 viděli poprvé před půl rokem, byli jsme z něj nadšeni. I dnes jej považujeme za špičkový displej, ale podobný bude nabízet hned několik výrobců a i Samsung jej nabídne v dalších modelech. Na druhou stranu Samsung D410 bude na trhu jako první, takže kdo chce ochutnat 260 000 barev na displeji, bude mít první příležitost v podobě tohoto modelu.

V druhé části článku si můžete prohlédnout 42 detailních fotografií displeje Samsungu D410.

Ochutnání určitě doporučujeme, nejenom 260 000 barev (přesně 262 144 barev) dělá displej Samsungu D410 výjimečným. Displej je i hodně velký, má úhlopříčku 51 milimetrů a rozlišení 176 x 220 obrazových bodů. Samozřejmě že se jedná o displej aktivní (TFD). Kvalita displeje vynikne především u připravených obrázků od Samsungu a také při fotografování. Hezké je i menu, ale v jeho případě není 260 000 barev nezbytně nutné. Telefon více barev na displeji využije při stínování a vytváření plasticity obrazu.

Může se zdát, že 260 000 barev je již zbytečná hodnota. Nutné to není, 65 000 barev pro běžné používání stačí. Vývoj jde ale ku předu a 260 000 barev bude za nedlouho standardem u telefonů vyšší třídy. Jak jinak totiž odlišit tyto top modely od levnějších modelů, které stále častěji mají displeje s 65 000 barvami.

Baterie - slušný standard

Standardní baterie má kapacitu 900 mAh a jedná se o Li-Ion baterii. Výdrž telefonu na jedno nabití je podle výrobce až 10 dnů v pohotovostním režimu. Takového času jsme nedosáhli. V našem testu vydržel telefon čtyři dny na příjmu při zhruba 30 minutách hovoru a několika odeslaných SMS. Při častém používání fotoaparátu výdrž klesá. Pod dva a půl dne jsme se ale nedostali. A to je velmi slušný výsledek.

Ovládání - Sezame otevři se!

Díky své koncepci má Samsung D410 rozdělené ovládací prvky. Část klávesnice je na horní straně telefonu pod displejem, zbytek je ukryt ve spodní části. Pod displejem jsou všechny funkční klávesy, na spodní části je alfanumerická klávesnice. Dvojice kláves pro regulaci hlasitosti je na levém boku telefonu.

Telefon lze ovládat i v zavřeném stavu, je to ale kostrbaté. Důvodem je blokování klávesnice, které je tak bytelné, že její nechtěná aktivace je téměř nemožná. Pro odblokování je totiž nutné nejprve zhruba tři sekundy podržet zelené tlačítko, či jednu z bočních kláves. Telefon se probudí a prozradí na sebe, že má zablokovanou klávesnici. Nyní je nutné opět po tři sekundy držet levou kontextovou klávesnici. Až pak je telefon připraven pracovat i v zavřeném stavu.

Pokud takto telefon aktivujete, už se sám nezablokuje. Naopak po vysunutí a zasunutí se zablokuje okamžitě a okamžitě i zhasne displej. Při zablokované klávesnici je aktivní jen zelené tlačítko a boční klávesy.

Menu telefonu je klasika ala Samsung. Je skoro stejné, jako měly a mají modely S100, S300, V200, P400 a další. Druhou variantu menu pak mají například Samsungy S500, E700, X100 a jiné. Hlavní menu Samsungu D410 je asi poslední v případě značky, které není ikonové. Jedná se o vertikálně řazený seznam položek a může mít dvě podoby. Buď stránkovou, nebo lištovou. První verze je graficky zajímavější, ale listování jím je zdlouhavé a nepřehledné. Druhá varianta je přehlednější, ovšem ne tak efektní. Před oběma typy bychom ale dali přednost menu ikonovému, kde se vejdou všechny položky na jeden displej. Toto menu ale nabídnou až další modely výrobce. To platí i o klávese uprostřed ovládacího kříže. Samsung D410 tam má stále tlačítko pro přístup na Wap, některé chystané novinky, ale rozhodně ne všechny, tam již budou mít potvrzovací klávesu.

Telefonování - zavřený, nebo otevřený?

