Samsung chystá SMS revoluci - budeme psát jako v komiksu?

Návrh Samsungu je zcela jednoduchý. Vezme SMSky, které jste přijali nebo odeslali na jedno číslo a seřadí je do podoby konverzace. To není kdovíjaká novinka, telefony s touto schopností tu již jsou. Samsung ale jde ještě o krok dále. Vám a osobám se kterými si SMS zprávy vyměňujete přiřadí odpovídající obrázek z telefonního seznamu. Jednotlivé zprávy pak vloží do obligátních komiksových bublin a je hotovo.





SMS zprávy tak budou oživeny o tento grafický prvek, navíc má tento způsob řazení esemesek výhodu ve snazší orientaci mezi zprávami. Pokud hledáte zprávu od konkrétního odesílatele, snadno jej naleznete podle obrázku a odpadá tak pečlivé prohlížení seznamu zpráv.

Pokud jsou domněnky různých internetových serverů správné, měli bychom se podobného způsobu řazení zpráv dočkat v modelech Samsung F700 a F520, které budou používat nové uživatelské prostředí Flash UI. Není vůbec náhodou, že tyto modely mají konkurovat Apple iPhone. Inu, nechme se překvapit.