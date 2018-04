Absurdní patent Samsungu, nebo se chytré kontaktní čočky stanou hitem?

Chytré brýle od Googlu vypadaly zpočátku jako chytrý nápad. Ukazovaly v zorném poli uživatele důležité informace a vybaveny byly například fotoaparátem s možností nahrávání videa. Ale moc dobře nevypadaly a Google je, alespoň prozatím, nechává u ledu.

Dál se pokouší jít Samsung. Ten si patentoval chytré kontaktní čočky, které by mohly v řadě věcí neforemné chytré brýle nahradit. Čočky od Samsungu v sobě mají malý displej, který zobrazuje obsah přímo do oka. Právě to má být výhoda oproti chytrým brýlím s nekvalitním zobrazováním. Nechybí řada senzorů a ovládání je založeno na zcela banálním mrkání.

Jestliže se v případě chytrých brýlí od Googlu poukazovalo na to, že uživatel může téměř nepozorovaně nahrávat své okolí, tak chytré čočky už jsou určeny vyloženě pro špiony. Mají totiž v sobě zabudovaný i fotoaparát a antény pro komunikaci přes internet nebo přes Bluetooth. Ale samy o sobě toho čočky mnoho nedokážou, je třeba spárovat je s chytrým telefonem. Otázkou je, jak budou získávat energii.

Mimo Samsungu už na chytrých kontaktních čočkách pracuje i Google. Zobrazený patent přitom není nový. Samsung ho podal už v roce 2014. Že jde více než o koncept, dokazuje registrace značky Gear Blink (blink = mrknutí). Komerčně dostupných chytrých kontaktních čoček se tak můžeme dočkat možná už zanedlouho.