Samsung D410, tedy alespoň testovaný vzorek, nemá žádné problémy se signálem. Telefon se drží i tam, kde některé jiné mobily začnou ztrácet. Kvalitní je i reprodukovaný zvuk, mohl by ale být o něco hlasitější. Reproduktor není umístěn uprostřed, ale kvůli otočnému fotoaparátu je umístěn vpravo. Někdy je tak třeba dát si pozor, v jaké poloze je sluchátko vůči uchu. Telefonovat lze i s zavřeným telefonem, mikrofon je totiž umístěn ve spodní části přístroje. U zavřeného telefonu lze vyhledávat v telefonním seznamu, k dispozici je samozřejmě i seznam posledních hovorů, ale nelze zadávat číslo. Alfanumerická klávesnice je skryta. Telefon nemá hlasitý odposlech.

Telefonní seznam přístroje pojme 1 000 záznamů. To je absolutní číslo, ačkoliv u jednotlivého jména může být libovolný počet čísel a e-mailových adres. Telefon umí pracovat zároveň s pamětí v přístroji a na SIM kartě a i čísla u jednoho kontaktu mohou být umístěné jednou v telefonu, podruhé na kartě. Kontakty lze třídit do deseti skupin volajících, u každé s možností nastavení ikonky a vyzváněcích tónů. Skupiny lze libovolně pojmenovat. Kontakt lze odeslat přes IrDA, telefon podporuje standard vCard a vCalendar. Funguje to bezchybně a to jak z telefonu, tak do něj. Kontakty lze i kopírovat. Vyhledávání je možné až po sedmi písmenech.

Samsung D410 má šedesátičtyřhlasé polyfonní melodie. Jejich kvalita je špičková a i standardní nabídka obsahuje nové a docela povedené melodie. Opět lze nahrávat do telefonu z počítače melodie nové, ale zatím jsme nenašli program, který by běžné MIDI uměl překonvertovat do potřebného formátu SMAF v šedesátičtyřech hlasech. Dostupný program PsmPlayer umí maximálně 40 hlasů. Na druhou stranu, jen málokterá MIDI melodie tolik hlasů má, většinou jich je 16 a méně.

SMS a MMS – jako po másle

Samsung D410 je téměř ideální telefon pro práci s SMS. Při psaní lze využít český slovník T9 bez diakritiky, telefon odpočítává znaky a při překročení znaků pro jednu zprávu na tuto skutečnost upozorní. Některá véčka Samsungu asi mají lepší klávesnici pro psaní zpráv, ale s D410 to jde docela dobře. Má velkou paměť na 200 zpráv a při hromadném mazání lze vybírat z široké palety nastavení. Telefon má i doručenky a tak asi jediným nedostatkem je psaní velkého písmena na začátku nové věty. To ani tento telefon neumí.

Samsung D410, jako i starší modely značky, umí i obrázkové zprávy – EMS. Text tak lze formátovat a lze přikládat obrázky a melodie. Vedle toho lze i do běžné SMS vložit telefonní číslo a wapovou záložku.

Snadná práce je i s editorem multimediálních zpráv. Jedna zpráva může mít několik stránek, je ale nutné dodržet její maximální velikost, která je přibližně 100 KB. Hlídat se nemusíte, telefon vám nedovolí vložit víc příloh, než je právě výše uvedený limit. Přímo z editoru MMS lze fotografovat i nahrávat hlasové poznámky a ihned je odeslat. Vkládat lze i obrázky, ale ne ty, které jsou v telefonu přednastavené. Také nelze vkládat videa. Délka textu je maximálně 1 024 znaků a velikost paměti na MMS je přesně 1 MB. I v případě MMS lze využít množství variant pro hromadné mazání zpráv a také český slovník T9 bez diakritiky.

