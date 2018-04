Samsung chystá vlastní tablet. Galaxy Tab bude umět telefonovat

O tom, že Samsung chystá vlastní tablet, se v zákulisí špitá zhruba měsíc. První konkrétní informace o zařízení dnes označovaném jako Samsung Galaxy Tab byly ale do světa internetu vpuštěny až nyní. Stalo se tak prostřednictvím kanálu Twitter z účtu týmu společnosti z Jihoafrické republiky. Další informace včetně první fotografie na sebe nenechaly dlouho čekat.

Podobně jako v případě iPhonu a iPadu, bude i tablet od Samsungu zvětšeninou očekávaného supertelefonu Galaxy S. Tablet si zachovává výrazně zaoblené hrany i trojici základních ovládacích prvků pod displejem. Přesto bude menší než iPad a měl by se, s trochou snahy, vejít do zadní kapsy kalhot. A především bude umět telefonovat a jeho paměť bude možné rozšířit.

Displej bude výrazně větší než u chystaného smartphonu, v úhlopříčce bude mít rovných sedm palců. Společným jmenovatelem je přitom použitá technologie Super AMOLED a kapacitním snímání dotyku; větší by mělo být rozlišení a to 1 024 x 600 obrazových bodů. Tomu ale udávaný poměr stran displeje 16:9 úplně přesně neodpovídá (rastr by musel být 1 024 x 576 px).

Stejně jako u jiných prvotních informací i zde panují dohady a některé zdroje uvádějí, že se tablet respektive jeho uživatelé budou muset smířit s běžným LCD TFT panelem. Na srovnávací fotografii ale není rozdíl právě patrný.

Tablet poběží pod taktovkou systému Google Android v nejnovější verzi 2.2 Froyo. Z toho plynoucí výhody a vylepšení jsme podrobně popsali v představovacím článku. Počítat můžeme i s uživatelskou nadstavbou TouchWiz známou nejen z chytrých samsungů. Z další výbavy se uvádí 3.5 mm audio jack, Bluetooth, microSD slot nebo přední kamerka pro přenášení obrazu při 3G hovorech.

Novinka přitom bude umožňovat telefonování a s tím spojené služby i v rámci sítí GSM. K rychlému připojení k internetu poslouží wi-fi modul nebo HSPA v dosahu 3G. Ucelené možnosti konektivity a telefonování jsou spolu s kompaktnějšími rozměry a systémem Google Android asi největší výhodou oproti iPadu.