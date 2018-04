Samsung chystá do svých tabletů lepší displeje. Překonají i nový iPad

Proslýchá se, že Samsung odhalí kromě třetí generace smartphonu Galaxy S také tablet Galaxy Tab s úhlopříčkou 11,6". Firma takový rozměr zatím použila jen u tabletů s Windows 7.

Displej by měl nabídnout vysoké rozlišení 2 560 × 1 600 pixelů, což znamená bezmála 4,1 milionu bodů, tedy zhruba o megapixel více, než má displej nového tabletu od Apple. Titul nejjemnějšího displeje by ale i přesto zůstal novému iPadu (264 vs. 260 DPI).

Srdcem nového Galaxy Tabu by měla být čipová sada Exynos 5250 s dvoujádrovým 2GHz procesorem ARM-Cortex A15 (32 nm) a grafikou Mali T-604 se čtyřmi jádry. Silná konkurence iPadu přijde nejdříve ve druhé polovině roku. A do té doby Apple prodá další miliony tabletů.

Samsung patří ve výrobě displejů ke špičce

Samsung má dostatečně pokročilé výrobní techniky a nabízí se otázka, proč by podobný displej nemohl ve velmi blízké budoucnosti montovat do příští generace Galaxy Tabu. Je totiž dvorním dodavatelem nových čipsetů i displejů do nového iPadu a patří v tomto oboru k naprosté špičce.

Podle agentury iSupply sice projevily zájem o výrobu displejů pro iPad také společnosti LG a Sharp, kvalita ale nevyhovovala požadavkům Applu. Přitom právě LG dodávala panely pro čtvrtou a pátou generaci iPhonu, který v roce 2010 nabídl neuvěřitelně jemnou kresbu s 236 DPI (body na palec). Nyní ovšem ani jeden z konkurenčních výrobců nedokázal požadovaný displej vyrobit, aniž by se příliš zvýšil odběr displeje nebo jeho jas.

Samsung ovšem nemůže použít stejný displej už z důvodu jiného poměru stran v porovnání s tablety Apple. Nový iPad totiž zůstává u konzervativního poměru 4:3, naproti tomu Samsung používá u svých tabletů "televizní" proporce 16:10.

Jaký displej používá nový iPad?

Displej nového iPadu se dočkal značného vylepšení. Nabízí rozlišení

2 048 × 1 536 pixelů, což je velikost, která byla před zhruba 10 lety pro většinu digitální fotoaparátů maximem, více buněk snímače neměly. Nový iPad tak zobrazí 3.1Mpix snímek na displeji bez nutnosti obraz jakkoli přepočítávat.