E-mail – na poprvé překvapivě komfortní

Novinkou, zatím u telefonů značky Samsung nevídanou, je e-mailový klient, který nás mile překvapil. Uživatel může používat pět profilů u pěti účtů. Předmět e-mailu může mít až 123 znaků. E-mail může obsahovat až 918 znaků a lze pro psaní použít prediktivní vkládání textu T9, opět bez diakritiky. Pro e-maily je možné zvolit podpis skládající se z jména, telefonního čísla a poznámky. Poznámka může mít až 100 znaků. Do e-mailu je také možné přidat přílohy. Ty mohou být ve formě vizitky (formát vCard v telefonu označované jako vPohlednice, je možné po přijetí uložit do Outlooku v osobním počítači), záznamu z organizéru (formát vCalendar v telefonu jako kalendář, opět pro Outlook), fotografie (z editoru je možné pořídit novou fotografii nebo uloženou), případně vlastního uloženého obrázku. Přidat je možné rovněž zvukový záznam a to uložený nebo přímo v editoru nahrát nový. Možnosti jsou tak stejné, jako v případě editoru MMS. Předem, nebo před odesláním, je možné zvolit vedle adresy doručení i dvě kopie. Rozepsané e-maily je možné uložit jako návrh nebo jako šablonu.

V e-mailovém klientu je možné nastavit interval kontroly došlých e-mailů a to v rozmezí jedné, tří, šesti, nebo dvanácti hodin. Je možné také zvolit ruční příjímání. Telefon vždy načte pouze hlavičku došlého e-mailu. Potvrzení stáhnutí zprávy se provádí položkou Vyhledat. Nevyžádané nebo nechtěné e-maily je možné přímo smazat nebo klienta odpojit. Došlé a nepřečtené e-maily indikuje ikona na vrchu displeje.

V příchozích zprávách mohou být podporované položky, včetně vizitek, vyzváněcích melodií ve formátu MMF nebo obrázků a tapet na displej. Smazat je možné pouze přijaté, odeslané, koncepty, šablony nebo vše. Přijaté a nepřečtené e-maily jsou označeny v editoru jejich počtem. Stejně jsou označené neodeslané e-maily ve složce Odeslané.

Fotoaparát, který umí i pohyblivé obrázky

Samsung D410 má integrovaný fotoaparát na vrchní straně telefonu. Fotoaparát je otočný a tak lze ve všech režimech kontrolovat obraz na displeji a to i při pořizování autoportrétu. Kvalitu snímků můžete posoudit v druhé části recenze, nyní něco o možnostech fotoaparátu.

Fotoaparát má maximálně VGA rozlišení (640 x 480 obrazových bodů) a má CMOS snímač. K dispozici jsou i tři další menší velikosti obrázku: QVGA, QQVGA a pro MMS). Zvolit lze i kvalitu snímku a to ve čtyřech krocích. Lze použít i sekvenční snímání a to ve dvou rychlostech, pomalé a rychlé. V obou případech lze pořídit najednou 6, 9, nebo 15 snímků. Jejich velikost ale bude jen QQVGA.

Fotografie a videa pořízené telefonem vám nabízíme v druhé části článku. Stačí kliknout na obrázek.

Obsáhlé jsou možnosti úpravy fotografií. Některé je nutné zvolit ještě před pořízením snímku, efekty je možné aplikovat i na již hotové obrázky. V tomto případě je k dispozici šest efektů, před pořízením fotografie jenom čtyři. Dále je ale možné vybrat jeden z dvanácti rámečků. Pak ale bude fotografie mít jen „mobilní rozlišení“, ačkoliv bude přednastaveno některé jiné. Obraz lze i vertikálně a horizontálně otočit. To ale budete muset udělat i v případě, kdy otočíte objektivem fotoaparátu. Obraz bude vzhůru nohama a jednoduše jej vrátíte do správné polohy jedním z bočních tlačítek.

Samsung D410 umí nahrávat i krátká videa. Maximální délka jedné nahrávky je zhruba 30 sekund, záleží ale na zaplnění paměti telefonu. Ta má pro videa vyhrazeny necelé 3 MB, což je stejná hodnota, kterou mají v telefonu rezervovány i fotografie. Telefon udává paměť pro každou funkci zvlášť. Kvalita videí není špatná, jejich formát je .AVI a jsou zvuková. Videa mohou být ve dvou velikostech: 128 x 96 a 176 x 160 obrazových bodů. Druhá velikost zhruba odpovídá zobrazení přes celý displej, menší je zobrazována v okně. Video, která má v telefonu velikost necelý 1 MB, má po stažení přes synchronizační software do počítače velikost zhruba 4,2 MB a jeho stahování je velmi pomalé.

