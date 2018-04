Samsung možná bude vyrábět čipy pro Apple. Modernizoval totiž výrobu

U smartphonů platí stejně jako v dalších průmyslových odvětvích, že výrobci si ani zdaleka nevyrábějí všechny nezbytné komponenty a mnohé odebírají od třetích stran. Často tak dochází k paradoxním situacím, kdy jsou firmy na jedné straně v obchodním vztahu jako dodavatel a odběratel a zároveň jsou to hlavní konkurenti a jejich právní zástupci se často potkávají u vleklých soudních tahanic.

A právě takto lze ve stručnosti popsat vztah Samsungu a Applu. Korejský gigant tomu americkému spoustu let vyráběl čipové sady Ax, které navrhují přímo inženýři Applu. Dodával totiž už procesory pro první generaci iPhonu v roce 2007 a těsná spolupráce vydržela až do roku 2013, kdy byl uveden iPhone 5s s vůbec první 64bitovou mobilní sadou Apple A7. Příští generaci A8 už vyráběla pouze společnost TSMC (podrobněji zde).

U příští generace sice Apple rozdělil produkci čipů A9 mezi oba rivaly, ovšem hardware z produkce TSMC vykazoval v některých ohledech lepší charakteristiky, proto u verze A10 Fusion připadla TSMC úplná exkluzivita. Tchajwanská společnost navíc získala i důležitý kontrakt pro čipy A11, kterým Apple osadí letošní trojici chystaných iPhonů i iPady.

Samsung sice Applu bude dodávat OLED panely pro iPhone 8, ovšem podle nejnovějších zpráv korejského deníku The Investor by měl příští rok získat zpět i roli dodavatele čipových sad. Samsung totiž využil svých velkých finančních rezerv a investoval do nové techniky k produkci polovodičových součástí.

Samsung tak nyní disponuje nejmodernější linkou, pracující na bázi EUV (Extreme UltraViolet) litografie, která bude schopna produkovat čipy 7nm procesem.

Dohodu o budoucí spolupráci podle deníku vyjednal při své červnové návštěvě centrály Applu ředitel divize výroby čipů Kwon Oh-hyun. Klíčovou roli pochopitelně sehrála skutečnost, že Samsung bude k produkci 7nm čipů připraven dříve než konkurence v čele s TSMC.

Apple by tak měl produkci čipů A12 podobně jako v minulých letech rozdělit mezi Samsung a TSMC, ale zatím není jasné, v jakém poměru. To bude záležet nejen na výrobních kapacitách Samsungu, ale také na dostupné technice společnosti TSMC. Ta by však příští rok měla mít také připravenou 7nm linku.

Samsung prý v dohledné době dokončí vlastní testy produkce čipů v požadované kvalitě a následovat by mělo uzavření dohody k závazné výrobě čipových sad.

Zakázky Applu vyhnaly nahoru akcie TSMC

TSMC je aktuálně největším producentem mobilních čipů a předpokládané zakázky od Applu vyhnaly její cenu na tchajwanské burze cenných papírů během jediného roku o 27 procent, čímž se hodnota akcií zakladatele Morrise Change vyšplhala k rovné miliardě dolarů.

Tržby za druhý kvartál letošního roku sice dosáhly jen 66,3 miliardy tchajwanských dolarů, a zůstaly tak mírně za očekáváním analytiků, kteří předpovídali příjmy průměrně 69,9 miliard, přesto je TSMC v současnosti nejcennější firmou tamní burzy.

Chang společnost TSMC založil v roce 1987 za finanční podpory tchajwanské vlády, jež je dodneška jejím největším akcionářem s 6,4procentním podílem. Je absolvent Massachusettského technologického institutu a vystudoval i Stanfordovu univerzitu.