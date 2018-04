Samsung D410 - 260 000 barev na vlastní oči

Tak takhle by měly vypadat displeje na mobilních telefonech v příštím roce. Rozhodně tedy ne displeje low-endových telefonů, ale mezi telefony opačného cenové spektra by měl být displej těchto kvalit příští rok standardem. Zatím ale v rámci telefonů pro GSM představil displej s podporou 260 000 barev právě jen Samsung, a to u modelů P700 (s TV tunerem) a D410. První z obou telefonů zatím výrobce představil jen virtuálně, ten druhý jsme již měli možnost krátce vyzkoušet.

Samsung D410 není zajímavý jen svým displejem. Netradiční je i jeho vysouvací koncepce, připomínající populární Nokii 7650, nebo již letitý Siemens SL10, který s vysouvací koncepcí přišel jako první. Samsung D410 není žádný drobeček. Jeho rozměry jsou 98 x 48 x 24 mm a jeho hmotnost je 115 gramů. Výbava telefonu je poměrně bohatá, ovšem ještě nebyla výrobcem oficiálně specifikována. Výbava je zhruba stejná jako u modelu E700, má tedy integrovaný fotoaparát, podporuje MMS a Javu, do paměti telefonu se vejde 1000 kontaktů a 200 SMS. Menu telefonu ale není stejné jako u modelu E700, jedná se o druhou vývojovou linii Samsungu. Je tak velmi podobné menu, které najdete v modelech S300, V200, nebo P400. Samsung D410 je třípásmový a v menu je nová položka e-mail, kterou starší telefony výrobce nenabízí. Přesnou specifikaci telefonu zatím výrobce nezveřejnil a jelikož se Samsung D410 začne prodávat až příští rok, může dojít ještě k určitým změnám.

Samsung D410 není žádný kolibřík, spíš pořádný kus telefonu. Design je ve stylu high-tech a při bližším pohledu oceníte špičkové zpracování všech detailů.

Vysunutý telefon sice nabízí poměrně pohodlnou klávesnici, ale klávesnice podobně velkého véčka je větší a pohodlnější. Anténa se po vysunutí telefonu při pohledu zepředu ztratí.

Do ruky padne telefon přesně, kdo však dává přednost miniaturním véčkům, ten si asi nový Samsung nevybere. Velikostí totiž spíš odpovídá chytrým telefonům než běžnému mobilu.

Otočný objektiv fotoaparátu je na vrchní straně telefonu. Pomocí něj je možné pořizovat jak klasické fotografie, tak krátké videozáznamy. Oboje vypadá na displeji telefonu perfektně.

Po vysunutí se Samsung D410 prodlouží zhruba jen o třetinu původní délky.

Detail zadní části telefonu při vysunutí. Kvalita zpracování a cit pro i ten nejmenší detail, je maximální.

Displej nového Samsungu je přímo fantastický. Je obrovský a skvěle čitelný. A kdo neuvidí na vlastní oči, neuvěří, jak je 260 000 barev znát.

Všechny systémové klávesy jsou na horní straně telefonu a jsou tak dostupné i u zavřeného přístroje. U testovaného vzorku se ale se zavřeným telefonem nic dělat nedalo. Jak to bude u finální verze, zatím nevíme.

Pohled na displej s aktivovaným fotoaparátem. Obraz je jasný a ostrý. Na takovém displeji by se už dala sledovat i televize, což ostatně má Samsung v plánu - u modelu P700. Ten jsme ale zatím vyzkoušet nemohli.

Čtyři motivy tapety na displej. Žabička je známá již ze současných modelů výrobce, další tři motivy jsou nové. Sami můžete posoudit, nakolik je grafické zpracování povedené...

Na závěr ještě novinka vedle modelu P400, ze kterého by podle dostupných informací měla vycházet. Novinka ale bude mít podstatně vylepšenou výbavu. Rozměry obou telefonů jsou obdobné, P400 je o trochu menší. Po vysunutí je ale rozdíl podstatný.