Velmi pěkně je zpracována galerie fotografií a videonahrávek. V obou případech jsou k dispozici náhledy a při zadání detailních informací telefon uvede všechny potřebné údaje a přidá opět malý náhled. Fotogalerie Samsungu D410 patří k nejlepším.

Data - infraport nebo kabel

Samsung D410 lze připojit k počítači pomocí infraportu (je nutné zvolit připojení k počítači) nebo sériového kabelu. USB verze se zatím nedodává. Doporučujeme použít nejnovější verzi komunikačního softwaru EasyGPRS, která umí stahovat třeba všechny fotografie najednou a umí také stahovat videa. Verze se jmenuje 2.1.8 a můžete si jí stáhnout zde. Pokud už máte nainstalovanou starší verzi programu, stačí zadat jeho upgrade. Jelikož ale program přistupuje na nějaký vzdálený server, je stahování nové verze velmi pomalé i na rychlém připojení. Pokud nemáte broadband připojení na internet, doporučujeme stáhnutí ze stránek českého distributora Kiboon.

Program pracuje bezchybně a je možné pomocí něj do telefonu nahrávat i libovolné obrázky a melodie. Jak již bylo uvedeno výše, šedesátičtyřhlasé ale asi bude sháněť těžko. Paměť na obrázky a melodie je 600 KB. Samsung D410 nabízí GPRS třídy 10, které lze využít jak pro Wap, tak pro datové přenosy. Modem je pak součástí komunikačního softwaru. Wap je díky velkému displeji přehledný.

Další funkce - Java a několik drobností

Samsung D410 nabízí Javu, pravděpodobně MIDP 2.0. V telefonu jsou přednastavené čtyři hry: BubbleSmile, Fun2Link, Ultimate Golf Challange a MobileChess. Další hry lze do telefonu nahrát, problém ale je, že většina dostupných her (například zde) je v menším rozlišení, než jaké má displej novinky. Hra se tak krčí stěží na dvou třetinách displeje.

Další nabídka funkcí zhruba odpovídá předchozím modelům výrobce. Telefon má tři samostatné budíky, které umí budit i u vypnutého telefonu. Tuto možnost je ale nutné aktivovat. Kalendář nabízí měsíční náhled a jedna poznámka může mít až 40 znaků. Samotně je možné shromažďovat úkoly. I v jejich případě platí, že jeden záznam může mít 40 znaků. V nabídce je i kalkulačka, převodník měn, světový čas a hlasový zápisník. Ten pojme pět poznámek po třiceti sekundách. Víc toho už telefon nenabízí.

Sečteno a podtrženo

Samsung D410 je povedený telefon a asi aktuálně nelépe vybavený Samsung s nelépe zpracovaným menu, českou lokalizací a rychlostí práce. Není to ale nikterak revoluční model, snad jedině po stránce designu a také má jako první mobil u nás displej s 260 000 barvami.

Samsung D410 a jeho konkurenty můžete porovnat v druhé části recenze.

Samotná konstrukce telefonu nás příliš nepřesvědčila, klasické véčko se nám zdá praktičtější. Komu ale véčka nevoní a nerad blokuje klávesnici u klasického mobilu, má v novém Samsungu svého favorita. Musí se ale smířit s jeho většími rozměry a i nadstandardní hmotností.

Telefonu stále chybí Bluetooth a i nabídka funkcí je spíš multimediální, než manažerská. To ale není výtka, telefon manažerské ambice nemá. Má ale manažerskou cenu, předběžně 16 000 Kč včetně DPH. To je poměrně dost a tak se tento model pravděpodobně nestane masovým zbožím. Možná se ale objeví v nabídce některého z operátorů.

Konkurence v tomto segmentu trhu moc velká není. Můžeme do ní počítat Motorolu V600, Nokii 6230 a asi i LG G7100. Nokie toho umí nejvíc, LG asi nejméně a Samsung je nejdražší. Kdo má rád luxusní zboží, asi sáhne po Samsungu, nebo Motorole, kdo se dívá na seznam výbavy, pravděpodobně sáhne po Nokii.

Druhou část recenze Samsungu D410 najdete zde.