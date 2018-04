Samsung chystá video Push to Talk

Jedná se o funkce Push to View (PTV) a Push to Data (PTD). První funkce umožňuje na principu funkce Push to Talk (PTT) využívat i videohovory a druhá funkce k tomu přidává ještě možnost výměny multimediálních souborů.

Funkci Push to Talk již nyní podporují některé prodávané telefony, zatím jí ale žádný z tuzemských operátorů nenabízí. Jedná se o funkci vysílačky v mobilním telefonu, pomocí které se mohou spojit vybraní uživatelé sítě, aniž by se jednalo o běžný hovor. Konverzace probíhá jako u běžné vysílačky.

Samsung ve své tiskové zprávě neuvedl žádné podrobnosti, jen několik ilustračních fotografií. V každém případě se jedná o zajímavou službu, o kterou by mohl být zájem. Samsung obě nové funkce zatím vyzkoušel jen v jihokorejských sítích CDMA. Dodává ale, že je bude možné použít i v sítích jiných standardů a to za pomoci GPRS, EDGE a WiFi.